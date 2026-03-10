ETV Bharat / state

ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ એક્ટિવ મોડમાં, QR કોડ જાહેર કર્યો; જાણો શું છે પ્લાન

11 માર્ચથી 20 માર્ચ સુધી ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોની સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે QR કોડ જાહેર કર્યો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 2:55 PM IST

Updated : March 10, 2026 at 3:00 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ દ્વારા તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખી QR કોડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ઉમેદવારો પોતાના ફોર્મ ભરી શકશે.

ગુજરાત કોંગ્રેસ એક્ટિવ મોડમાં

ગુજરાતમાં 95 ટકા વિસ્તારમાં લગભગ 10 હજાર જેટલી બેઠક પર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી યોજાવા જઇ રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ દ્વારા તમામ રીતે ચૂંટણીની તૈયારી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. તાલુકા-શહેર-વોર્ડ અને જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા લોકો વચ્ચે જવાના કાર્યક્રમ કર્યા હતા. મહાનગરમાં કોંગ્રેસ દ્વારા આપ કે દ્વાર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં લોકો સાથે ચર્ચા કરી મેનિફેસ્ટો તૈયાર કરવામાં આવશે.

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "કોંગ્રેસ પાર્ટી દ્વારા એક QR કોડ જાહેર કરવામાં આવ્યે છે તેમાં કોઇ પણ ઉમેદવારી માટે ફોર્મ ભરી શકે છે. 50 ટકા મહિલા માટે અનામત છે. આગામી 11 માર્ચથી શરૂઆત કરી 20 માર્ચ સુધી ગુજરાતના તમામ મહાનગર, નગર,તાલુકા અને જિલ્લામાં સંભવિત રૂબરુ મુલાકાત કરી ઉમેદવારને સાંભળવામાં આવશે. "

ગુજરાતમાં મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસ એક્ટિવ મોડમાં (ETV Bharat Gujarat)

અમિત ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં 15 મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટણી યોજાવાની છે. તમામ મહાનગરપાલિકામાં શિક્ષિત, સક્ષમ રાજકીય આગેવાનો કોંગ્રેસની વિચારધારા સાથે જોડાવા માંગતા હોય તેવા લોકોનું સ્વાગત છે. આગામી ચૂંટણીમાં 50 ટકા બેઠક પર 50 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના યુવાઓને તક આપવામાં આવશે. ભણેલા ગણેલા શિક્ષિત લોકોને તક આપવામાં આવશે. અમારી યાત્રાઓ નીકળી તેમાં લોકોએ ભ્રષ્ટાચારની વ્યાપક ફરિયાદ કરી છે. અનેક બેઠક એવી છે જેમાં ખોટા મતદારો હોવાનું સામે આવ્યું છે. આગામી ચૂંટણીમાં અમે પૂરી તાકાત સાથે લડીશું.

સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા કોંગ્રેસે QR કોડ જાહેર કર્યો (ETV Bharat Gujarat)

અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતના લોકોને આહવાન કરીએ છીએ કે ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવો હોય, પ્રજાલક્ષી શાસન જોઇતું હોય તો કોંગ્રેસને મદદ કરો અને વોટ આપો.

તુષાર ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, "નગરપાલિકા-મહાનગરપાલિકામાં મેયરના ઉમેદવારના નામ પણ જાહેર કરીશું. જે રીતે પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે ત્યારે ઉમેદવાર પણ સારા મળશે અને પુરી તાકાતથી સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી લડવા જઇ રહ્યા છીએ.

