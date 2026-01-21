Exclusive: ગુજરાતમાંથી 10 લાખ ફોર્મ-7 ભરાયા? વોટ ચોરી, SIR પ્રક્રિયા અંગે અમિત ચાવડાના સરકાર પર પ્રહારો
ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ETV ભારતના સંવાદદાતા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી.
Published : January 21, 2026 at 5:15 PM IST
અમદાવાદ : વોટ ચોરી, SIR પ્રક્રિયા અને ફોર્મ નંબર 7 અંગે આજે ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડા એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. શું છે સમગ્ર ખુલાસો તે અંગે ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ ETV ભારતના સંવાદદાતા સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી.
ગુજરાત કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ અને રાહુલ ગાંધીએ વોટ ચોરી મુદ્દે અનેકવાર સવાલ ઉઠાવ્યા, ગુજરાત કોંગ્રેસે પણ નવસારી લોકસભા બેઠકમાં ભૂતિયા મતદારો શોધી જાહેર કર્યા. ડ્રાફ્ટ મતદારયાદી જાહેર કરવામાં આવી, જો આ ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં ભૂલ હોય તો તેના માટેની વ્યવસ્થા છે. 15 જાન્યુઆરી સુધી નહિવત પ્રમાણમાં ફોર્મ નંબર 7 હતા. 16 જાન્યુઆરીથી જથ્થાબંધ રીતે ફોર્મ નંબર 7 ભરાઈને ચૂંટણી પંચની ઓફિસે જમા થયા.
અમિત ચાવડાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઓર્ગેનાઈઝ વેમાં એકસાથે હજારોની સંખ્યામાં 16, 17, 18 જાન્યુઆરીએ નામ કમી કરવા માટેના ફોર્મ જમા થયા, આ બાબતે અમે ચૂંટણી કમિશનરને પત્ર લખ્યો છે. ચૂંટણી પંચ પણ આ ગેરરીતિમાં ઇનડાયરેક્ટ રીતે જોડાયેલું છે. ચોક્ક્સ પાર્ટીના મતદારોના નામ કમી કરવા ભાજપના આગેવાનો અને હોદ્દેદારો ફોર્મ ભરવા આવે છે.
"જો કાર્યવાહી નહી થાય તો આવતીકાલથી કોંગ્રેસના આગેવાનો સ્થાનિકોને સાથે રાખી મામલતદાર કચેરી, કલેક્ટર કચેરીનો ઘેરાવો કરશે. જો ન્યાય મળે તો હાઇકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ જઈશું. આ લડાઈ લોકશાહી અને સંવિધાન બચાવવાની લડાઈ છે." - - અમિત ચાવડા, પ્રમુખ ગુજરાત કોંગ્રેસ
તેમણે કહ્યું કે, 18 તારીખ સુધીમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં 10 લાખથી વધુ ફોર્મ નંબર 7 ભરાયા. કચ્છના BLOએ પ્રાંત અધિકારીની કચેરીમાં બારોબાર ફોર્મ 7 જમા થયું હોવાનો પત્ર લખ્યો છે. ષડયંત્ર ઘડીને લોકશાહીમાં જનતાને મળેલા મત્તાધિકારનો હક છીનવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે.
SIR મુદ્દે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધન... pic.twitter.com/BIZqZWjXCq— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) January 21, 2026
કોંગ્રેસના નેતાઓએ જૂનાગઢ, અમદાવાદ જિલ્લો, કચ્છ જિલ્લો, આણંદ જિલ્લાના ફોર્મ ચકાસ્યા, ફોર્મમાં અનેક ગેરરીતીઓ સામે આવી છે. જૂનાગઢમાં ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટર સામે વાંધો લેવામાં આવ્યા.હયાત વ્યક્તિને મૃત બતાવીને વાંધો લેવામાં આવ્યા.આવી અનેક ગેરરીતીઓ SIRની કામગીરીમાં સામે આવી છે.
"આ ગરીબ વિરોધી સરકાર છે. આ લોકો ગરીબોના ઘરો પર બુલડોઝર ચલાવી રહ્યા છે. જેથી મોટા લોકોને તેમના ફાયદા માટે જમીન આપી શકાય. અમે આનો વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. અમે વિધાનસભામાં આની સામે લડી રહ્યા છીએ અને રસ્તા પર પણ ઉતરી રહ્યા છીએ." - અમિત ચાવડા, પ્રમુખ ગુજરાત કોંગ્રેસ
ફોર્મ નંબર 6 અને 7 ની માહિતી માટે ચૂંટણી પંચ પાસે 17 અને 18 તારીખે લેખિતમાં માંગ્યું છે, તેમ છતાં માહિતી આપવામાં આવી નથી. ખોટું એકરાર કરનાર સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે પહેલી નોટિસ અરજદારને આપી કાર્યવાહ કરવી જોઈએ. જો અરજદાર પુરાવા ન આપી શકે તો તેની સામે ફરિયાદ નોંધી કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.
અમિત ચાવડાએ અમદાવાદ શહેરમાં ચાલી રહી બુલડોઝર પ્રથા અને એક પછી એક મકાન તોડવા મામલે જણાવ્યું હતું કે ભાજપના 30 વર્ષના શાસન દરમિયાન, તેમણે ન તો કોઈને ઘર આપ્યા કે ન તો કોઈને પોતાનું ઘર આપ્યું. પરંતુ જે લોકોએ વર્ષોની મહેનત પછી પોતાના ઘર બનાવ્યા હતા, તેમના ઘરો તોડી પાડવામાં આવી રહ્યા છે. કોઈ ઉદ્યોગપતિના ઘરો પર બુલડોઝર ચલાવવામાં આવી રહ્યા નથી, પરંતુ ગુજરાતના સામાન્ય ગરીબ લોકોના ઘરો અને દુકાનો તોડી પાડવામાં આવી રહી છે.
