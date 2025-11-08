સાયબર ફ્રોડના 10 કરોડ ક્રિપ્ટોમાં કન્વર્ટ કરીને પાકિસ્તાન મોકલાયા, CID ક્રાઈમે સુરતથી 1 આરોપીને ઝડપી પાડ્યો
ગુજરાત CID ક્રાઈમની ટીમે સાયબર ફ્રોડના પૈસાને વિદેશમાં મોકલતા એક વ્યક્તિને સુરતથી પકડી પાડ્યો છે.
Published : November 8, 2025 at 7:00 PM IST
ગાંધીનગર: હાલના સમયમાં દેશભરમાં સાયબર ફ્રોડની ઘટનાઓ રોજે રોજ સામે આવી રહી છે. ક્યારેક ડિજિટલ એરેસ્ટથી ડરાવીને તો ક્યારેક રોકાણમાં મોટા નફાની લાલચે લોકો સાથે ફ્રોડ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાત CID ક્રાઈમની ટીમે આવા જ સાયબર ફ્રોડના પૈસાને વિદેશમાં મોકલતા એક વ્યક્તિને સુરતથી પકડી પાડ્યો છે. આરોપીએ 4 મહિનામાં જ 10 કરોડ રૂપિયાને ક્રિપ્ટો ડોલરમાં કન્વર્ટ કરીને પાકિસ્તાનના વોલેટ એડ્રેસ પર મોકલ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
સાયબર ક્રાઈમના ગુનાનોને અટકાવવાની કાર્યવાહીના ભાગ રૂપે ગુજરાત CID ક્રાઈમની ટીમ દ્વારા હ્યુમન સોર્સ તેમજ ટેકનીકલ એનાલીસીસની મદદથી સુરત ખાતેથી ચેતન ગંગાણી નામના આરોપીને પકડી પકડવામાં આવ્યો હતો. આરોપીના મોબાઇલ ફોન તપાસતા તેણે પોતાના BitGet ક્રિપ્ટૉ વોલેટથી સહ આરોપી દ્વારા આપવામાં આવેલા વોલેટ એડ્રેસમાં USDT(crypto dollar) મોકલેલા હતા. તેની માહિતી Crypto Exchange પાસેથી મંગાવતા આ વોલેટ પાકીસ્તાનનું જાણવા મળ્યું છે. જે વોલેટમાં કુલ રુ. 29 કરોડની રકમ પૈકી રુ. 10 કરોડની રકમ આરોપી દ્વારા જમા થયેલ હોવાનું જાણવા મળેલું છે.
સી.આઇ.ડી. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 318(4), 61(2) 317(2) તથા આઇ.ટી. એક્ટની કલમ 66(ડી) મુજબ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
આરોપીઓની મોડસ ઓપરન્ડી
આરોપી ગેંગ સાયબર ફ્રોડના નાણાં મ્યુલ એકાઉન્ટમાં જમા લેતી હતી. બાદમાં આ નાણા ચેક વિડ્રોલ, ATM વિડ્રોલ, ઓનલાઇન એપ્સ મારફતે રોકડમાં રૂપાંતર કરી તે નાણા આંગડીયા/ક્રિપ્ટો મારફતે દુબઇ મોકલી આપતા હતા. અહીં પકાડાયેલ આરોપી સુરત ખાતેના સહઆરોપીના સમ્પર્કમાં હતો. તેમના દ્વારા અંદાજીત ચાર મહિનામાં રોકડ રકમ રૂ.10 કરોડ ના USDT(crypto dollar) કન્વર્ટ કરી પાકિસ્તાનના વોલેટ એડ્રેસ પર મોકલી આપવામાં મદદ કરી છે. આરોપીને 1 USDT ના 0.10% લેખે કમિશન મળતું હતું.
તમારે શું સાવચેતી રાખવી?
- પોતાનુ બેંક ખાતુ કે સીમકાર્ડ કોઇપણ વ્યક્તીને કોઇપણ બહાને કે લાલચમાં આવીને વાપરવા આપવા જોઇએ નહીં. તેના ગેરકાયદેસરના ઉપયોગ માટે તમે કાયદેસરના જવાબદાર છો.
- જો આપની આસપાસ આવા ઇસમો કે એજન્ટ બેંક ખાતાઓ કે સીમકાર્ડ ભાડે કે અન્ય બહાને માાંગતા હોય તો નજીકના પોલીસ સ્ટેશન કે સાયબર ક્રાઈમને જાણ કરવા વિનંતી છે.
- સોશીયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ જેવા કે ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટસએપ તથા ટેલીગ્રામ પર ટુંકા ગાળામાં ખુબ જ વધુ નફો કમાવી આપવાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરાવતી કંપનીઓના મળતા-ભળતા નામ વાળી જાહેરાતોમાં વિશ્વાસમાં આવી રોકાણ કરવું નહીં.
- જ્યારે પણ તમારી સાથે કોઇપણ પ્રકારનો સાયબર ગુનો બને તો ગોલ્ડન અવર (પ્રથમ એક કલાકમાં) સાયબર હેલ્પલાઇન નંબર 1930 નો સંપર્ક કરવો. જેથી આપના મહતમ નાણાં બચાવી શકાય. (ગોલ્ડન અવરમાાં જાણ કરવાથી સાપેક્ષમાં 50% વધુ નાણાં હોલ્ડ કરાવી શકાય છે.)
આ પણ વાંચો: