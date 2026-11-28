ગુજરાતમાં ડ્રગ માફિયાની આર્થિક કમર તોડાશે, બેંક ખાતાં-મિલકતો થશે ફ્રીઝ
2026થી 2029 સુધીના ડ્રગ ફ્રી ઇન્ડિયા એક્શન પ્લાન હેઠળ ગુજરાતમાં નવી રણનીતિ તૈયાર, કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટીના કેસમાં બેંક ખાતાં અને મિલકતો ફ્રીઝ કરવાની તૈયારી છે.
Published : November 28, 2026 at 1:43 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડવા માટે હવે માત્ર ડ્રગ્સનો જથ્થો પકડવા કે આરોપીઓની ધરપકડ કરવા પૂરતી કાર્યવાહી નહીં થાય. 2026થી 2029 સુધીના ડ્રગ ફ્રી ઇન્ડિયા એક્શન પ્લાન હેઠળ ડ્રગ્સના કાળા નાણાં અને તેમાંથી ઊભા કરાયેલા સામ્રાજ્ય પર પણ સીધો પ્રહાર કરવાની તૈયારી કરવામાં આવી છે. NCBના ઝોનલ ડિરેક્ટર ઘનશ્યામ સોનીએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં આ માહિતી આપી હતી.
નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરો (NCB) દ્વારા આગામી ત્રણ વર્ષ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા એક્શન પ્લાન હેઠળ કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટીના કેસમાં નાણાકીય તપાસ ફરજિયાત કરાવવા, આરોપીઓનાં બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવા અને ડ્રગ્સના પૈસાથી ખરીદેલી મિલકતો જપ્ત કરવાની દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવશે. બીજી તરફ, યુવા પેઢીને નશાથી દૂર રાખવા માટે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની આસપાસ 500 મીટરના વિસ્તારમાં સર્વે, જાગૃતિ કાર્યક્રમો અને વાલીઓ સાથે સતત સંવાદ પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
2026થી 2029નો વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર
NCBના ઝોનલ ડિરેક્ટર ઘનશ્યામ સોનીએ ETV Bharat સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયના માર્ગદર્શન હેઠળ 2026થી 2029 સુધીનો નાર્કોટિક્સ કંટ્રોલ બ્યુરોનો વિઝન ડોક્યુમેન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આ સમગ્ર દેશ માટેનો એક્શન પ્લાન છે, જેના આધારે ગુજરાત માટે પણ રોડમેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. તેમણે આ આયોજનને ડ્રગ ફ્રી ઇન્ડિયા તરફ આગળ વધવા માટેની માર્ગદર્શિકા ગણાવ્યું હતું.
ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે "ગુજરાતમાં અલગ-અલગ એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલન વધારીને ડ્રગ્સ સામેની કાર્યવાહી વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે. ખાસ કરીને છેલ્લા ચાર વર્ષમાં નોંધાયેલા કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટીના NDPS કેસોની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. આ માટે પ્રોસિક્યુશન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક પણ કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં DGP સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે." - ઘનશ્યામ સોની, ઝોનલ ડિરેક્ટર, NCB
સ્ટેટ નાર્કો કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર (State NCORD)ની બેઠકમાં પણ કોમર્શિયલ ક્વોન્ટિટીના કેસોમાં NDPS એક્ટની કલમ 68F હેઠળ નાણાકીય તપાસ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ તપાસમાં આરોપીઓનાં બેંક ખાતાં, નાણાકીય વ્યવહારો અને પરિવારના સભ્યોના નામે ખરીદવામાં આવેલી મિલકતોની તપાસ કરવામાં આવશે. ડ્રગ્સના નાણાંમાંથી સંપત્તિ ઊભી કરવામાં આવી હોય તો તેને જપ્ત કરવાની અને સંબંધિત બેંક ખાતાં ફ્રીઝ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ માટે NCBની અમદાવાદ ઓફિસમાં સંકલન સેલ બનાવવાની પણ યોજના છે. પોલીસ, ANTF, ATS, DRI, SIB, ED, NIA અને જરૂર પડે તો ઇન્કમટેક્સ વિભાગની મદદથી બેનામી સંપત્તિ અને ડ્રગ્સના નાણાકીય નેટવર્કની તપાસ કરવામાં આવશે. ઘનશ્યામ સોનીના જણાવ્યા પ્રમાણે, ડ્રગ્સ માફિયાઓ સામે સૌથી અસરકારક પ્રહાર તેમનાં આર્થિક સામ્રાજ્યને નષ્ટ કરવાનો છે. આગામી છ મહિનામાં આ દિશામાં સારા પરિણામો મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
કોલેજોની આસપાસ 500 મીટરમાં સર્વે કરાવવાની તૈયારી
ડ્રગ્સના વધતા જોખમ વચ્ચે યુવા પેઢીને બચાવવા માટે શિક્ષણ વિભાગ અને સામાજિક ન્યાય વિભાગ સાથે સંકલન કરવામાં આવશે. ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે આ બંને વિભાગો સાથે જોડાણ કરવામાં આવ્યું છે અને ગુજરાતમાં પણ સ્ટેટ NCORDની બેઠકમાં શિક્ષણ વિભાગને આ અંગે વિનંતી કરવામાં આવી છે.
