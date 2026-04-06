ખડગેના નિવેદન પર CM-DyCMએ કોંગ્રેસની ઘેરી, કહ્યું- કોંગ્રેસના DNAમાં ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ પ્રત્યે ઝેર ભરેલું છે
કોંગ્રેસના અધ્યક્ષે કેરળમાં એક ચૂંટણી સભા દરમિયાન ગુજરાતીઓ પર એક નિવેદન કર્યું હતું, જેને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે.
Published : April 6, 2026 at 5:40 PM IST
ગાંધીનગર: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતીઓ પર આપેલા નિવેદનથી રાજકારણ ગરમાયું છે. ચૂંટણીવાળા રાજ્ય કેરળમાં એક સભા દરમિયાન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયન પર પ્રહાર કરતા કહ્યું હતું કે, આ બંને નેતાઓ "ગુજરાત અથવા અન્ય સ્થળોના અશિક્ષિત લોકોને મૂર્ખ બનાવી શકે છે," પરંતુ કેરળના લોકોને નહીં. આ નિવેદન બાદ ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
કોંગ્રેસે કર્યું સાડા છ કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ કહ્યું કે, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ ગુજરાતના લોકો વિશે જે નિવેદન કર્યું છે તે અત્યંત આપત્તિજનક અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. તેમણે આ નિવેદન કરીને 6.50 કરોડ ગુજરાતીઓનું તો અપમાન કર્યું જ છે સાથે સાથે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર સાહેબની પાવન ધરતીની ગરિમાને પણ ઠેસ પહોંચાડી છે. તેમનું આવું શરમજનક નિવેદન સ્પષ્ટ કરે છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપની વિકાસની રાજનીતિને મળી રહેલા વ્યાપક જનસમર્થનથી કોંગ્રેસ પોતાને અસુરક્ષિત મહેસૂસ કરી રહી છે. ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ વિરુદ્ધની કોંગ્રેસની આ માનસિકતા આજકાલની નથી પણ વર્ષોથી છે.
LIVE: કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ અંગે કરેલા અપમાનજનક નિવેદન સંદર્ભે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી @Bhupendrapbjp જીનું પત્રકાર પરિષદને સંબોધન. https://t.co/kZM3bOu44M— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) April 6, 2026
તેમણે આગળ કહ્યું, દેશની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી સરદાર સાહેબને ભારત રત્ન ન આપીને તેમની પણ કોંગ્રેસે ઉપેક્ષા કરી હતી. જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં સરદાર સાહેબની વિશ્વની સૌથી પ્રતિમાનું નિર્માણ થઈ રહ્યું હતું, તેમાં પણ અડચણો ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સરદાર સાહેબના વિઝનથી શરૂ થયેલા સરદાર સરોવર ડેમના કામને અટકાવવાનું પાપ પણ કોંગ્રેસની સરકારે કરીને વર્ષોથી નર્મદાના નીર ગુજરાતને મળતા અટકાવ્યા હતા. આવા અનેક અન્યાયો કોંગ્રેસ વર્ષો સુધી ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ સાથે કરતા આવ્યા છે. તે સમયની કોંગ્રેસની કેન્દ્ર સરકારે રાસાયણિક ખાતરની અપાતી સબસિડીમાં કાપ મૂકીને ખેડૂતોને કરોડોનું નુકસાન કર્યું અને રાસાયણિક ખાતરની ફાળવણીમાં પણ અન્યાયનો સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો હતો. ખેડૂતોનો મબલક કમાણીની આશા હતી ત્યારે રાતોરાત કેન્દ્ર સરકારે કપાસની નિકાસ બંધી ફરમાવી ગુજરાતના ખેડૂતોને મોટું નિકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. વાઈબ્રન્ટ સમિટમાં માટે ગુજરાતમાં રોકાણ માટે આવતા ઉદ્યોગો પણ ઈન્કમટેક્સની નોટિસો ફટકારવામાં આવતી અને ગુજરાતમાં રોકાણ ન આવે તેવા પેંતરા કોંગ્રેસ કરતી હતી. કેન્દ્રિય નીતિ નિયમના કારણે ગુજરાતને કોલસો દૂરના રાજ્યોમાંથી મોંઘા ભાવે ખરીદવો હતો. ગામે ગામ ગેસની પાઈપલાઈન નાખવાની કામગીરીમાં પણ કોંગ્રેસની સરકારે રૂકાવટ ઉભી કરી હતી. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જવાબ આપવો પડે કે તેમની સરકારે વર્ષો સુધી નર્મદા ડેમની ઊંચાઈ વધારવાની અને સરદાર સરોવર ડેમ પર દરવાજા મૂકવાની મંજૂરી કેમ નહોતી આપી.
