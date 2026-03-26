મુખ્યપ્રધાને ગાંધીનગરમાં રાજ્ય-સ્તરની તકેદારી અને દેખરેખ સમિતિની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી
ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય સ્તરીય તકેદારી અને દેખરેખ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી.
By ANI
Published : March 26, 2026 at 2:09 PM IST
ગાંધીનગર: 25 માર્ચ, બુધવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય સ્તરીય તકેદારી અને દેખરેખ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી. આ સમિતિની રચના સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ વિભાગ દ્વારા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) સુધારા નિયમો, 2018 હેઠળ કરવામાં આવી છે.
બેઠકમાં 2025માં અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ, 1989 અને નાગરિક અધિકાર સંરક્ષણ અધિનિયમ, 1955 હેઠળ નોંધાયેલા કેસોની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી, જેમાં અત્યાચારના કેસોમાં પૂરી પાડવામાં આવતી સહાય અને સામાજિક સંવાદિતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાંનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રીએ જનપ્રતિનિધિઓ અને અધિકારીઓને સામાજિક સૌહાર્દને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે સંવેદનશીલતા સાથે મળીને કામ કરવા માર્ગદર્શન આપ્યું.
ગાંધીનગરમાં આજે રાજ્યસ્તરીય તકેદારી અને દેખરેખ નિયંત્રણ સમિતિની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના નાગરિકો પર અત્યાચારના કિસ્સાઓમાં ચૂકવવામાં આવેલી સહાય તેમજ રાજ્યમાં સામાજિક સમરસતા માટે લેવાયેલા પગલા સહિતની વિવિધ બાબતોની સમીક્ષા કરી.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) March 25, 2026
બેઠક દરમિયાન એક પ્રેઝન્ટેશનમાં જણાવાયું હતું કે, અત્યાચાર અટકાવવા માટે માર્ચ 2022 થી રાજ્યમાં રાષ્ટ્રીય અત્યાચાર વિરુદ્ધ હેલ્પલાઇન હેઠળ એક અતિ-આધુનિક કોલ સેન્ટર કાર્યરત છે. આ કોલ સેન્ટર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં મળેલી ફરિયાદોના 100 ટકા નિકાલ સાથે ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે.
રાજ્ય સરકારે જાન્યુઆરી 2025 થી ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ સામેના અત્યાચારના કેસોમાં 23.62 કરોડ રૂપિયા સહાય તરીકે પણ વિતરિત કર્યા હતા, જિલ્લા કલેક્ટરોની અધ્યક્ષતામાં તમામ જિલ્લાઓમાં દર ત્રણ મહિને જિલ્લા તકેદારી સમિતિની બેઠકો નિયમિતપણે યોજાય તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન હેઠળ, "તમામ જાતિઓ એક છત નીચે" ના ઉદ્દેશ્ય સાથે, રાજ્યમાં 2016માં સમરસ છાત્રાલય યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી, જે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને ગુણવત્તાયુક્ત રહેઠાણ અને ભોજન સુવિધાઓ પૂરી પાડે છે.
12 જિલ્લાઓમાં 23 સમરસ છાત્રાલયોનો કુલ 1.03 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ લાભ લીધો છે, અને આ યોજના હેઠળ 11 છોકરાઓ માટે છાત્રાલયો અને 14 છોકરીઓ માટે છાત્રાલયોને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. બેઠકમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિ (અત્યાચાર નિવારણ) અધિનિયમ, 1989 હેઠળની વિશેષ અદાલતો, 16 વિશિષ્ટ વિશેષ અદાલતો સાથે, કેસોના ઝડપી નિકાલ માટે કાર્યરત છે.
આ બેઠકમાં આદિજાતિ વિકાસ મંત્રી નરેશ પટેલ, સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રી પ્રદ્યુમન વાજા, રાજ્ય મંત્રી મનીષા વકીલ, રમેશ કટારા, દર્શના વાઘેલા, જયરામ ગામીત અને પીસી બરંડા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
આ ઉપરાંત મુખ્ય સચિવ એમકે દાસ, પોલીસ મહાનિર્દેશક કેએલએન રાવ, મુખ્યમંત્રીના મુખ્ય સચિવ સંજીવ કુમાર અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગના મુખ્ય સચિવ મોહમ્મદ શાહિદ સહિત અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ આ બેઠકમાં હાજરી આપી હતી. અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના અનામત મતવિસ્તારોમાંથી ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યોએ પણ આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો અને વિવિધ રજૂઆતો અને સૂચનો રજૂ કર્યા હતા.