આ આયોજન હેઠળ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, કોલેજો, યુનિવર્સિટીઓ અને કોચિંગ સેન્ટરોની આસપાસના 500 મીટરના વિસ્તારમાં સર્વે કરાવવાની દિશામાં કામ કરવામાં આવશે. આ વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થો સંબંધિત જોખમો અને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ અંગે માહિતી એકત્રિત કરીને જાગૃતિ વધારવાનો પ્રયાસ કરાશે.
તેમણે ગુજરાતના જાગૃત નાગરિકો અને NGOને પણ આ અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. NCBની માનસ હેલ્પલાઇન 1933 પર ડ્રગ્સ સંબંધિત માહિતી આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ANTFની હેલ્પલાઇન, સંબંધિત જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષકના કંટ્રોલ રૂમ અને NCB અમદાવાદના કંટ્રોલ રૂમને પણ માહિતી આપી શકાશે. ઘનશ્યામ સોનીના મતે, કોઈ એક એજન્સી એકલી ડ્રગ્સ સામેની લડાઈ જીતી શકે નહીં. જનભાગીદારી અને સમયસર મળતી માહિતી આ લડાઈમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
વાલીઓ બાળકોને માત્ર ફી ભરીને જવાબદારી પૂરી ન માને
ડ્રગ્સના જોખમથી યુવાનોને બચાવવા માટે ઘનશ્યામ સોનીએ ખાસ કરીને વાલીઓને અપીલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અનેક માતા-પિતાનું સપનું હોય છે કે તેમનાં બાળકો IIT, IIM કે અન્ય સારી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરે. પરંતુ ઘરથી દૂર હોસ્ટેલમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓને ક્યારેક અભ્યાસમાં નિષ્ફળતા, સ્પર્ધાનું દબાણ કે એકલતા જેવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે.
આવી માનસિક સ્થિતિમાં કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વો યુવાનોને નશાના રવાડે ચડાવવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. શરૂઆતમાં માત્ર એક વખત અજમાવવાની વાતથી શરૂ થતી આદત વ્યક્તિને ગંભીર મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે.
તેમણે વાલીઓને અપીલ કરી હતી કે બાળકોને માત્ર ફી ભરીને ભણવા મોકલી દેવા પૂરતી જવાબદારી ન માને. ખાસ કરીને ઘરથી દૂર રહેતા બાળકો સાથે નિયમિત સંવાદ રાખવો જોઈએ. દિવસમાં એક વખત વીડિયો કોલ કરીને તેમની સાથે વાત કરવી, તેમની સ્થિતિ અને મુશ્કેલીઓ સમજવી તથા તેમને માનસિક સહારો આપવો જરૂરી છે. બાળકો સાથે સતત જોડાણ રહેશે તો તેમનામાં આત્મવિશ્વાસ અને પરિવાર સાથેનો સંબંધ જળવાઈ રહેશે.
નિબંધ અને વાદવિવાદ સ્પર્ધા દ્વારા ડ્રગ્સ સામે જનઆંદોલન
યુવાનોમાં ડ્રગ્સ વિરોધી જાગૃતિ ફેલાવવા માટે માત્ર પોલીસ કાર્યવાહી પૂરતી ન રહે, પરંતુ સામાજિક સ્તરે પણ અભિયાન ચલાવવાની યોજના છે. NCB દ્વારા યુવાનો માટે ઈ-પ્લેજ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત સામાજિક ન્યાય વિભાગના નશા મુક્ત ભારત અભિયાન હેઠળ જિલ્લાઓ, તાલુકાઓ અને ગામડાંઓમાં પણ જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે.
ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓ અને જ્યાં NDPSના કેસોનું પ્રમાણ વધુ છે તેવા વિસ્તારોમાં કલેક્ટર મારફતે નિબંધ લેખન અને વાદવિવાદ જેવી સ્પર્ધાઓ યોજવાની પહેલ કરવામાં આવશે. ડ્રગ્સના નુકસાન અંગે વિદ્યાર્થીઓ અને સ્થાનિક નાગરિકો વચ્ચે ચર્ચા થાય અને આ વિષય એક સામાજિક ચળવળનું સ્વરૂપ ધારણ કરે તેવો હેતુ છે.
