તારાજીની કતાર પર ગુજરાત? અમદાવાદથી જૂનાગઢ સુધી જર્જરિત મિલકતોનું માળખું! ક્યારે જાગશે તંત્ર?
અમદાવાદમાં જર્જરિત અને હેરિટેજ ઈમારતોનો પ્રશ્ન ગંભીર છે, રાજકોટમાં હજારો બાંધકામોને નોટિસ આપવામાં આવી છે, જ્યારે જૂનાગઢમાં પણ સેંકડો મિલકતો જર્જરિત જાહેર થઈ છે.
Published : September 24, 2026 at 7:56 PM IST
અમદાવાદ: જર્જરિત ઇમારતો અને મકાનો એ કોઇપણ શહેર કે ગામ માટે એક ગંભીર સમસ્યા છે. ગુજરાતના અનેક શહેરોમાં વર્ષો જૂની અને ભયજનક ઈમારતોને તંત્ર દ્વારા નોટિસ આપવામાં આવે છે, કેટલીક જગ્યાએ મકાન ખાલી કરાવવામાં આવે છે તો કેટલીક ઈમારતોને ઉતારી પાડવાની કાર્યવાહી પણ થાય છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે નોટિસ બાદ ખરેખર કેટલા મકાનો સુરક્ષિત બને છે? કેટલાં મકાનો ખાલી થાય છે અને કેટલાં હજુ પણ જોખમ વચ્ચે ઉભાં છે?
અમદાવાદમાં જર્જરિત અને હેરિટેજ ઈમારતોનો પ્રશ્ન ગંભીર છે, રાજકોટમાં હજારો બાંધકામોને નોટિસ આપવામાં આવી છે, જ્યારે જૂનાગઢમાં પણ સેંકડો મિલકતો જર્જરિત જાહેર થઈ છે. કાયદામાં જર્જરિત ઈમારતો માટે નોટિસથી લઈને મરામત, ખાલી કરાવવા અને જરૂર પડે તો ઇમારત ઉતારી પાડવા સુધીની જોગવાઈ છે તેમ છતાં જમીન પરની સ્થિતિ અલગ જ છે. અમદાવાદ, રાજકોટ અને જૂનાગઢની જર્જરિત ઈમારતોની સ્થિતિ અને તંત્રની કાર્યવાહી પર ખાસ રિપોર્ટ.
અમદાવાદમાં જર્જરિત ઈમારતોનો ખતરો: વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીમાં ક્યારે તૂટશે જોખમનું માળખું?
અમદાવાદ શહેરને વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટીનો દરજ્જો મળ્યો છે. શહેરના જૂના વિસ્તારોમાં આજે પણ 100થી 200 વર્ષ જૂની અનેક ઈમારતો અને મકાનો જોવા મળે છે. કેટલાક મકાનો તો આઝાદી પહેલાના છે, જ્યારે અનેક ઐતિહાસિક ઈમારતો 600 વર્ષ જૂના વારસાની સાક્ષી પૂરે છે.
વર્ષો જૂની ઇમારતો આજે જર્જરિત હાલતમાં પહોંચી ગઇ છે. ક્યાંક મકાનના પોપડા પડી રહ્યા છે, તો ક્યાંક આખી ઇમારત ધરાશાયી થવાનો ભય છે. આવા મકાનોની નીચે અને આસપાસથી રોજ જીવના જોખમે હજારો લોકો અવરજવર કરે છે.
લક્ષ્મીનારાયણની પોળમાં મકાન ધરાશાયી
અમદાવાદના મધ્ય ઝોનમાં સૌથી વધુ હેરિટેજ મકાનો આવેલા છે. આ જ વિસ્તારમાં મોટી સંખ્યામાં જર્જરિત અને ભયજનક મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી છે.
13 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમદાવાદની લક્ષ્મીનારાયણની પોળમાં એક મકાન અચાનક ધરાશાયી થયું હતું. ઘટનામાં ચાર લોકો કાટમાળ નીચે દટાયા હતા. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સ્થાનિકો અને મજૂરોની મદદથી ભારે જહેમત બાદ ત્રણ લોકોને જીવિત બહાર કાઢ્યા હતા. જોકે આ દુર્ઘટનામાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું.
