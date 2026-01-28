ETV Bharat / state

અજિત પવારને ગુજરાત કોંગ્રેસની શ્રદ્ધાંજલિ, પ્લેન ક્રેશની તપાસ માટે માંગ

બુધવારે સર્જાયેલી પ્લેન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમનું નિધન થયું

અજિત પવારના નિધનથી માત્ર મહારાષ્ટ્ર નહીં, રાજકીય બેડામાં મોટી ખોટ: કોંગ્રેસ
અજિત પવારના નિધનથી માત્ર મહારાષ્ટ્ર નહીં, રાજકીય બેડામાં મોટી ખોટ: કોંગ્રેસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 28, 2026 at 6:00 PM IST

અમદાવાદ: બુધવારે મહારાષ્ટ્રમાં સર્જાયેલી એક મોટી પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને એનસીપીના પ્રમુખ અજિત પવારનું નિધન થયું હતું. આ ઘટના પછી સમગ્ર દેશમાં શોકનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકારણની સહિત તમામ અન્ય ક્ષેત્રો સાથે જોડાયેલી હસ્તીઓ અજીત પવારના મૃત્યુ દુ:ખ અને શ્રદ્ધાંજલિ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ ઘટના મામલે ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા શોક વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનીષ દોષી જણાવ્યું હતું કે, 'મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવારનું આજે સવારે વિમાન દુર્ઘટનામાં દુ:ખદ અવસાન થયું છે. તેઓ એક મોટા રાજનિતિજ્ઞ હતા અને તેમના જવાથી તેમના પરિવાર અને સમર્થકોને ભારે નુકસાન થયું છે. હું તેમને સાંત્વના આપું છું. કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફથી હું તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું. અગાઉ ગુજરાતમાં પ્લેન દુર્ઘટના થઈ હતી જેમાં ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું નિધન થયું હતું અને આજે ફરી મહારાષ્ટ્રમાં પ્લેન દુર્ઘટનામાં અજીત પવાર સહિત પાંચ લોકોના મૃત્યુ થયા છે. હું માનું છું કે, આ મામલે તપાસ થવી જોઈએ.

બુધવારે સર્જાયેલી પ્લેન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમનું નિધન થયું (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનાને ટાંકતા મનીષ દોશીએ જણાવ્યું કે, 'અમદાવાદમાં થયેલા પ્લેન ક્રેશમાં રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનું નિધન થયું હતું. તેઓ વર્ષો સુધી રાજકારણમાં સક્રિય રહ્યા, ઘણા બધા કામો કર્યા. વિચારધારા ભલે ગમે તે હોય પરંતુ જે રીતે તેમનું નિધન થયું તે ચિંતાનો વિષય છે તેમ હું માનું છું. સરકારે ખુલું મન રાખીને સામે આવીને દુર્ઘટના પાછળના રહસ્યો શું છે તે અંગે જણાવવું જોઈએ. આ પ્રકારની ઘટનાઓની તપાસ થવી જોઈએ અને હાલ એવો સમય નથી કે આવા પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવે પરંતુ દુર્ઘટના પાછળ ટેક્નિકલ કારણ હતા કે બીજું કંઈ તે સત્તા સંભાળી રહેલા લોકોએ તપાસવું જોઈએ.

અજીત પવારના રાજકીય કદ પર વાત કરતા કોગ્રેસના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, તેમની રાજકીય સફર બહુ જ સફળ રહી. તેમના બધી પાર્ટીઓમાં મિત્રો હતા. તેઓ એક વિલક્ષણ રાજનેતા હતા, તેમના નિધનથી ન માત્ર મહારાષ્ટ્ર સમગ્ર રાજકીય બેડામાં એક મોટી ખોટ પડી છે.

