દિલ્હીમાં PM મોદીને મળ્યા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ, વિકસિત ગુજરાતના રોડમેડ પર કરી ચર્ચા

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંત્રી મોદીને જણાવ્યું હતું કે 'ટીમ ગુજરાત' રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ અને લોકોના હિતમાં સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે કામ કરી રહી છે.

દિલ્હીમાં PM મોદીને મળ્યા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ
દિલ્હીમાં PM મોદીને મળ્યા CM ભુપેન્દ્ર પટેલ (X/@Bhupendra Patel)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 9:32 AM IST

નવી દિલ્હી: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજધાની દિલ્હીમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી. મુખ્યમંત્રીએ આ બેઠકને અત્યંત પ્રોત્સાહક અને પ્રેરણાદાયક ગણાવી. આ માહિતી સત્તાવાર એક્સ-પોસ્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવી હતી. બેઠક દરમિયાન, ગુજરાતમાં તાજેતરમાં નવા મંત્રીમંડળની રચના બાદ રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ અને જન કલ્યાણને લગતા મુદ્દાઓ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંત્રી મોદીને જણાવ્યું હતું કે 'ટીમ ગુજરાત' રાજ્યના સર્વાંગી વિકાસ અને લોકોના કલ્યાણ માટે સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધતા સાથે કાર્ય કરી રહી છે. સરકારનું લક્ષ્ય દરેક ગામ અને સમાજના દરેક વર્ગ સુધી વિકાસ પહોંચાડવાનું છે જેથી ગુજરાત સતત પ્રગતિના માર્ગ પર આગળ વધે.

આ પ્રસંગે, મુખ્યમંત્રીએ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં આયોજિત "ચિંતન શિબિર" નો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદીને માહિતી આપી કે, આ શિબિરમાં "વિકસિત ગુજરાત" ના નિર્માણ પર વ્યાપક વિચાર-મંથનનો સમાવેશ થાય છે. તેમણે ભવિષ્યમાં અમલમાં મુકવામાં આવનાર વિકાસલક્ષી યોજનાઓ અને નીતિઓ પર પણ વિગતવાર ચર્ચા કરી.

મુખ્યપ્રધાને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બેઠક દરમિયાન, તેમને "વિકસિત ગુજરાત" ના વિઝનને સાકાર કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તરફથી મૂલ્યવાન માર્ગદર્શન મળ્યું. પીએમ મોદીએ રાજ્યના વિકાસના વિવિધ પાસાઓ પર પોતાના અનુભવો શેર કર્યા અને ભવિષ્યની યોજનાઓને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કહ્યું કે, પ્રધાનમંત્રીનું માર્ગદર્શન રાજ્ય સરકાર માટે ઉર્જા અને પ્રેરણાનો સ્ત્રોત છે. આનાથી વિકાસ કાર્યને વેગ આપવા માટે "ટીમ ગુજરાત" ના સંકલ્પને મજબૂતી મળી છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત વિકાસ, નવીનતા અને જન કલ્યાણના ક્ષેત્રોમાં નવા ધોરણો સ્થાપિત કરશે. મુખ્યમંત્રીએ એમ પણ કહ્યું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે વધુ સારા સંકલન સાથે, ગુજરાત "વિકસિત ભારત" તરફ આગળ વધતા રાજ્ય તરીકે સ્થાપિત થશે.

