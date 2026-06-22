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ગુજરાત કોંગ્રેસ ખેડૂતો માટે દ્વારકા સુધી કાઢશે પગપાળા યાત્રા, કહ્યું- "સરકારને સદબુદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના ભગવાન કૃષ્ણને કરીશું"

દ્રારકા મંદિરમાં ન્યાય માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ આ અંગે પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિગતે માહિતી આપી હતી.

કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ પત્રકાર પરિષદ યોજી
કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ પત્રકાર પરિષદ યોજી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 6:19 PM IST

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અમદાવાદ : ગુજરાત કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ આજે ખેડૂતો માટે મોટો નિર્ણય લીધો છે. કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારકાધીશને ફરિયાદ કરવા જવાના છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ 26 જૂનથી કિસાન અધિકાર પગપાળા યાત્રા 2નો પ્રારંભ કરશે. ખેડૂતોના મુદ્દાઓને લઈને દ્વારકા સુધી આ યાત્રા યોજાશે. કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારકા મંદિરમાં ખેડૂતોના ન્યાય માટે પ્રાર્થના કરશે. કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ આ અંગે પત્રકાર પરિષદ યોજીને વિગતે માહિતી આપી હતી.

ખેડૂત નેતા, પાલ આંબલીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ ખેડૂત અને ગામડું એ એક સિક્કાની બે બાજુ છે. વીજ લાઈનના વર્ષ 2017ના પ્રથમ પરિપત્રથી અમે ખેડૂતો માટે લડતા આવ્યા છીએ. કિસાન સંઘર્ષ સમિતિ અને કિસાન કોંગ્રસે 100 ગામોમાં ખેડૂતોને મળીને ચર્ચા કરી. જ્યાં જ્યાં કંપનીઓ કામ કરે ત્યાં ખેડૂતો માટે કોંગ્રેસ નેતાઓ ઉભા રહ્યા છે. રાજ્યના 6 જિલ્લામાં નોટિસો ખેડૂતોને આપવામાં આવી હતી જેને લઈને અમે ગાંધીનગર રેલી કાઢી હતી."

કોંગ્રેસના ખેડૂત નેતાઓએ પત્રકાર પરિષદ યોજી (ETV Bharat Gujarat)

પાલ આંબલીયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "અમારી માંગણી છે કે વીજલાઇનના પ્રશ્નો છે જેને લઈને બજારના ચાર ગણા વાણિજ્ય જંત્રી પૈસા ખેડૂતોને સરકાર આપે. આવતી 26 જૂનથી દ્વારકાધીશને ફરિયાદ કરવા જવાના છીએ. વ્રજવાણીથી ધ્વજા લઈને દ્વારકા જવાના છીએ. સરકારને સદબુદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના ભગવાન કૃષ્ણને કરીશું."

કોંગ્રેસ નેતા લાલજી દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "કિસાન અધિકાર યાત્રા 2નો પ્રારંભ થશે. ગુજરાતના ખેડૂતોને લૂંટવાનું સરકાર બંધ કરે, 133 ગીગાવોટ લાઈટો કાઢવાનાની વાતો ભાજપના લોકો કરે છે. ગુજરાતમાં આવતા સમયમાં 100થી વધુ વીજ લાઈનો નીકળવાની છે. એક લાઈન માટે 1500 થાંભલાઓ થાય, 1.50 લાખ થાંભલાઓ નાખવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ગુજરાતના એક એક ગામમાં વીજ થાંભલાઓ નીકળશે."

ગુજરાત કોંગ્રેસે યોજી પત્રકાર પરિષદ
ગુજરાત કોંગ્રેસે યોજી પત્રકાર પરિષદ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસની મનમોહનસિંહની સરકારે એક જ ઝાટકે ખેડૂતોનું દેવું માફ કર્યું હતું. 26 જૂનથી કચ્છ વ્રજવાણીથી દ્વારકા સુધી આ યાત્રા નીકળશે. આ યાત્રા 400 કિમી જેટલું અંતર કાપશે. સુરેન્દ્રનગરથી બીજી યાત્રા નીકળશે જે દ્વારકા પહોંચશે. આ યાત્રાનું અંતર 150 કિમી થશે. ગુજરાતના ખેડૂતોને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી યાત્રા અને લડત ચાલુ રહેશે."

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FARMERS KISAN ADHIKAR
કિસાન અધિકાર પગપાળા યાત્રા 2

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