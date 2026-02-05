ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલ અંગે CM ભૂપેન્દ્ર પટેલનું નિવેદન, કહ્યું PM મોદીના નેતૃત્વમાં વિશ્વને નવા ભારતની શક્તિનો પરિચય છે.
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, આ ડીલ માત્ર ઉદ્યોગ પૂરતી સીમિત નથી પરંતુ બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાના નાગરિકોના હિતમાં અને નવી તકોના સર્જન માટેની ડીલ છે.
Published : February 5, 2026 at 7:59 AM IST
ગાંધીનગર: ભારત-અમેરિકા ટ્રેડ ડીલને લઈને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલે ખુશી વ્યક્ત કરી છે, તેમણે એક વીડિયો સંદેશમાં કહ્યું કે, આ ડીલ માત્ર ઉદ્યોગ પૂરતી સીમિત નથી પરંતુ બે મોટી અર્થવ્યવસ્થાના નાગરિકોના હિતમાં અને નવી તકોના સર્જન માટેની ડીલ છે.
જ્યારે વિશ્વની બે સૌથી મોટી લોકશાહી સાથે મળીને આગળ વધે, ત્યારે સાચા અર્થમાં વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના ચરિતાર્થ થાય છે. એ દિશામાં આ ટ્રેડ ડીલ ભારત-અમેરિકા વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધોની પ્રગતિમાં નવા અધ્યાયની શરૂઆત પણ છે.
મુખ્યપ્રધાને આગળ ઉમેર્યું હતું કે, આ ડીલના પરિણામે મેઈક ઇન ઇન્ડિયા, મેઈડ ફોર ધ વર્લ્ડના વડાપ્રધાન મોદીએ આપેલા વિઝનને વધુ બળ મળશે. મેડ ઇન ઇન્ડિયા ઉત્પાદનો પર યુએસ ટેરિફમાં 18 ટકાનો ઘટાડો એ ઉત્પાદન, MSME, નિકાસકારો અને રોજગાર સર્જન માટે નોંધપાત્ર પ્રોત્સાહન છે. તેનાથી ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે વિશ્વના વ્યાપક બજારો માટે નવા દ્વાર ખુલશે.
મુખ્યપ્રધાન ભુપેન્દ્ર પટેલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત મેન્યુફેક્ચરીંગ હબ સાથે ટેક્સટાઇલ, ફાર્મા, કેમિકલ,પેટ્રોલિયમ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી જેવા ક્ષેત્રોમાં લીડર છે. ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે થયેલા આ ઐતિહાસિક કરારથી આ સેક્ટર્સના ઉત્પાદનોના એક્સપોર્ટને પ્રોત્સાહન મળશે.એટલું જ નહિ, ગુજરાતના મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર્સ અને MSME સહિતના વેપાર-ઉદ્યોગને સીધો લાભ થશે. આ કરારથી ભારતની ગ્લોબલ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ વધશે.
CM ભુપેન્દ્ર પટેલનું માનવું છે કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણાયક નેતૃત્વ અને સિટિઝન સેન્ટ્રિક ડિપ્લોમસીથી, ભારત-યુએસ સંબંધોથી વૈશ્વિક શાંતિ અને સમૃદ્ધિને પણ વેગ મળશે. સીએમે ગુજરાતના સૌ નાગરિકો વતી આ ઐતિહાસિક દ્વિપક્ષીય વ્યાપાર કરાર બદલ વડાપ્રધાન મોદીને અભિનંદન પાઠવ્યા હતાં.