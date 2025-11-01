'ખેડૂતોનું દેવું માફ કરો', ખંભાળિયામાં કોંગ્રેસની ખેડૂત આક્રોશ સભામાં કરાઈ માંગ
ખંભાળિયામાં કોંગ્રેસ દ્વારા ખેડૂત આક્રોશ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યાર બાદ મશાલ રેલી કાઢવામાં આવી હતી અને સરકાર સામે વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
દેવભૂમી દ્વારકા: આજે દેવભૂમી દ્વારકા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ખંભાળિયા ખાતે કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનના સર્વેને લઈને કિસાન આક્રોશ સભા તેમજ મશાલ રેલીનું આયોજન કર્યુ હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના નેતા, કાર્યકર્તાઓ અને ખેડૂતો જોડાયા હતાં.
કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે,ગુજરાતની સાથેસાથે દ્વારકા જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદનો માર ખેડૂતોએ સહન કરવાનો આવ્યો છે. દ્વારકા જિલ્લામાં સૌથી વધારે મગફળી પાકનું વાવેતર છે અને ખેડૂતોની મગફળી ખેતરમાં પાથરા સ્વરૂપે કે ભર સ્વરૂપે હતી ત્યારે જ કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો અને ખેડૂતોને પારાવાર નુકશાની ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે.
ત્યારે આ નુકસાનીની સમીક્ષા કર્યા બાદ સરકારના મંત્રીઓ, ભાજપના ધારાસભ્યો, સાંસદો, જીલ્લા પ્રમુખો બધાએ સ્થળ મુલાકાત બાદ જાહેર માધ્યમોની સામે સ્વીકાર્યું પણ છે કે "ખેડૂતો પાયમાલ થઈ ગયા છે ખેડૂતોનું સર્વસ્વ લૂંટાઈ ગયું છે તેમ છતાં સરકાર સર્વે કરવાના નાટકો કરી રહી છે. જ્યારે કૃષિમંત્રી ખુદ સ્થળ મુલાકાત કરીને કહેતા હોય કે 1.5 થી 15 ઇંચ સાર્વત્રિક વરસાદ થયો છે તો પછી સરકારે સર્વેના નાટક બંધ કરી ખેડૂતોનું દેવું માફ કરી દેવું જોઈએ.
પરંતુ સરકાર જાણે ખેડૂતોને કંઈ જ આપવા માંગતી ન હોય તેવી રીતે સર્વેના આદેશ કર્યા છે, ત્યારે તેના વિરોધમાં આજે ખંભાળિયામાં જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા સરકારની ખેડૂતો માટે આત્મા જ મરી ગઈ છે, તો તો સરકારની મરેલી આત્મામાં જ્યોત પ્રજ્વલિત કરવા માટે મશાલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ બાબા સાહેબ આંબેડકરજી પ્રતિમા પાસે સરકારની મરેલી આત્માને શ્રદ્ધાંજલિ આપતો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો. જેમાં ખેડૂતોએ માથે ઓઢી મરણ પોક મૂકી સરકારને શ્રદ્ધાંજલી આપી અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.