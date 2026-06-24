શિક્ષણ ક્ષેત્રે લૂંટ અને પેપર લીક સામે કોંગ્રેસ આક્રમક, ગુજરાતમાં શરૂ થશે 'છાત્ર-ગુંજ' અભિયાન
દેશભરમાં પેપર લીક, પરીક્ષા કૌભાંડ અને મોંઘા શિક્ષણના વિરોધમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી 'છાત્ર-ગુંજ' કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : June 24, 2026 at 9:18 AM IST
ભાવનગર: દેશભરમાં પેપર લીક, પરીક્ષા કૌભાંડ અને મોંઘા શિક્ષણના વિરોધમાં ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી 'છાત્ર-ગુંજ' કાર્યક્રમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ભાવનગર અને રાજકોટ ખાતે યોજાયેલી પત્રકાર પરિષદમાં કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનહર પટેલ, રાજકોટ શહેર પ્રમુખ ડૉ. રાજદીપસિંહ જાડેજા અને NSUI પ્રમુખ નરેન્દ્ર સોલંકીએ આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. કોંગ્રેસે દાવો કર્યો હતો કે, મોદી સરકારના 10 વર્ષમાં 88થી વધુ પેપર લીક થયા છે અને લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ પણ કરી હતી.
ગુજરાતમાં છાત્ર-ગુંજ કાર્યક્રમ શરૂ થશે
ભાવનગર શહેરના સર્કિટ હાઉસ ખાતે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રવક્તા મનહર પટેલે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. મનહર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મોદી સરકારના 10 વર્ષમાં 89 પેપર લીક અને 48 પરીક્ષા ફરી લેવાના કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓના સપનાઓ ચકનાચુર થયા છે. માનસિક તણાવ અને આત્મહત્યાના બનાવો પાછળ જવાબદાર કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપવું જોઇએ.
80 ટકા એન્જિનિયર બેકાર- મનહર પટેલ
મનહર પટેલે વધુમાં આક્ષેપ કર્યા હતા કે મોદી સરકારના 12 વર્ષમાં દેશના 1000 વિદ્યાર્થીઓ પૈકી 12 વિદ્યાર્થીઓને નોકરી મળે છે જ્યારે 297 બેરોજગાર અને 691 મનરેગા અને નાની મોટી મજૂરી કરે છે. 80 ટકા એન્જિનિયર બેકાર છે. શિક્ષણના ગંભીર મુદ્દાને લઈને કોટામાં દેશભરના લાખો વિદ્યાર્થીઓ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની ઉપસ્થિતિમાં એક અવાજે કહ્યું હતું કે ભારત સરકારની વર્તમાન પરીક્ષા પ્રણાલી અન્યાય કરનારી છે.
NEETની પરીક્ષા પગલે કર્યા પ્રહાર
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનહર પટેલે વધુમાં આક્ષેપ કર્યા હતા કે નીટની પરીક્ષામાં દેશના 22 લાખ વિદ્યાર્થીઓ વર્ષે કોચિંગ, હોસ્ટેલ, ભોજન, પુસ્તકો, પરીક્ષા ફી પેટે 1.32 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો કરે છે તેની સામે ભારતની સરકાર શિક્ષણ બજેટ કુલ 1.40 લાખ કરોડ રૂપિયા ફાળવે છે. ત્યારે પરિવારો એવા ખર્ચનો બોઝ સહન કરી રહ્યા છે જેની જવાબદારી સરકારની હોવી જોઈએ. જ્યારે એસએસસી, યુપીએસસી, આરઆરબી, જી અને નીટની તૈયારીમાં વિદ્યાર્થીના પરિવારો 3.5 લાખ કરોડ વર્ષે ખર્ચ કરે છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનહર પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આજની વર્તમાન શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પરિવર્તન લાવવા માટે અને વિદ્યાર્થીઓ યુવાનોમાં અવાજ બુલંદ કરવા માટે ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા આગામી દિવસોમાં છાત્ર ગુંજ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવશે.
રાજકોટમાં પણ પત્રકાર પરિષદ યોજાઇ
શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા લાવવા, પેપર લીક અને પરીક્ષા કૌભાંડો સામે અવાજ ઉઠાવવા તેમજ વિદ્યાર્થીઓ-યુવાનોના પ્રશ્નોને સરકાર સુધી પહોંચાડવા કોંગ્રેસ દ્વારા રાજકોટમાં પણ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી.
પાર્ટીના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશભરમાં NEET, JEE, UPSC, SSC સહિત અનેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પેપર લીક અને ગેરરીતિના બનાવો સામે આવ્યા છે, જેના કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર અસર પડી છે.
કોંગ્રેસના નેતા રાહુલ ગાંધીના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્યવ્યાપી છાત્ર-ગુંજ અભિયાન દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના પ્રશ્નો, સૂચનો અને ફરિયાદોને વાચા આપવામાં આવશે તેમજ જિલ્લા સ્તરે વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓને સરકાર સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે. પાર્ટીએ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં આમૂલ સુધારા, પરીક્ષા પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા અને ભરતી કૌભાંડો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ પણ કરી છે.
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