નાર્કો ટેરરિઝમ સામે તમામ એજન્સીઓનું સંકલન
ડ્રગ્સ અને આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચેના સંબંધને NCB નાર્કો ટેરરિઝમ તરીકે જુએ છે. ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે આ પડકારનો સામનો કરવા માટે ગુજરાતમાં તમામ સંબંધિત એજન્સીઓ વચ્ચે સંકલિત પ્રયાસ કરવામાં આવશે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, રાજસ્થાનના સરહદી વિસ્તારોમાં ડ્રોન મારફતે હેરોઈન ઘૂસાડવાના પ્રયાસો સામે એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ સહિતની વ્યવસ્થાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે ગુજરાતમાં પણ જો કોઈ આતંકી પ્રવૃત્તિ અને ડ્રગ્સના નેટવર્ક વચ્ચે કડી સામે આવે તો સંબંધિત એજન્સીઓ સાથે મળીને કાર્યવાહી કરશે. આ માટે માહિતીની આપ-લે અને ઝડપી પ્રતિસાદની વ્યવસ્થા મહત્ત્વપૂર્ણ રહેશે.
વારંવાર પકડાતા આરોપીઓનો ડેટાબેઝ તૈયાર થશે
NCB દ્વારા અગાઉના કેસોનું વિશ્લેષણ કરીને વારંવાર ડ્રગ્સના નાના જથ્થા સાથે પકડાતા અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાનો વારંવાર લાભ લેતા આરોપીઓની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે આવા આરોપીઓનો ડેટાબેઝ તૈયાર થયા બાદ તેમની સામે PIT-NDPS હેઠળ અટકાયત સહિતની કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની શક્યતાઓ તપાસવામાં આવશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેટલીક વ્યક્તિઓ એકથી વધુ વખત નાના જથ્થાના કેસોમાં પકડાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં પણ તેમની ગેરકાયદે કમાણી અને સંપત્તિની તપાસ કરવામાં આવશે. આ માટે અલગ-અલગ કેસોની માહિતી એકત્રિત કરીને એક ડેટાબેઝ બનાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.
કોસ્ટલ વિસ્તારોમાં કોસ્ટ ગાર્ડ, પોલીસ અને NCBની સંયુક્ત કામગીરી
ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ડ્રગ્સની હેરાફેરી અટકાવવા માટે કોસ્ટ ગાર્ડ, મેરિટાઇમ એજન્સીઓ, સ્થાનિક પોલીસ, NCB, DRI અને કસ્ટમ્સની પ્રિવેન્ટિવ વિંગ વચ્ચે સંકલન વધારવામાં આવશે. આ માટે દર ત્રણ મહિને યોજાતી જોઇન્ટ કોઓર્ડિનેશન કમિટીની બેઠકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે હવે માત્ર માહિતીની આપ-લે પૂરતી નથી, પરંતુ માહિતી મળ્યા બાદ તાત્કાલિક કાર્યવાહી થાય તે જરૂરી છે. કોઈ એક એજન્સી પાસે જરૂરી સાધન કે ક્ષમતા ન હોય તો બીજી એજન્સીની મદદ લઈને ઝડપી પ્રતિસાદ આપવો જોઈએ. આ લડાઈમાં ક્રેડિટ કોને મળે તે નહીં, પરંતુ ડ્રગ્સના નેટવર્ક સામે સંયુક્ત રીતે સફળતા મળે તે મહત્ત્વનું છે.
ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ જવાબદારી સમજવાની જરૂર
ગુજરાતની ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કેટલાક લોકો દ્વારા ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ માટે દુરુપયોગ થવાની શક્યતા અંગે પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે ફાર્મા ક્ષેત્ર ગુજરાતનું મહત્ત્વપૂર્ણ પાસું છે. આ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા ઉદ્યોગકારોની પણ નૈતિક જવાબદારી બને છે કે તેમની કંપનીઓ કે ઉત્પાદનોનો કોઈ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગ ન થાય.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપનીઓના રજિસ્ટ્રેશન અને તપાસની પ્રક્રિયામાં ભૌતિક મુલાકાત સહિતની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. અગાઉ કોઈ કંપની સામે કેસ હોય કે ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિમાં સંડોવણી સામે આવે તો તેના લાઇસન્સ સામે પણ નિયમ મુજબ કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેમના મતે, ગુજરાતમાં આ પ્રકારની સમસ્યા અન્ય કેટલાક રાજ્યોની સરખામણીએ ઓછી જોવા મળે છે, તેમ છતાં ઉદ્યોગકારોએ સાવચેતી અને જવાબદારી જાળવવી જરૂરી છે.
