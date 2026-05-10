CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે પશ્ચિમ બંગાળના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને શુભેચ્છા પાઠવી
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પશ્ચિમ બંગાળના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીના શપથ વિધિ સમારોહમાં સહભાગી થયા હતા, દરમિયાન તેમની સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરી અને તેમને શુભેચ્છા પાઠવી.
Published : May 10, 2026 at 2:16 PM IST
ગાંધીનગર: 9 મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીનો શપથ વિધિ સમારોહ યોજાયો હતો. આ સમારોહમાં ભાજપ શાસિત રાજ્યોના મુખ્યપ્રધાનો સહિત NDAના નેતાઓને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું. આ યાદગાર પળે રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ પણ સુવેન્દુ અધિકારીના શપથગ્રહણ સમારોહમાં સહભાગી થયા હતાં દરમિયાન તેમની સાથે વ્યક્તિગત મુલાકાત કરી હતી અને તેમને શુભેચ્છા પાઠવી હતી.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરીને હાર્દિક શુભકામનાઓ અને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.
माननीय श्री सुवेंदु अधिकारी जी से भेंट कर उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) May 9, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्य विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रहे… pic.twitter.com/I2CcVnRsuA
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના દ્રષ્ટિવંત નેતૃત્વ અને દિશાદર્શનમાં ભાજપા શાસિત બધા જ રાજ્યો વિકાસ, ગુડ ગવર્નન્સ અને જન કલ્યાણના નવા આયામો પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યા છે. ત્યારે હવે પશ્ચિમ બંગાળ પણ આ વિકાસયાત્રામાં સહભાગી થયું છે તેનો મુખ્યમંત્રીએ હર્ષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના માર્ગદર્શન અને નવ નિયુક્ત મુખ્યમંત્રી શ્રી સુભેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વમાં હવે પશ્ચિમબંગાળ "સોનાર બાંગ્લા"નો સંકલ્પ સાકાર કરશે તેવી શ્રદ્ધા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે પશ્ચિમ બંગાળ વિકાસ, શાંતિ, સુશાસન અને સમૃદ્ધિના માર્ગ પર નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરે તેવી હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પણ પાઠવી હતી.