મકાન નવું બનાવ્યું છતાં ધરાશાયી થયું
“હું લક્ષ્મીનારાયણની પોળમાં રહું છું. મારું મકાન રવિવારે બપોરે આશરે 3:20 વાગ્યે ધરાશાયી થયું હતું. આ ઘટનામાં મારી પત્નીનું મૃત્યુ થયું. મારા નાના બાળકની પત્ની પણ ઘરમાં હતી, પરંતુ તે બચી ગઈ. અત્યારે અમારું ઘરબાર રહ્યું નથી અને અમે બીજાના ઘરે રહેવા મજબૂર છીએ. અમને કોઈ સહાય કરવામાં આવી નથી. જીગર રાણા, મૃતક મહિલાના પતિ
સોનલબેનના પુત્ર જય જીગર રાણાએ જણાવ્યું હતું કે, “મારી મમ્મીનું મકાન પડવાથી મૃત્યુ થયું. ત્યારથી અમારો પરિવાર મુશ્કેલીમાં મુકાયો છે. અમારી સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. અમારો બધો સામાન કાટમાળમાં દટાઈ ગયો છે. મકાનનો કાટમાળ પણ અમે જાતે જ હટાવી રહ્યા છીએ. કોર્પોરેશન દ્વારા અહીંથી કાટમાળ કે માટી હટાવવામાં આવી નથી."
નોટિસ તો લાગી, પરંતુ જોખમ યથાવત
લક્ષ્મીનારાયણની પોળમાં રહેતા હિમાંશુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, “અહીં મકાન ધરાશાયી થયું હતું ત્યારબાદ કોર્પોરેશન દ્વારા આસપાસના મકાનોની તપાસ કરીને નોટિસ લગાવવામાં આવી છે પરંતુ આ વિસ્તારમાંથી ઘણા લોકો પસાર થાય છે. નોટિસ હોવા છતાં લોકો ભૂલથી પણ આ જગ્યાએથી અવરજવર કરે છે."
ગુજરાતમાં સ્ટ્રક્ચર તૂટવાથી પાંચ વર્ષમાં 555 લોકોના મોત
સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડવાની ઘટનાઓ અંગે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના મીડિયા કન્વીનર અને પ્રવક્તા ડૉ. મનિષ દોશીએ NCRBના આંકડાઓને ટાંકીને સરકાર સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 2020થી 2024 દરમિયાન દેશમાં સ્ટ્રક્ચર તૂટવાની વિવિધ કેટેગરીમાં કુલ 7,979 લોકોનાં મોત નોંધાયા છે. આ જ સમયગાળામાં ગુજરાતમાં 555 લોકોનાં મોત નોંધાયા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.
ડૉ. મનિષ દોશીના જણાવ્યા અનુસાર, 2024માં સ્ટ્રક્ચર તૂટી પડવાની ઘટનાઓમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં 224, મહારાષ્ટ્રમાં 223, મધ્ય પ્રદેશમાં 179, રાજસ્થાનમાં 131, ઝારખંડમાં 123 અને ગુજરાતમાં 118 લોકોનાં મોત નોંધાયા હતા. તેમણે બાંધકામની ગુણવત્તા, સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી, જૂની ઈમારતોની જાળવણી, નિયમિત સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ અને સરકારી દેખરેખ અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
ડૉ. મનિષ દોશીએ માંગ કરી છે કે, રાજ્ય સરકાર તમામ સરકારી અને જાહેર ઉપયોગની જૂની તથા જોખમી ઈમારતોનું સ્વતંત્ર થર્ડ પાર્ટી સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ કરાવે અને તેનો જિલ્લાવાર અહેવાલ જાહેર કરે. નવી સરકારી ઈમારતો માટે કન્સ્ટ્રક્શન ક્વોલિટી ઓડિટ, મટીરીયલ ટેસ્ટિંગ અને સ્ટ્રક્ચરલ સેફ્ટી સર્ટિફિકેશન ફરજિયાત કરવાની પણ તેમણે માંગ કરી છે.
