માનવ તસ્કરી અને સાયબર ક્રાઇમના આંતરરાષ્ટ્રીય ગેંગનો સભ્ય ઝડપાયો, ગુજરાત સાયબર પોલીસની મોટી સફળતા

ઝડપાયેલ આરોપીનું નામ હિતેષ અરજણ સોમૈયા (ઉંમર: 29 વર્ષ) છે, જે પોરબંદર જિલ્લાના બોખીરા, વણકરવાસનો રહેવાસી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 5, 2025 at 6:26 PM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાતના સાયબર ક્રાઇમ સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ (સાયબર સેન્ટર), ગાંધીનગર અને સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલની ટીમે એક આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ તસ્કરી અને સાયબર સ્લેવરીના ગેંગના મુખ્ય આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. આ ગેંગ ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોના યુવાનોને ઉંચા પગારની નોકરીની લાલચ આપી દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં મોકલી, ત્યાં તેમને બંધક બનાવીને સાયબર ક્રાઇમમાં મજબૂર કરતો હતો. આ કેસમાં અત્યાર સુધી 40થી વધુ લોકોની તસ્કરીની પુષ્ટિ થઈ છે, જેમાં ભારતીયો ઉપરાંત પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ઇથિયોપિયાના નાગરિકો પણ સામેલ છે.

આરોપીની વિગતો:

ઝડપાયેલ આરોપીનું નામ હિતેષ અરજણ સોમૈયા (ઉંમર: 29 વર્ષ) છે, જે પોરબંદર જિલ્લાના બોખીરા, વણકરવાસ (બસસ્ટેન્ડ પાસે, રામદેવપીર મંદિરની સામે)નો રહેવાસી છે. તેના પાસથી એક મોબાઇલ ફોન કબ્જે કરાયો છે, જે ગુનાહોના પુરાવા તરીકે ઉપયોગી થશે.

હિતેષ અને તેના સબ-એજન્ટ્સે સામૂહિક રીતે ગુજરાતના 10થી 12 લોકો તથા અન્ય રાજ્યો (જેમ કે, આગ્રા, તેલંગાણા, ઉત્તરાખંડ)ના નાગરિકોને ડેટા એન્ટ્રી જેવી નોકરીની લાલચ આપી. તેઓને બેંગકોક (થાઇલેન્ડ) લઈ જઈ, ત્યાંથી મોઇ નદી માર્ગે મ્યાનમારની સરહદ પાર કરાવી કે.કે. પાર્ક, મ્યાવાડી ટાઉનશિપમાં ચીનીઝ હબમાં બંધક બનાવ્યા. ત્યાં તેમને ફિશિંગ, ક્રિપ્ટો સ્કેમ, પોન્ઝી સ્કીમ, ડેટિંગ એપ છેતરપિંડી જેવા સાયબર ક્રાઇમમાં 6 મહિના કે તેથી વધુ સમય મજબૂર કરવામાં આવ્યા. સહકાર ન કરનારને શારીરિક-માનસિક ત્રાસ આપીને અટકાયતમાં રાખવામાં આવ્યા. આ રીતે આરોપીએ ચાઈનીઝ સાયબર માફીયા સાથે મળી આર્થિક લાભ કમાયો, જેમાં દરેક ભોગ્યને મોકલવા પર ₹2.5-3 લાખની કમિશન મળતી.

આ કેસમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમો 370 (માનવ તસ્કરી), 420 (છેતરપિંડી), 342 (ખોટી અટકાયત) તથા ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટની જોગવાઈઓ લાગુ થઈ છે. અત્યારે આરોપી પોલીસ કસ્ટડીમાં છે અને તપાસ ચાલુ છે.

મોડસ ઓપરેન્ડી:

સોશિયલ મીડિયા અને એજન્ટ્સ દ્વારા ₹50,000થી ₹1 લાખ માસિક પગારની નોકરીનો લાભ દર્શાવી.

  • પ્રવાસ: ટિકિટ અને વિઝા (ટૂરિસ્ટ)નું વ્યવસ્થાપન કરી બેંગકોક લઈ જવું.
  • તસ્કરી: એરપોર્ટ પર પાસપોર્ટ, મોબાઇલ જપ્ત કરી, નદી માર્ગે મ્યાનમારમાં ખસેડવા.
  • શોષણ: ચીની ગેંગને હવાલે કરી સાયબર ક્રાઇમમાં મજબૂર કરવું; ના પાડે તો ત્રાસ અને બંધક.
  • લાભ: કમિશનથી લાખોની કમાણી, જે આંતરરાજ્ય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ફેલાયેલી છે.

પોલીસની સલાહ:

આવા ગુનાહોમાંથી બચવા માટે પોલીસે આ સૂચનાઓ આપી છે:

  • એજન્ટની ખરાઈ: વિદેશ જતા પહેલા કંપનીનું કામ અને નોંધણી (રજિસ્ટ્રેશન) તપાસો. ભારતીય મંત્રાલયની વેબસાઇટ અથવા એપ (MADAD)નો ઉપયોગ કરો.
  • લાલચથી સાવધાન: ઉંચા પગારની ઓફર પર તુરંત વિશ્વાસ ન કરો. જોબ લેટર, વિઝા પ્રકાર અને કંપનીની વિગતોની ચકાસણી કરો.
  • સંપર્ક: વિદેશમાં આવું બને તો તાત્કાલિક ભારતીય એમ્બેસી/કોન્સ્યુલેટ (થાઇલેન્ડ/મ્યાનમારમાં) અથવા ભારતીય હેલ્પલાઇન (1040 અથવા 1930) પર કોલ કરો.
  • ટૂરિસ્ટ વિઝા: વિઝાની મર્યાદા પૂરી થઈ જાય અને પરત ન આવે તો તરત પોલીસ સ્ટેશન અથવા ભારત સરકારનો સંપર્ક કરો.
  • અન્ય: ફેમિલીને વિગતો આપો, અને કોઈપણ શંકા હોય તો સ્થાનિક સાયબર સેલ (સુરત: 7939001900)નો સંપર્ક કરો.

આ કેસ ગુજરાત પોલીસની આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઇમ સામેની કડકતા દર્શાવે છે. વધુ તપાસમાં અન્ય એજન્ટ્સ પણ ઝડપાઈ શકે છે. જો તમને આવી કોઈ શંકા હોય, તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરો.

