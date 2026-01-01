ETV Bharat / state

જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખોને હવે વાર્ષિક રુ.1 કરોડની ગ્રાન્ટ મળશે, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનો ગ્રામીણ વિકાસ માટે નિર્ણય

આ નિર્ણય અંતર્ગત રાજ્યની તમામ 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખોને રૂ. 1 કરોડની વાર્ષિક વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 1, 2026 at 3:02 PM IST

ગાંધીનગર : રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના ગ્રામીણ વિસ્તારોના સર્વગ્રાહી વિકાસને વધુ વેગ આપવા માટે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય અંતર્ગત રાજ્યની તમામ 34 જિલ્લા પંચાયતોના પ્રમુખોને રૂ. 1 કરોડની વાર્ષિક વિવેકાધીન ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવશે.

મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ દિશાનિર્દેશ આપ્યા છે કે આ ગ્રાન્ટનો ઉપયોગ સંબંધિત જિલ્લાઓમાં સ્થાનિક અગત્યતા ધરાવતા વિકાસ કામો માટે કરવામાં આવશે. જેના કારણે સ્થાનિક જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને ઝડપી અને અસરકારક વિકાસ શક્ય બનશે.

આ વિવેકાધીન ગ્રાન્ટથી ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં મૂળભૂત સુવિધાઓ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, પાણી પુરવઠા, રસ્તા, આરોગ્ય, શિક્ષણ સહિતના કામો ઝડપથી પૂર્ણ કરી શકાશે.

જિલ્લા પંચાયતોને વધુ સત્તા અને જવાબદારી આપવાનો આ નિર્ણય ગ્રામીણ વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. રાજ્ય સરકારનો આ પગલું સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓને મજબૂત બનાવશે અને ગામડાંના વિકાસમાં નવી દિશા આપશે.