શારદાબેન હોસ્પિટલની 1959ની જૂની બિલ્ડિંગ પણ જર્જરિત
અમદાવાદના સરસપુર વિસ્તારમાં આવેલી શારદાબેન હોસ્પિટલની મૂળ જૂની બિલ્ડિંગનું નિર્માણ 1959માં કરવામાં આવ્યું હતું. આ હોસ્પિટલ જર્જરિત બનતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર દ્વારા જૂની બિલ્ડિંગને સંપૂર્ણપણે ખાલી કરી તેમાં ચાલતા તમામ વિભાગોને 2008માં બનેલી નવી બિલ્ડિંગમાં શિફ્ટ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
શારદાબેન હોસ્પિટલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ હેતલ વોરાએ જણાવ્યું હતું કે, “શારદાબેન હોસ્પિટલની જૂની બિલ્ડિંગ બંધ કરીને અન્ય બિલ્ડિંગમાં વિભાગોને ખસેડવામાં આવશે. હાલમાં જૂની બિલ્ડિંગમાં ચાલતી બ્લડ બેંક, સિટી સ્કેન અને X-Ray જેવી સેવાઓ બંધ રહેશે. હોસ્પિટલમાં અગાઉ 12 જેટલા ઓપરેશન થિયેટર હતા, પરંતુ હવે 7 ઓપરેશન થિયેટર કાર્યરત રહેશે. હોસ્પિટલની બેડ ક્ષમતા પણ 500થી ઘટીને 307 બેડ કરવામાં આવશે."
અમદાવાદની જૂની પોળો, હેરિટેજ મકાનો અને ઐતિહાસિક ઈમારતો શહેરની ઓળખ છે પરંતુ આ વારસાને જાળવવાની સાથે ત્યાં રહેતા અને રોજ અવરજવર કરતા નાગરિકોની સુરક્ષા પણ મહત્ત્વપૂર્ણ છે.
અમદાવાદમાં ભયજનક મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી
વર્ષ 2024માં 52 જેટલા ભયજનક મકાન તથા 2025માં 56 જેટલા ભયજનક મકાનો/મકાનના ભયજનક ભાગ ઉતારવામાં આવેલા છે જ્યારે વર્ષ 2026માં 31 ભયજનક મકાનોનો ભાગ દૂર કરવામાં આવ્યા છે.
રાજકોટમાં 3016 ઇમારતો જર્જરિત, છેલ્લા 5 વર્ષમાં 2500થી વધુ મકાનો જોખમી
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અનુસાર, RMC દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષનો એકીકૃત સત્તાવાર ડેટા જાહેરમાં મૂકવામાં આવતો નથી, પણ દર વર્ષે પ્રી-મોન્સૂન સર્વે કરીને માત્ર નોટિસ આપવામાં આવે છે. આ કાર્યવાહી કેટલી અસરકારક છે તેના પર મોટો સવાલ ઉભો થયો છે.
2025નો લેટેસ્ટ સર્વે: 3016 મકાનો જર્જરિત
RMC દ્વારા 2025ના પ્રી-મોન્સૂન સર્વેમાં શહેરના ત્રણેય ઝોનમાં કુલ 3,016 જર્જરિત બાંધકામોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.
ઝોન વાઈઝ વાત કરીએ તો સૌથી વધુ ખરાબ હાલત વેસ્ટ ઝોનની છે.
વેસ્ટ ઝોન: 2,408 મિલકતોને નોટિસ
સેન્ટ્રલ ઝોન: 595 માંથી 546 ને નોટિસ, 50 સામે કાર્યવાહી ચાલુ
ઈસ્ટ ઝોન: 58 મિલકતો
આ યાદીમાં સામાન્ય મકાનો જ નહીં, પણ સરકારી આવાસ યોજનાઓ પણ સામેલ છે. લલુડી વોંકળીના 700 મકાનો, ગોકુલધામના ક્વાર્ટર, રાજનગર અને BSUP આવાસ યોજનાના ક્વાર્ટર પણ જર્જરિતની યાદીમાં છે, જ્યાં હજારો ગરીબ પરિવારો રહે છે. 2024માં 2,466 જર્જરિત મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી જેમાં વેસ્ટમાં 1,130, સેન્ટ્રલમાં 590 અને ઈસ્ટમાં 746 મકાનો હતા. 2023 અને 2022માં પણ આંકડો 2000થી 2500ની આસપાસ જ રહ્યો હતો.
મતલબ કે RMCના ચોપડે કાયમી ધોરણે 50થી વધુ અતિ જર્જરિત મકાનો નોંધાયેલા છે, પણ દર ચોમાસા પહેલા 2,500થી 3,000 નોટિસ આપીને ફરજ પૂરી કરી દેવામાં આવે છે.
