જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખોને હવે વાર્ષિક રુ.1 કરોડની ગ્રાન્ટ મળશે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો ગ્રામીણ વિકાસ માટે નિર્ણય
આ નિર્ણય અંતર્ગત રાજ્યની તમામ 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખોને રૂ. 1 કરોડની વાર્ષિક વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે.
Published : January 1, 2026 at 3:02 PM IST
ગાંધીનગર : રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના ગ્રામીણ વિસ્તારોના સર્વગ્રાહી વિકાસને વધુ વેગ આપવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય અંતર્ગત રાજ્યની તમામ 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખોને રૂ. 1 કરોડની વાર્ષિક વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ દિશાનિર્દેશ આપ્યા છે કે આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ સંબંધિત જિલ્લાઓમાં સ્થાનિક અગત્યતા ધરાવતા વિકાસ કામો માટે કરવામાં આવશે. જેના કારણે સ્થાનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઝડપી અને અસરકારક વિકાસ શક્ય બનશે.
રાજ્યના જિલ્લાઓના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના સર્વગ્રાહી અને સર્વસમાવેશી વિકાસ માટે એક જનહિતલક્ષી નિર્ણય કર્યો છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) December 31, 2025
જે અંતર્ગત, રાજ્યની બધી જ 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખશ્રીઓને રૂ. 1 કરોડની વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ જે-તે જિલ્લાના સ્થાનિક અગત્યતા ધરાવતા વિકાસ કામો માટે ફાળવવામાં આવશે.
આ વિવેકાધીન ગ્રાન્ટથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પાણી પુરવઠા, રસ્તા, આરોગ્ય, શિક્ષણ સહિતના કામો ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાશે.
જિલ્લા પંચાયતોને વધુ સત્તા અને જવાબદારી આપવાનો આ નિર્ણય ગ્રામીણ વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. રાજ્ય સરકારનો આ પગલું સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવશે અને ગામડાંના વિકાસમાં નવી દિશા આપશે.