ડાર્ક વેબ અને કુરિયર મારફતે ડ્રગ્સની હેરાફેરી સામે કાર્યવાહી
ડાર્ક વેબ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી મારફતે થતી ડ્રગ્સની ખરીદી-વેચાણ અંગે ઘનશ્યામ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રકારની હેરાફેરી તપાસ એજન્સીઓ માટે મોટો પડકાર છે. ડિજિટલ વ્યવહારો અને ઓળખ છુપાવવાની રીતોને કારણે આવા નેટવર્ક સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ બની શકે છે. જોકે, ડ્રગ્સનો જથ્થો અંતે ભૌતિક રીતે પહોંચાડવો પડે છે, તેથી કુરિયર અને પોસ્ટલ વ્યવસ્થામાં પણ તપાસ અને સંકલન વધારવાની જરૂર છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે નિયંત્રિત ડિલિવરી જેવી કાયદેસરની તપાસ પદ્ધતિઓ અને સંબંધિત એજન્સીઓની મંજૂરી સાથે કુરિયર મારફતે થતી હેરાફેરી પર નજર રાખવામાં આવશે. ખાનગી કુરિયર સેવાઓના નિયમન અંગે પણ રાષ્ટ્રીય સ્તરે સૂચનો કરવામાં આવ્યા છે. ફોરેન પોસ્ટ ઓફિસ અને અન્ય સંબંધિત વિભાગો સાથે સંકલન કરીને આ દિશામાં કાર્યવાહી કરવાની યોજના છે.
રાજસ્થાનના સરહદી વિસ્તારોમાં પણ સંયુક્ત ઓપરેશન
ઘનશ્યામ સોનીએ રાજસ્થાનનો વધારાનો ચાર્જ સંભાળતા ત્યાંની કામગીરી અંગે પણ માહિતી આપી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે, રાજસ્થાનમાં અલગ-અલગ એજન્સીઓએ સંયુક્ત રીતે MD લેબ સંબંધિત અંદાજે 50 સ્થળોએ તપાસ અને કાર્યવાહી કરી છે. આ ઉપરાંત અફીણની ખેતી ધરાવતા વિસ્તારો અને મધ્યપ્રદેશની સરહદે ડોડા-પોસ્ટની હેરાફેરી સામે પણ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
શ્રીગંગાનગર અને બિકાનેર જેવા સરહદી વિસ્તારોમાં ડ્રોન મારફતે હેરોઈન મોકલવાના પ્રયાસો સામે BSF સહિતની એજન્સીઓ સક્રિય છે. NCB દ્વારા ત્યાં ઓપરેશન પ્રહરી પણ ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરહદી વિસ્તારોમાં ખેડૂતો, સ્થાનિક નાગરિકો અને માહિતી આપતા નેટવર્કની જાગૃતિને કારણે એજન્સીઓને સફળતા મળે છે. ગુજરાતના કોસ્ટલ વિસ્તારોમાં પણ સ્થાનિક લોકોની ભાગીદારી વધારવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.
ત્રણ વર્ષનો એક્શન પ્લાન, પરિણામ માટે સંકલન પર ભાર
NCBના જણાવ્યા પ્રમાણે, 2026થી 2029ના એક્શન પ્લાન હેઠળ દેશભરમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ સેલ (ANC) અને રાજ્યોમાં એન્ટી નાર્કોટિક્સ ટાસ્ક ફોર્સ (ANTF) જેવી વ્યવસ્થાઓને મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. ઘનશ્યામ સોનીએ દાવો કર્યો હતો કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં NDPSના કેસોની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈ છે. તેમના મતે, આ આંકડો એજન્સીઓની વધતી સક્રિયતા દર્શાવે છે.
તેમણે અંતમાં જણાવ્યું હતું કે ડ્રગ્સ સામેની લડાઈ માત્ર NCB, પોલીસ કે ATSની જવાબદારી નથી. મીડિયા, વાલીઓ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, ઉદ્યોગકારો, NGO અને સામાન્ય નાગરિકોનો સહયોગ જરૂરી છે. ડ્રગ્સના નેટવર્કને તોડવા માટે એક તરફ માફિયાઓની આર્થિક કમર તોડવાની અને બીજી તરફ યુવાનોને નશાથી દૂર રાખવાની બેવડી રણનીતિ પર કામ કરવામાં આવશે.
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