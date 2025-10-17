CM ભુપેન્દ્ર પટેલની 'સ્પેશિયલ 26' ટીમ તૈયાર, જુઓ નવું મંત્રીમંડળ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી તથા નવા વરાયેલા મંત્રીઓમાં 5 કેબિનેટ મંત્રીશ્રીઓ, રાજ્યકક્ષાના (સ્વતંત્ર પ્રભાર)ના 3 મંત્રીઓ અને રાજ્યકક્ષાના 12 મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.
Published : October 17, 2025 at 4:15 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 5:40 PM IST
ગાંધીનગર: આજે 17 ઓક્ટોબરને શુક્રવારના રોજ ગાંધીનગરના મહાત્મામંદિર ખાતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રી મંડળમાં સામેલ નાયબ મુખ્યમંત્રી સહિત મંત્રીઓની શપથવિધિ સંપન્ન થઈ. રાજ્યના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ મંત્રીઓને ગૌરવશાળી સમારોહમાં શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા હતાં. સૌથી પહેલાં હર્ષ સંઘવીએ શપથ ગ્રહણ કર્યા હતા, સંઘવીને રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે.
5 કેબિનેટ મંત્રીઓ
- જીતેન્દ્રભાઈ વાઘાણી
- નરેશભાઈ પટેલ
- અર્જુનભાઈ મોઢવાડીયા
- ડૉ. પ્રદ્યુમ્નભાઇ વાજા
- રમણભાઈ સોલંકી
ભુપેન્દ્ર પટેલની નવી ટીમ
રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વના મંત્રીમંડળમાં નવા સમાવિષ્ટ થયેલા નાયબ મુખ્યમંત્રી તથા મંત્રીઓને હોદ્દા અને ગોપનિયતાના શપથ ગ્રહણ કરાવ્યાં હતાં. આ શપથવિધિ સમારોહમાં રાજ્યપાલ સમક્ષ નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે હર્ષ સંઘવી તથા રાજ્ય મંત્રીમંડળના કેબિનેટ કક્ષાના 5 અને રાજ્ય કક્ષાના સ્વતંત્ર હવાલો ધરાવતાં 3 તથા રાજ્ય કક્ષાના 12 પદનામિત મંત્રીઓએ શપથ લીધાં હતાં.
રાજ્યકક્ષાના (સ્વતંત્ર પ્રભાર) ધરાવતા મંત્રી
- ઈશ્વરસિંહ પટેલ
- પ્રફુલ્લ પાનસેરીયા
- શ્રીમતી મનિષા વકીલ
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી
- કાંતિલાલ અમૃતિયા
- રમેશભાઈ કટારા
- શ્રીમતી દર્શનાબહેન વાઘેલા
- કૌશીકભાઈ વેકરીયા
- પ્રવિણકુમાર માળી
- ડૉ. જયરામભાઈ ગામીત
- ત્રિકમભાઈ છાંગા
- કમલેશભાઈ પટેલ
- સંજયસિંહ મહિડા
- પી.સી. બરંડા
- સ્વરૂપજી ઠાકોર
- શ્રીમતી રિવાબા જાડેજા
નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત મંત્રીઓ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના મંત્રીમંડળના કેબનેટ મંત્રીઓ કનુભાઈ દેસાઈ, ઋષિકેશભાઈ પટેલ, કુંવરજી ભાઇ બાવળીયા તથા રાજ્યકક્ષાના પરષોત્તમભાઈ સોલંકીને આ નવા મંત્રીમંડળમાં યથાવત રાખવામાં આવ્યાં છે.
નવા મંત્રીમંડળમાં 6 મંત્રીઓ રિપીટ
- ઋષિકેશ પટેલ
- કુંવરજી બાવળીયા
- પરષોત્તમ સોલંકી
- પ્રફુલ પાનસેરિયા
- હર્ષ સંઘવી
- કનુ દેસાઈ
ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં યોજાયેલા આ શપથ વિધિ સમારોહમાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા, ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપના અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયા, કેન્દ્રીયમંત્રી સી.આર.પાટીલ, સાંસદો, ધારાસભ્યો, સંગઠનના પદાધિકારીઓ, વરિષ્ઠ અગ્રણીઓ, સાધુ સંતો અને સમાજના વિવિધ વર્ગોના અગ્રણીઓ તથા અધિક મુખ્ય સચિવો, અગ્ર સચિવઓ, પોલીસ મહાનિદેશક તેમજ વિશાળ સંખ્યામાં શુભેચ્છકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.મુખ્ય સચિવ પંકજ જોષીએ આ શપથવિધિ સમારોહનું સંચાલન કર્યું હતું.