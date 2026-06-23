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'શિક્ષણમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે, શિક્ષણ પ્રધાન રાજીનામું આપે': કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર

શિક્ષણમાં ભ્રષ્ટાચાર અને અપૂરતા બજેટના ભાજપ સરકાર પર આરોપ લગાવતા કોંગ્રેસના નેતા પ્રગતિ આહિરે શિક્ષણ પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી છે.

કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરની જુનાગઢમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિરની જુનાગઢમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 23, 2026 at 3:41 PM IST

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જુનાગઢ: કોંગ્રેસ સેવાદળના પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રગતિ આહીરે આજે નીટ જેવી મહત્વની પરીક્ષા અને અન્ય પરીક્ષાઓમાં થઈ રહેલી ગડબડ અને પ્રશ્નપત્ર લીક થવાને લઈને કેન્દ્ર સરકાર, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનને જવાબદાર ગણાવીને તેમના રાજીનામાની માંગ કરી છે.

જુનાગઢ ખાતે આજે આયોજિત થયેલી પત્રકાર પરિષદમાં પ્રગતિ આહિરે SSCથી લઈને NEET જેવી મહત્વની પરીક્ષાઓમાં થઈ રહેલી ગેરરીતી અને ભ્રષ્ટાચારને કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ડૂબી ગયું છે, તેવો આરોપ લગાવીને કેન્દ્રની સરકારને આડે હાથ લીધી હતી.

ગુજરાતમાં પણ 'વિદ્યાર્થીઓ કી ગુંજ' કાર્યક્રમ

બે દિવસ પહેલા રાજસ્થાનના કોટામાં કોંગ્રેસ દ્વારા આયોજિત 'વિદ્યાર્થી કી ગુંજ' કાર્યક્રમ જે રીતે વિદ્યાર્થીઓના સમર્થનમાં અને સતત લીક થયેલા પ્રશ્નપત્રોને લઈને પોતાના આંદોલનમાં વિદ્યાર્થીઓને જોડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, તેમાં સફળતા મળતા હવે 'વિદ્યાર્થીઓ કી ગુંજ' નામનો કાર્યક્રમ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં આગામી દિવસોમાં આયોજિત થાય તેવું આયોજન પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાં લોકસભામાં નેતા વિપક્ષ રાહુલ ગાંધી સ્વયમ હાજર રહે તેવી પણ શક્યતાઓ છે, તેને લઈને આજે ગુજરાત પ્રદેશ સેવાદળના પ્રમુખ પ્રગતિ આહિરે જુનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં તેમણે કેન્દ્ર સરકાર સામેની નીતિઓ સામે સવાલ ઉઠાવ્યા અને શિક્ષણ પ્રધાન ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી હતી.

કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર
કોંગ્રેસ નેતા પ્રગતિ આહિર (Etv Bharat Gujarat)

વિદ્યાર્થીઓના ખર્ચની બરોબર સરકારનુ બજેટ

જુનાગઢ ખાતે પત્રકાર પરિષદમાં આવેલા પ્રગતિ આહિરે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને શિક્ષણ પ્રધાન પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 22 લાખ જેટલા નીટના પરીક્ષાર્થીઓ સમગ્ર દેશમાં નોંધાયા હતા. જેની પાછળ અંદાજિત 1.32 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ વિદ્યાર્થીઓ અને તેના વાલીઓ દ્વારા NEETની પરીક્ષાને લઈને કરવામાં આવ્યો હતો. તેની સામે કેન્દ્ર સરકારનું 1.40 લાખ કરોડનું બજેટ વિદ્યાર્થીઓના ખર્ચ સમાન ગણાવ્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા કઈ રીતે મદદરૂપ થાય તેને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા હતા.

પ્રગતિ આહિરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, પાછલી 89 પરીક્ષામાં પેપર લીક થયા છે, જેમાંની 48 પરીક્ષાઓ ફરીથી લેવામાં આવી છે, જે લોકો પેપર લીકમાં સામેલ છે, તેવા તમામ લોકો રાજકીય રીતે સીધી નહીં તો આડકતરી રીતે સરકારના નેતાઓ સાથે સંકળાયેલા છે. જેથી તેમના વિરુદ્ધ કોઈ પણ કાર્યવાહી આજદિન સુધી થઈ નથી.

આ ઉપરાંત ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રવક્તા ડૉ.મનીષ દોશીએ પણ નીટની પરીક્ષામાં ગેરરીતિ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થાને લઈને કેન્દ્ર સરકાર સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા.

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