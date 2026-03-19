ગુજરાતવાસીઓને નવી 182 એસટી બસની ભેટ, CM ભુપેન્દ્ર પટેલે આપી લીલી ઝંડી
મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આ નવી બસોના ડ્રાઇવરોને પ્રતીકાત્મક રીતે ચાવીઓ પણ સોંપી હતી.
By ANI
Published : March 19, 2026 at 11:11 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના માર્ગદર્શન હેઠળ, ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમે 182 નવી બસોના ઉદ્ઘાટન સાથે જાહેર સેવા પ્રત્યેની તેની પ્રતિબદ્ધતામાં વધુ એક સીમાચિહ્નરૂપ પગલું ઉમેર્યું છે.
ગાંધીનગરમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને પરિવહન રાજ્યમંત્રી પ્રવીણ માળી ઉપરાંત રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રીઓ, ધારાસભ્યો અને પદાધિકારીઓએ હાજરી આપી હતી.
રાજ્યના મુસાફરોની સેવા માટે રાજ્યના 182 વિધાનસભા મતવિસ્તારો માટે એક-એક 182 નવી બસોને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આ નવી બસોના ડ્રાઇવરોને પ્રતીકાત્મક રીતે ચાવીઓ પણ સોંપી હતી.
ગુજરાત એસટી નિગમ, નાગરિકો માટે પરિવહનનું એક મહત્વપૂર્ણ અને સુલભ માધ્યમ, દરરોજ 8,000 થી વધુ બસોનો કાફલો દોડાવાઈ છે, જે આશરે 33 લાખ કિલોમીટરનું અંતર કાપે છે અને 27 લાખથી વધુ મુસાફરોને સલામત, વિશ્વસનીય અને સમયસર સેવાઓ પૂરી પાડે છે, જેનાથી તેઓ તેમના ગંતવ્ય સ્થાનો પર કાર્યક્ષમ રીતે પહોંચી શકે છે.
વિવિધ તહેવારો અને ધાર્મિક મેળાઓ દરમિયાન, પરિવહન સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે વધારાની એસટી બસો પણ ચલાવવામાં આવે છે, જેનાથી રાજ્યભરના લોકો તેમના પરિવાર સાથે પ્રસંગોની ઉજવણી કરી શકે છે.
રાજ્ય સરકાર દર વર્ષે નવી બસો ખરીદવા માટે એસટી નિગમને નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે. તે મુજબ, 2024-25 માં, કુલ 1,963 વાહનો જાહેર સેવા માટે તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 963 સુપર એક્સપ્રેસ બસો, 550 ગુર્જર નગરી બસો, 100 સ્લીપર બસો અને 350 મીડી બસોનો સમાવેશ થાય છે.
પીપીપી મોડેલ હેઠળ, 200 આધુનિક વોલ્વો અને એસી બસો ચલાવવાનું પણ આયોજન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. કુલ મળીને, જાહેર સેવા માટે તબક્કાવાર 1,963 નોન-એસી બસો અને 200 એસી બસો શરૂ કરવામાં આવી છે. હવે, ₹62 કરોડની કિંમતની વધારાની 182 બસોનું સંચાલન માટે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે.
આ પ્રસંગે, મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અન્ય મંત્રીઓએ લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી અને શુભેચ્છાઓ પાઠવી. આ કાર્યક્રમમાં પરિવહનના મુખ્ય સચિવ હરીત શુક્લા, પરિવહન કમિશનર અને GSRTCના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજેન્દ્ર કુમાર, ST નિગમના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.