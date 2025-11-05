આવતીકાલથી કોંગ્રેસની 'કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા', જૂઓ સૌરાષ્ટ્રના આ જિલ્લાઓમાં યાત્રા નિકળશે
ગુજરાત કોંગ્રેસે ખેડૂતોના હિત માટે લડતનો એક કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા 6 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં 'કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા' શરૂ કરવામાં આવશે.
Published : November 5, 2025 at 3:59 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં પડેલા કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોના મગફળી, કપાસ, તલ, જુવાર સહિતના મુખ્ય પાકને ગંભીર નુકસાન થયું છે. અનેક જિલ્લાઓના ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે અને પાક બરબાદ થતા ખેડૂતો ભારે આર્થિક સંકટમાં સપડાયા છે.
કોંગ્રેસની 'કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા'
આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત કોંગ્રેસે ખેડૂતોના હિત માટે લડતનો એક કાર્યક્રમ જાહેર કર્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા 6 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં 'કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા' શરૂ કરવામાં આવશે. આ યાત્રા દરમિયાન પાર્ટી કાર્યકરો ખેડૂતોની હાલત જાણશે અને સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરશે અને યોગ્ય વળતર, પાક વીમાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવાની તેમજ તાત્કાલિક સહાય પહોંચાડવાની માગ કરશે.
ભાજપની ડબલ એન્જિન સરકારની ખેડૂત વિરોધી નીતિને કારણે ખેડૂતો બરબાદ થઈ ગયા— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) October 31, 2025
સરકાર ખેડૂતો માટે તાત્કાલિક સ્પેશિયલ પેકેજ જાહેર કરે, દેવા માફ કરે, પાકવીમાં યોજના લાગુ કરે
ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા 6 નવેમ્બરના રોજ સોમનાથથી ખેડૂત આક્રોશ યાત્રાનું પ્રસ્થાન કરાશે અને 13 નવેમ્બરના રોજ… pic.twitter.com/BEQ8XZCezl
યાત્રા ક્યાંથી શરુ અને પૂર્ણ થશે
કોંગ્રેસની આ આક્રોશ યાત્રાનો પ્રારંભ 6 નવેમ્બરના રોજ ગીર સોમનાથ જિલ્લાથી થશે. આ યાત્રા માવઠાથી અસરગ્રસ્ત સૌરાષ્ટ્રના મુખ્ય વિસ્તારોમાં ફરીને 13 નવેમ્બરના રોજ દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે પૂર્ણ થશે.
કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં
ગુજરાત કોંગ્રેસની કિસાન જન આક્રોશ યાત્રા ગીર સોમનાથ, જુનાગઢ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, પોરબંદર, અમરેલી અને બોટાદ જિલ્લાઓમાં જશે. આ અસરગ્રસ્ત જિલ્લાઓમાં કોંગ્રેસ સરકાર સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરશે અને યોગ્ય વળતર, પાક વીમાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવાની તેમજ તાત્કાલિક સહાય પહોંચાડવાની માગ કરશે.
છેલ્લી 7 સીઝનમાં કમોસમી વરસાદ, અતિવૃષ્ટિ, વાવાઝોડા એ ખેડૂતોની કમ્મર તોડી નાખી છે ત્યારે ખેડૂતોનું દેવું સંપૂર્ણપણે માફ કરો#ખેડૂતોનું_દેવું_માફ_કરો pic.twitter.com/EtKAAJSPj3— Gujarat Congress (@INCGujarat) November 5, 2025