CMએ કહ્યું, કોંગ્રેસે ગુજરાતના વિકાસને સિદ્ધિ અપાવનાર નરેન્દ્ર મોદીને 'મોતના સોદાગર' કહીને ગુજરાતની જનતાને ઠેસ પહોંચાડી હતી. પરંતુ ગુજરાતની જનતાએ તેમનામાં વિશ્વાસ મૂકીને કોંગ્રેસને સ્પષ્ટ જાકારો આપ્યો. છતાં હજુ પણ કોંગ્રેસની ગુજરાત અને ગુજરાતી વિરોધી માનસિકતા બદલાઈ નથી. પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણી અને ગુજરાતની સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં પોતાની હાર ભાળી ગયેલા કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ બોખલાઈ ગયા છે અને આવા નિવેદનોને બફાટ કરે છે. પરંતુ દેશની જનતા હવે કોંગ્રેસની બરાબર ઓળખી ગઈ છે.
'કોંગ્રેસના DNAમાં ગુજરાત-ગુજરાતીઓ પ્રત્યે ઝેર ભરેલું છે'
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે, અમે એક ભારે અને દુઃખી હ્રદય સાથે 6.50 કરોડ ગુજરાતીઓના આક્રોશને તમારા બધા વચ્ચે અહીં મૂકવા આવ્યા છીએ. રાજનીતિમાં વૈચારિક મતભેદ હોઈ શકે પરંતુ કોઈપણ રાજ્યના બધા નાગરિકોનું અપમાન કરવું તેમની બૌદ્ધિક ક્ષમતા પર સવાલ ઉઠાવવો એક માત્ર અશોભનીય નથી, પરંતુ કોંગ્રેસની સંપૂર્ણ બિમાર માનસિકતા વ્યક્ત કરે છે. આજે આ નિવેદન દરેક તે ગુજરાતીનું અપમાન છે જેણે પોતાની સૂઝબૂઝમાં આખી જિંદગી દુનિયામાં ભારતનું નામ રોશન કર્યું છે.
તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, જો તમે કોંગ્રેસીઓના નિવેદનના ઈતિહાસ પર નજર કરો તો સમજાશે કે આ લોકોના DNAમાં ખાસ કરીને ગુજરાત અને ગુજરાતીઓ પ્રત્યે કેવા પ્રકારનું ઝેર ભરેલું છે. આ પહેલીવાર નથી કોંગ્રેસે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓનું અપમાન કર્યું હોય, આ તેમની માનસિકતા છે. તેઓ જ્યારે જ્યારે તક મળશે, જ્યારે જ્યારે કોઈ રાજ્યમાં ચૂંટણી આવશે ત્યારે તે ગુજરાત અને ગુજરાતીઓને ગાળો આપીને ચૂંટણી પ્રચારની શરૂઆત કરે છે. ખડગેજીએ માત્ર ગુજરાત પર સામાન્ય ટિપ્પણી નથી કરી આ સમજી વિચારીને કરેલું અપમાન છે. 6.50 કરોડ ગુજરાતીઓને તેમણે નિશાન બનાવ્યા છે. આ પહેલીવાર નથી કોંગ્રેસ વારંવાર ગુજરાતને નિશાન બનાવતી આવી છે. જે પાર્ટી ગુજરાતમાં જીતી નથી શકતી તે ગુજરાતને સંભળાવતી રહી છે આ નેતૃત્વ નહીં આ હારની દાઝ અને નિરાશા છે.