નોટિસ છતા કોઇ નક્કર કાર્યવાહી નહીં
રાજકોટમાં ગોકુલધામ આવાસના 576 ક્વાર્ટરને અત્યાર સુધીમાં 4 વખત નોટિસ આપવામાં આવી છે, પણ આજદિન સુધી કોઈ નક્કર કાર્યવાહી થઈ નથી. 2024માં રાજનગર આવાસ યોજનાના માત્ર 35 જર્જરિત ક્વાર્ટરના નળ-વીજ જોડાણ કાપવામાં આવ્યા હતા, બાકીના હજુ પણ જોખમમાં જ રહે છે.
રાજકોટમાં જર્જરિત મકાનને લઇને મેયર ડૉ. નેહલ શુકલે જણાવ્યું હતું કે, દર વર્ષે સર્વે કરીને નોટિસ આપવામાં આવે છે, લોકોને મકાન ખાલી કરવા અને રિપેર કરવા કહેવામાં આવે છે. ગયા વર્ષમાં ટીપી વિભાગ દ્વારા ઇસ્ટ ઝોનમાં 122, વેસ્ટ ઝોનમાં 2353, સેન્ટ્રલ ઝોનમાં 198 મિલકતોને આઇડેન્ટીફાઇ કરીને નોટિસ આપવામાં આવી છે કે તમારી મિલકત જાનહાનિ થાય અને લોકોના જાનમાલને નુકસાન કરે તેવી હોય તેના અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવી.
જૂનાગઢ કોર્પોરેશનમાં 537 મિલકતો જર્જરીત
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શહેરમાં ખૂબ જ જર્જરિત અથવા તો એવી બિલ્ડિંગ જેનું આયુષ્ય 100 વર્ષની આસપાસ છે તેવી 537 મિલકતોને નોટિસ આપવામાં આવી છે. 173 મિલકતો રીપેર થઇ ગઇ છે જ્યારે 142 મિલકતોની રીપેરીંગની કામગીરી ચાલુ છે અને 200 મિલકતો એવી છે જેને ઉતારી લેવા માટે નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે.
જૂનાગઢ શહેરમાં 51 મિલકતોને ઉતારી લેવાય
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 573 મિલકતો પૈકી 173 મિલકતોના માલિકોએ કોર્પોરેશનની નોટિસ મળ્યા બાદ તેના મકાન અથવા ઇમારતને રીપેરીંગ કરી છે. કોર્પોરેશનની નોટિસ બાદ 51 મિલકત એવી હતી કે જે રીપેરીંગ થઇ શકે તેમ ન હતી અને તે ગમે ત્યારે તૂટી પડે તેમ હતી. આવી 51 મિલકતોને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બાંધકામ શાખા દ્વારા જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી છે.
જર્જરિત ઇમારતો માટે શું છે સરકારી પોલિસી? નોટિસથી લઈને કાર્યવાહી સુધીના તમામ નિયમો
ગુજરાતમાં જર્જરિત અને ભયજનક બાંધકામોને કારણે થતી દુર્ઘટનાઓ રોકવા માટે રાજ્ય સરકાર, સ્થાનિક નગરપાલિકાઓ અને મહાનગરપાલિકાઓ દ્વારા કાયદાકીય નિયમો અને પોલિસી અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. Gujarat Municipalities Act 1963 અને The Gujarat Provincial Municipal Corporations (GPMC) Act 1949 હેઠળ જર્જરિત મકાનોની જાળવણી, નોટિસ પ્રક્રિયા અને અધિકારીઓની જવાબદારીઓ સ્પષ્ટપણે નક્કી કરવામાં આવી છે.
Gujarat Municipalities Act 1963ની કલમ 182 હેઠળની જોગવાઈઓ
Gujarat Municipalities Act 1963ની કલમ 182 મુજબ, જો કોઈ મકાન કે તેનો ભાગ જર્જરિત સ્થિતિમાં હોય અથવા પડી જવાની શક્યતા હોય, તો ચીફ ઓફિસરને ત્વરિત પગલાં લેવાની સત્તા આપવામાં આવી છે.
ચીફ ઓફિસરની પ્રાથમિક જવાબદારી: જો ઇમારતથી રહેવાસીઓ કે રાહદારીઓને તાત્કાલિક જોખમ હોય, તો ચીફ ઓફિસર સુરક્ષા માટે તાત્કાલિક આડશ કે ફેન્સિંગ ઊભી કરાવશે.
2 દિવસની નોટિસ: જો જોખમ ક્ષણિક કે તાત્કાલિક ન હોય, તો ચીફ ઓફિસર માલિક કે ભોગવટેદારને લેખિત નોટિસ આપશે. નોટિસ મળ્યાના 2 દિવસમાં યોગ્ય આડશ ઊભી કરવામાં ન આવે તો ચીફ ઓફિસર જાતે આ વ્યવસ્થા કરાવશે.
