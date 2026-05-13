પેટ્રોલ-ડીઝલ બચાવવા મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલની પહેલ, રાજુલા કાર્યક્રમમાં કોન્વે ટૂંકાવી માત્ર 2 કાર સાથે પહોંચ્યા
મહાત્મા આરોગ્ય મંદિરના લોકાર્પણ પ્રસંગે સુરક્ષા વાહનો સિવાય સરકારી ગાડીઓનો પૂરો કાફલો રદ કરી મુખ્યમંત્રીએ પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને પેટ્રોલ-ડીઝલની બચતનો સંદેશ આપ્યો.
Published : May 13, 2026 at 12:38 PM IST
અમરેલી: રાજુલા ખાતે યોજાયેલા મહાત્મા આરોગ્ય મંદિરના લોકાર્પણ કાર્યક્રમમાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલે પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચતને લઈને એક અનોખી પહેલ કરી હતી. દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા ઇંધણ બચત અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે કરાયેલી અપીલને સાકાર કરતા મુખ્યમંત્રીએ પોતાનો સરકારી કાફલો ખૂબ જ સીમિત રાખી સાદગીનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
સામાન્ય રીતે મુખ્યમંત્રીના પ્રવાસ દરમિયાન ડઝનબંધ સરકારી વાહનોનો લાંબો કાફલો જોવા મળતો હોય છે, પરંતુ આ વખતે રાજુલા ખાતે ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ માત્ર 2 જ કાર સાથે પહોંચ્યા હતા. તેમણે પોતાના કોન્વેમાંથી 10 થી વધુ વાહનો દૂર રાખી દીધા હતા. સુરક્ષા માટે પણ મર્યાદિત ગાડીઓ જ રાખવામાં આવી હતી અને અંતે મુખ્યમંત્રીની સુરક્ષા ટુકડી સાથે માત્ર 3 વાહનો હોસ્પિટલ સુધી પહોંચ્યા હતા. આ રીતે તેમણે બિનજરૂરી ઇંધણના વપરાશ પર અંકુશ લગાવીને બચતનો મજબૂત સંદેશ આપ્યો છે.
રાજુલાના નવનિર્મિત મહાત્મા આરોગ્ય મંદિર ખાતે મુખ્યમંત્રીનું સ્થાનિક આગેવાનો અને નાગરિકો દ્વારા ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરીશ ડેર દ્વારા સ્થપાયેલી આ મલ્ટીસ્પેશિયલિસ્ટ હોસ્પિટલ સમગ્ર રાજુલા પંથક માટે આરોગ્ય સેવાનું નવું કેન્દ્ર બનશે એવી લાગણી વ્યક્ત કરાઈ હતી. આ પ્રસંગે અમરેલીના સાંસદ ભરત સુતરીયા, રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી, મહેશ કસવાળા સહિતના અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
કાર્યક્રમમાં સાંસ્કૃતિક રંગ પણ જોવા મળ્યો હતો. જાણીતા લોકસાહિત્યકાર માયાભાઈ આહીર અને લોકપ્રિય હાસ્યકલાકાર તેમજ વક્તા સાઈરામ દવેની વિશેષ ઉપસ્થિતિએ માહોલને જીવંત બનાવી દીધો હતો.
મુખ્યમંત્રીની આ પહેલને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં સકારાત્મક ચર્ચા જોવા મળી રહી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના સતત વધતા વપરાશ અને પર્યાવરણ પર થતી પ્રતિકૂળ અસરો વચ્ચે ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા અપાયેલો આ બચતનો સંદેશ સામાન્ય નાગરિકો માટે પ્રેરણારૂપ બન્યો હોવાનું લોકો જણાવી રહ્યા છે.
