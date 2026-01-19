નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી દાવોસના પ્રવાસે, 56મા વાર્ષિક વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ સમિટમાં આપશે હાજરી
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી રવિવારે સાંજે 56મા વાર્ષિક વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ સમિટમાં હાજરી આપવા માટે સ્વિત્ઝરલેન્ડના દાવોસ જવા રવાના થયા છે.
Published : January 19, 2026 at 9:03 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 9:09 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી રવિવારે સાંજે 56મા વાર્ષિક વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ સમિટમાં હાજરી આપવા માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસ જવા રવાના થયા છે. આ પહેલાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "વિશ્વના સૌથી મોટા પ્લેટફોર્મ, વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમ ખાતે 2047 સુધીમાં વિકસિત ગુજરાતનું વિઝન રજૂ કરવા માટે ગુજરાતનું એક પ્રતિનિધિમંડળ દાવોસ જઈ રહ્યું છે. આગામી ચાર દિવસમાં, આ પ્રતિનિધિમંડળ ગુજરાતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, સંરક્ષણ, સેમિકન્ડક્ટર્સ, નવીનીકરણીય ઉર્જા અને અન્ય ઘણા ક્ષેત્રોમાં રોકાણ આકર્ષવા માટે કામ કરશે. તાજેતરના વર્ષોમાં, ગુજરાત એક પસંદગીના સ્થળ તરીકે જાણીતું બન્યું છે, અને આ વિઝનને આગળ વધારવા માટે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં, ટીમ ગુજરાતના યુવાનો માટે વધુ રોજગારીની તકો ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે."
WEF વાર્ષિક બેઠક 19 થી 23 જાન્યુઆરી દરમિયાન સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસ-ક્લોસ્ટર્સમાં યોજાશે. રાજ્યની ભાગીદારી ગુજરાતના આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ અને ઝડપી આર્થિક પરિવર્તન પ્રત્યેના બોલ્ડ, ભવિષ્ય માટે તૈયાર અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
Departing for Davos as Gujarat, India participates in the World Economic Forum Annual Meeting, engaging the world on ideas, partnerships, and pathways for shared prosperity.#GujaratGoesGlobal #GujaratAtDavos pic.twitter.com/9W01LlSmym— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) January 18, 2026
WEF 2026માં, હર્ષ સંઘવી અદ્યતન ઉત્પાદન, કાપડ, સેમિકન્ડક્ટર, ઉભરતી ટેકનોલોજી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ, નવીનીકરણીય ઉર્જા, ખાદ્ય પ્રક્રિયા, રસાયણો, શિપિંગ અને લોજિસ્ટિક્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને એરોસ્પેસ સહિતના મુખ્ય ક્ષેત્રોમાં વૈશ્વિક નેતાઓ અને રોકાણકારો સાથે 58 થી વધુ ઉચ્ચ-સ્તરીય બેઠકોના સઘન કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ કરશે. એક પ્રકાશનમાં જણાવાયું છે કે પ્રસ્તાવિત ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓમાં એપી મોલર મેર્સ્ક, એન્જી, EDF, જોહ્ન્સન કંટ્રોલ્સ, સુમિટોમો ગ્રુપ, લિન્ડે, SEALSQ, ટિલમેન ગ્લોબલ અને અન્ય જેવી અગ્રણી વૈશ્વિક કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રયાસોનો ઉદ્દેશ્ય ગુજરાતના ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા, ટેકનોલોજી અને નવીનતા ભાગીદારીને સક્ષમ બનાવવા, વૈશ્વિક રોકાણ આકર્ષવા, યુવાનો માટે મોટા પાયે રોજગારીની તકો ઊભી કરવા અને લાંબા ગાળાના આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાકીય સંબંધો બનાવવાનો છે.
રિલીઝ મુજબ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી મુખ્ય વૈશ્વિક સત્રોમાં પણ વક્તવ્ય આપશે, જેમાં ભારત નવા ભૂ-આર્થિક ક્રમમાં, રમતગમતની શક્તિ: વારસામાં તમાશો ફેરવવો, સ્વચ્છ કોલસાની પહેલ: સંક્રમણને આગળ ધપાવવા માટે તકનીકી નવીનતા, મિશન જળ: એક અબજ લોકો માટે પાણી-સુરક્ષિત ભવિષ્ય, અને સ્કેલ પર ટકાઉપણું પહોંચાડવું: વૈશ્વિક પરિવર્તનના માર્ગો શામેલ છે. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા, ગુજરાત તેનો વિકાસ રોડમેપ રજૂ કરશે, જે 2047 માં વિકસિત ગુજરાતના વિઝન સાથે સંરેખિત છે.
"ગુજરાત - વિશ્વ માટે તૈયાર, જ્યાં વિઝન કાર્યથી મળે છે" આ સંદેશ સાથે, WEF 2026 માં રાજ્યની ભાગીદારી વૈશ્વિક મૂલ્ય શૃંખલાઓમાં મુખ્ય ખેલાડી તરીકે ઉભરવાની તેની મહત્વાકાંક્ષા પર ભાર મૂકે છે. ગુજરાત સરકાર ઔદ્યોગિક વિકાસને વેગ આપવા, નવીનતા-આધારિત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા, પરિવર્તનશીલ રોકાણો આકર્ષવા અને મજબૂત અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર અર્થતંત્ર બનાવવા માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. WEF 2026માં ગુજરાતની હાજરી ફક્ત ભાગીદારી જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક વિકાસ વાર્તાને આકાર આપવામાં નેતૃત્વ દર્શાવે છે.