3 દિવસમાં સમારકામનો આદેશ: ચીફ ઓફિસર માલિક કે ભોગવટેદારને ઇમારત ઉતારી લેવા, મરામત કરવા કે સુરક્ષિત કરવા માટે લેખિત નોટિસ આપશે. જો 3 દિવસમાં કામ શરૂ કરવામાં ન આવે, તો ચીફ ઓફિસર પોતાની રીતે ઇમારત ઉતારી પાડશે કે મરામત કરાવશે.
ખર્ચની વસૂલાત: આ તમામ કામગીરીનો ખર્ચ માલિક અથવા ભોગવટેદારે ચુકવવાનો રહેશે, જે Chapter IX હેઠળ કર (tax)ની જેમ વસૂલ કરવામાં આવશે.
GPMC એક્ટ 1949 અને AMCની ભયજનક નોટિસ
મહાનગરપાલિકા વિસ્તારોમાં એસ્ટેટ અને નગર વિકાસ ખાતા દ્વારા GPMC એક્ટ-1949ની કલમ 264, 265 અને 268(1)(C) હેઠળ જાહેર નોટિસ બહાર પાડવામાં આવે છે.
માલિક અને ભોગવટેદારની ફરજ: કલમ 265(1) મુજબ બાંધકામની નિયમિત જાળવણી અને મરામત કરવાની પ્રાથમિક ફરજ માલિક કે કબ્જેદારની છે.
સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરનું માર્ગદર્શન: મિલકતધારકોએ માન્ય પરવાનો ધરાવતા સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયરના માર્ગદર્શન હેઠળ રિપેરિંગ-સ્ટ્રેન્ધનીંગ વર્ક કરાવવાનું રહેશે. આ કામગીરી કલમ 248, કલમ 253, કલમ 254 અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા-2023 ની કલમ 290 ના પ્રબંધન અનુસાર કરવાની રહે છે.
પોલીસ કાર્યવાહી અને ખાલી કરાવવાની સત્તા: જો આપેલી નોટિસનો અમલ કરવામાં કસૂર થશે અને કોઈ દુર્ઘટના સર્જાશે, તો તમામ જવાબદારી મિલકતધારકની રહેશે. કલમ 268(1)(C) હેઠળ પોલીસ અધિકારીની મદદથી જર્જરીત મિલકત ખાલી કરાવીને કાયદેસરની કાર્યવાહી ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર (Deputy Municipal Commissioner) ના આદેશથી કરી શકાય છે.
ટાઉનશીપ પોલિસી (Regulations for Residential Townships - 2009)
શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહનિર્માણ વિભાગના હુકમ મુજબ 'Regulations for Residential Townships - 2009' અમલમાં છે.
અધિકારીઓની ભૂમિકા:
મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં Municipal Commissioner, Chief Executive Authority અને Senior Town Planner નિયુક્ત પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ઓફિસર તરીકે કામ કરે છે. નગરપાલિકા વિસ્તારમાં Collector & Chairman, Chief Officer અને Town Planner ની જવાબદારી હોય છે.
સ્ક્રીનિંગ કમિટી: Principal Secretary (UDD) ના અધ્યક્ષસ્થાને બનેલી State Level Screening Committee ટાઉનશીપની દરખાસ્તોની સમીક્ષા કરી સરકારને ભલામણ કરે છે.
જાળવણીનો સમયગાળો: ટાઉનશીપ ડેવલપરે બિલ્ડિંગ યુઝ પરમિટ મળ્યા પછી ઓછામાં ઓછા 7 years સુધી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની મરામત અને જાળવણી કરવાની રહે છે. આ સિવાય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ખર્ચના 2% જેટલી બેંક ગેરંટી આપવાની હોય છે.
રાજ્યમાં રહેણાંક અને વાણિજ્યિક મિલકતોની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે કાયદાકીય જોગવાઈઓ સ્પષ્ટ છે. જો મિલકતધારકો સમયસર મરામત ન કરે, તો સ્થાનિક તંત્ર કાયદાકીય સત્તાનો ઉપયોગ કરીને ઇમારત ખાલી કરાવવાની કે ઉતારી પાડવાની કડક કાર્યવાહી કરી શકે છે.
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