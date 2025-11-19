ETV Bharat / state

દિવાળી વીતી, હીરા ઉદ્યોગમાં સંકટ યથાવત : ઉત્પાદન 35% ઘટ્યું, 'રત્નકલાકારો'ની રાહ જોતી ફેક્ટરીઓ

વતન પ્રેમ કે વ્યવસાયિક સ્થળાંતર? કારીગરોની અછતથી નાના યુનિટોની કમર તૂટી, આંતરરાષ્ટ્રીય માંગ વધશે પણ કામ કોણ કરશે?

પ્રતિકાત્મક તસવીર
હીરા ઉદ્યોગમાં સંકટ યથાવત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 12:38 PM IST

Updated : November 19, 2025 at 12:56 PM IST

સુરત : વિશ્વના ડાયમંડ પોલિશિંગ હબ ગણાતા સુરત શહેરનો કટ એન્ડ પોલિશ્ડ હીરા ઉદ્યોગ દિવાળીના વેકેશન બાદ ફરી શરૂ તો થયો છે, પરંતુ આ વર્ષે તેની ગતિ ધીમી પડી છે. સામાન્ય રીતે દિવાળી પછી એક જ સપ્તાહમાં ધમધમતા થઈ જતાં હીરાના કારખાનાઓમાં આ વખતે 'કારીગરોની ઘટ'નો મુદ્દો ગંભીર સંકટ બનીને ઊભો છે.

હીરા ઉદ્યોગ પર ગંભીર સંકટ

ઉદ્યોગના સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, હાલમાં માત્ર 60 થી 65 ટકા યુનિટો જ નિયમિત ગતિએ ચાલી રહ્યા છે, જ્યારે બાકીના એકમો કા તો આંશિક રીતે ચાલી રહ્યા છે અથવા કામદારોની અછતને કારણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.

દિવાળી વીતી, હીરા ઉદ્યોગમાં સંકટ યથાવત (ETV Bharat Gujarat)

ઉત્પાદન પર સીધી અસર, 30-35% સુધીનો ઘટાડો

જે યુનિટોમાં કારીગરોની તીવ્ર અછત છે, ત્યાં પ્રોડક્શનમાં 30 થી 35 ટકાનો મોટો ઘટાડો નોંધાયો છે. આ ઘટાડો ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ કદના હીરા યુનિટોને સીધી અસર કરી રહ્યો છે.

ઉદ્યોગ જગતનું કહેવું છે કે આ વર્ષે સ્થિતિ જુદી છે, તેના મુખ્ય બે કારણો છે:

રત્નકલાકારો રજાઓ લંબાઈ : દિવાળીનું લાંબુ વેકેશન પૂરું થયા છતાં મોટી સંખ્યામાં રત્નકલાકારો હજુ સુધી તેમના વતન (ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર) થી સુરત પરત ફર્યા નથી. હીરા ઉદ્યોગમાં મંદી અને કામકાજની અનિશ્ચિતતાને કારણે અનેક રત્નકલાકારોએ કાયમી ધોરણે અન્ય ઉદ્યોગોમાં (જેમ કે બાંધકામ, ટેક્સટાઇલ અથવા અન્ય સર્વિસ સેક્ટર) નોકરી શોધી લીધી છે. આ સ્થળાંતર હીરા પ્રોસેસિંગ સેગમેન્ટમાં માનવબળની અછતને વધુ ગંભીર બનાવી રહ્યું છે.

'રત્નકલાકારો'ની રાહ જોતી ફેક્ટરીઓ
'રત્નકલાકારો'ની રાહ જોતી ફેક્ટરીઓ (ETV Bharat Gujarat)

પૂર્ણ ક્ષમતાથી કામ ન કરતા કારીગરો : ચિંતાજનક બાબત એ છે કે સુરતમાં જે કારીગરો હાજર છે, તેઓ પણ હાલ પૂર્ણ ક્ષમતાથી કામ પર લાગ્યા નથી. ઉદ્યોગકારોના જણાવ્યા મુજબ, બજારની અનિશ્ચિતતા અને દિવાળી પહેલાનું ઓછું કામ તેનું કારણ હોઈ શકે છે.

ઉદ્યોગના એક અગ્રણીએ જણાવ્યું, "ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં ધીમે ધીમે ડિમાન્ડ સ્થિર થઈ રહી છે અને આવનારા દિવસોમાં ઓર્ડરમાં વધારો થવાની પૂરી શક્યતા છે. જોકે, જ્યાં સુધી કારીગરોની પૂરતી સંખ્યા પરત નહીં આવે, ત્યાં સુધી ઓર્ડર મળવા છતાં પ્રોડક્શન સંપૂર્ણ ગતિએ નહીં ચાલે. આ સીધું નુકસાન છે, કારણ કે અમે સારી માંગનો લાભ ગુમાવી રહ્યા છીએ."

આગામી દિવસોમાં શું?

નાના યુનિટો માટે આ અછત કપરા ચઢાણ સમાન છે. જો સ્થિતિ લાંબો સમય યથાવત રહેશે તો ઉત્પાદન લક્ષ્ય પૂરા નહીં થાય અને ઉદ્યોગની વૈશ્વિક પ્રતિષ્ઠા પર પણ અસર પડી શકે છે. હીરા ઉદ્યોગને આશા છે કે આગામી સપ્તાહમાં વધુ કારીગરો પરત ફરશે અને પરિસ્થિતિમાં સુધારો આવશે, નહીં તો સંભવિત 'બૂમ'નો લાભ લેવા માટે ઉદ્યોગ તૈયાર નહીં હોય. આ એક એવું સંકટ છે, જ્યાં ડિમાન્ડ-સપ્લાય ચેઇન કરતા માનવબળની ચેઇન તૂટી છે.

Last Updated : November 19, 2025 at 12:56 PM IST

GUJARAT DIAMOND INDUSTRY
હીરા ઉદ્યોગમાં સંકટ
સુરત રત્નકલાકારો
DIAMOND PRODUCTION DOWN
DIAMOND INDUSTRY CRISIS

