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અમિત ચાવડાનો સરકાર પર પ્રહાર: ‘મોંઘવારીના કારણે લોકોના ઘરમાં દીવો સળગાવવાની સ્થિતિ નથી’

અમિત ચાવડાએ મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, કાયદો-વ્યવસ્થા અને શિક્ષણ સહિતના મુદ્દાઓને લઈને સરકારને ઘેરી હતી.

અમિત ચાવડાનો સરકાર પર પ્રહાર
અમિત ચાવડાનો સરકાર પર પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2026 at 3:56 PM IST

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ગાંધીનગર: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે યોજાનારા કાર્યક્રમોને લઈને ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. ગાંધીનગરમાં નિવેદન આપતાં તેમણે કહ્યું કે, વડાપ્રધાનનો જન્મદિવસ ઉજવાય અને આશીર્વાદના દીવા જેવા કાર્યક્રમો યોજાય, પરંતુ આજે મોંઘવારીના કારણે લોકોના ઘરમાં દીવો સળગાવવાની સ્થિતિ નથી.

અમિત ચાવડાએ મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, કાયદો-વ્યવસ્થા અને શિક્ષણ સહિતના મુદ્દાઓને લઈને સરકારને ઘેરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, મોંઘવારીના કારણે ભગવાનની આગળ પણ દીવો પ્રગટાવી શકાય તેવી સ્થિતિ રહી નથી. ખાણાબોગી થવાને કારણે જમવામાં પણ મીઠાશ રહી નથી.

અમિત ચાવડાનો સરકાર પર પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)

ભ્રષ્ટાચારને લઈને ચાવડાએ આક્ષેપ કર્યો કે, સરકારી કચેરીઓમાં પૈસા આપ્યા વગર કામ થતું નથી. રાજ્યમાં દિનદહાડે હત્યા, લૂંટ અને બળાત્કાર જેવી ઘટનાઓ બની રહી હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો. દારૂ અને ડ્રગ્સના કારણે ગુજરાતની યુવા પેઢી બરબાદ થઈ રહી હોવાનો આક્ષેપ તેમણે કર્યો છે.

ખેડૂતોની સ્થિતિ અંગે તેમણે કહ્યું કે, ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ છે અને દેશભરમાં ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના 50 ટકા વિસ્તારોમાં વરસાદના અભાવે દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિ હોવાનો પણ તેમણે દાવો કર્યો હતો. પરીક્ષા અને શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને વિદ્યાર્થીઓ, યુવાનો અને વાલીઓનો વિશ્વાસ ઉઠી ગયો હોવાનો પણ તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે.

મનપા ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસની કવાયત તેજ
દરમિયાન, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની આગામી ચૂંટણીને લઈને સર્કિટ હાઉસ ખાતે શહેર કોંગ્રેસના આગેવાનો સાથે પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં મહાનગરપાલિકા ચૂંટણીની તૈયારીઓ, સંગઠનને મજબૂત બનાવવા સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસની રણનીતિ નક્કી કરવામાં આવી હતી.

અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું કે, માત્ર દીવા પ્રગટાવવાથી લોકોની સમસ્યાઓ દૂર નહીં થાય, પરંતુ લોકોના ઘરમાં જઈ તેમની વ્યથા સાંભળવી જોઈએ. ખેડૂતોના ખેતરમાં જઈ તેમની સમસ્યાઓ સમજવી જોઈએ.

વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે વ્યક્તિગત શુભેચ્છા આપવા સામે કોઈ વાંધો ન હોવાનું જણાવતાં ચાવડાએ સરકારી ખર્ચે વાહવાહી કરવાના કાર્યક્રમો સામે સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. તેમણે કટાક્ષ કરતાં કહ્યું કે, લોકોની સમસ્યાઓ સાંભળવા અને તેમના પ્રશ્નો ઉકેલવા જેવા કાર્યક્રમો કરવામાં આવે તો વડાપ્રધાનને પણ લાગશે કે મારો જન્મદિવસ ઉજવવા જેવો નથી.

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