સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: કોંગ્રેસે 7 મહાનગરપાલિકા માટે 243 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી, જુઓ આખુ લિસ્ટ
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રવિવારે સાંજે 7 મહાનગરપાલિકાઓ જામનગર, ભાવનગર, સુરત, મોરબી, રાજકોટ, વડોદરા તથા અમદાવાદ માટે 243 ઉમેદવારોના નામની યાદી જાહેર કરી છે.
Published : April 5, 2026 at 9:07 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ રવિવારે સાંજે 7 મહાનગરપાલિકાઓ જામનગર, ભાવનગર, સુરત, મોરબી, રાજકોટ, વડોદરા તથા અમદાવાદ માટે 243 ઉમેદવારોના નામની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી છે. કઈ મહાનગરપાલિકાના કયા વોર્ડ માટે કયા ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવી છે તે માટેનું લિસ્ટ નીચે જુઓ.
રાજ્ય ચૂંટણી પાંચ દ્વારા ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. 15 મહાનગરપાલિકા, 34 જિલ્લા પંચાયત, 260 તાલુકા પંચાયત, 84 નગરપાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે. 26 એપ્રિલ, 2026એ મતદાનની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે.
ચૂંટણીનો કાર્યક્રમ:
- ઉમેદવારી પત્ર ભરવાની છેલ્લી તારીખ - 11 એપ્રિલ, 2026
- ચકાસણી અંતિમ તારીખ - 13 એપ્રિલ, 2026
- ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની તારીખ - 15 એપ્રિલ, 2026
- મતદાનની તારીખ - 26 એપ્રિલ, 2026
- પરિણામ - 28 એપ્રિલ, 2026
ચૂંટણી માટે વ્યવસ્થા:
- 49,591 કુલ મતદાન મથકો
- એક મતદાન કેન્દ્ર પર વધુ માં વધુ 1200 મતદારો
- 996 ચૂંટણી અધિકારીઓ
- 1266 મદદનીશ અધિકારીઓ
- 2 લાખ 61 હજાર પોલીસ સ્ટાફ મતદાન સમયે ફરજ બજાવશે
રાજ્ય ચૂંટણી પંચે કરી મહત્વની જાહેરાત:
- 17 ફેબ્રુઆરીની મતદાર યાદીને ધ્યાને લેવાશે
- 4.18 કરોડ મતદારો મતદાન કરી શકશે
- મ્યુનિપલ કોર્પોરેશન 1.10 કરોડ મતદારો
- નગરપાલિકામાં 63 લાખ મતદારો
- 2.74 કરોડ જિલ્લા પંચાયત મતદારો
રાજ્યમાં કુલ કેટલા મતદારો?
- 2.16 કરોડ પુરુષ મતદારો
- 2.72 કરોડ સ્ત્રી મતદારો
- 4.18 કરોડ કુલ મતદારો
કેટલી બેઠકો પર યોજાશે ચૂંટણી?
- 2624 બેઠકો - નગરપાલિકા
- 1090 બેઠકો - જિલ્લા પંચાયત
- 5234 બેઠકો - તાલુકા પંચાયત
- 1044 બેઠકો - મહાનગરપાલિકા
