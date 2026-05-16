'મોદી સરકારે દેશમાં લોકોનું જીવવું મુશ્કેલ કરી દીધું છે', કોંગ્રેસ પ્રવક્તા ડૉ.મનિષ દોષીએ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી અને કેન્દ્ર સરકારની નીતિઓની ભરપૂર ટીકા કરી હતી.
Published : May 16, 2026 at 11:17 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 1:10 PM IST
અમદાવાદ: પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ આવ્યાના 11 દિવસ બાદ દેશભરમાં કેટલીક જીવનજરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓમાં ભાવ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. કોમર્શિયલ રાંધણ ગેસ અને દૂધના ભાવમાં વધારા બાદ હવે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં વધારો થયો છે. જેની સીધી અસર સામાન્ય જનતા ઉપર પડી રહી છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારાને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રવક્તા ડૉ. મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. ડૉ.મનીષ દોશીએ જણાવ્યું હતું કે, કેન્દ્રની મોદી સરકાર એ સૌથી મોંઘી સરકાર સાબિત થઈ રહી છે. મોદી સરકારે દેશમાં લોકોનું જીવવું મુશ્કેલ કરી દીધું છે. રાહુલ ગાંધીએ ચૂંટણી પહેલા જ કીધું હતું કે જેવી ચૂંટણી પૂરી થશે તેવો ભાવ વધારો ઝીંકવામાં આવશે.
દોશી આગળ ઉમેર્યું કે, પહેલા દૂધની અંદર લિટરે બે રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો. જ્યારે હવે પેટ્રોલની અંદર ત્રણ રૂપિયાનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે, અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી કોમર્શિયલ ગેસની અંદર સતત ભાવ વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે લોકોને તમામ પ્રકારની હાલાકીનો સામનો કરવો પડે એવી પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ છે. ત્યારે હું માંગ કરું છું કે મોદી સરકાર લૂંટનો કારોબાર બંધ કરે.
મનીષ દોશીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઉદ્યોગપતિઓને રાહત આપવાના બદલે દેશની જનતાને રાહત આપવામાં આવે. એક તરફ આખા દેશમાં મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે. આર્થિક રીતે લોકો તૂટી રહ્યા છે, લોકોની રોજગારી છીનવાઈ રહી છે. લોકોનું જીવન મુશ્કેલ બની ગયું છે ત્યારે આ સંજોગોમાં મોદી સરકાર પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ પરત ખેંચે.