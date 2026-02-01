ETV Bharat / state

કેન્દ્રીય બજેટ પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા, ગુજરાતને શું મળ્યું?

ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને વધુ ઉત્તેજન આપવા માટે જાહેર કરાયેલી છ જેટલી યોજનાઓથી ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોને વિશેષ લાભ મળશે.

કેન્દ્રીય બજેટ પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા
કેન્દ્રીય બજેટ પર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની પ્રતિક્રિયા (x.com/Bhupendrapbjp)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 4:54 PM IST

ગાંધીનગર: કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલા કેન્દ્રીય બજેટ પર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હંમેશા સામાન્ય માનવીને કેન્દ્રમાં રાખીને નીતિઓ ઘડી છે અને તેમના નેતૃત્વમાં રજૂ થયેલું આ બજેટ વિકસિત તથા આત્મનિર્ભર ભારતના નિર્માણ માટે “રિફોર્મ એક્સપ્રેસ”ને વધુ ઝડપ આપનારું છે.

મુખ્યમંત્રીએ નાણાંમંત્રી નિર્મલા સીતારમણને સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે કર્તવ્ય ભવનમાં તૈયાર થયેલું આ બજેટ ત્રણ મુખ્ય કર્તવ્યો પર આધારિત છે, જેમાં દેશના દરેક વર્ગ અને ક્ષેત્રને આવરી લેવાનો સર્વસમાવેશી અભિગમ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળે છે. આ બજેટમાં ‘ગ્યાન’ એટલે કે ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા, નારીશક્તિ અને દિવ્યાંગજન જેવા મજબૂત પીલર્સ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. “સૌના સાથ, સૌના વિકાસ”ના મંત્રને સાકાર કરવા માટે સમાજના તમામ સ્તરોને સાથે લઈ જવાનો દૃઢ સંકલ્પ બજેટમાં પ્રતિબિંબિત થાય છે.

વધુમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કટીંગ એજ ટેકનોલોજી, સેમિકન્ડક્ટર અને ડેટા સેન્ટર્સ જેવા ક્ષેત્રો પર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. MSME સેક્ટર પર આપેલ મહત્વથી લઘુ અને સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગોને મોટો લાભ મળશે, જ્યારે મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર માટે જાહેર કરાયેલા પ્રોત્સાહનો ગુજરાતના ઉદ્યોગોને નવી ઊંચાઈએ લઈ જશે.

બજેટ 2026માં ગુજરાતને શું મળ્યું?

પૂર્વ ભારતના દાનકુનીથી સુરત સુધીના ડેડીકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોરથી ગુજરાતના વેપાર, ઉદ્યોગ અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રને ઝડપી અને કાર્યક્ષમ લોજિસ્ટિક્સ સુવિધાઓ મળશે, જે રાજ્યના આર્થિક વિકાસ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થશે. ટેક્સટાઇલ સેક્ટરને વધુ ઉત્તેજન આપવા માટે જાહેર કરાયેલી છ જેટલી યોજનાઓથી ગુજરાતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગોને વિશેષ લાભ મળશે. સાથે જ, ત્રણ કેમિકલ પાર્ક્સની જાહેરાત અને બાયોફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે 10 હજાર કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈથી કેમિકલ અને બાયોફાર્મા ક્ષેત્રોમાં નવી તકોનું સર્જન થશે.

ગુજરાત દેશભરમાં મ્યુનિસીપલ બોન્ડ ઇશ્યૂમાં અગ્રેસર રહ્યું છે. બજેટમાં મ્યુનિસીપલ બોન્ડ માટે જાહેર કરાયેલા પ્રોત્સાહનોનો લાભ રાજ્યની મ્યુનિસીપાલિટીઓને મળશે, જેના કારણે શહેરી વિકાસને વધુ મજબૂતી મળશે. 5 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ટીયર-ટુ અને ટીયર-થ્રી શહેરોને સિટી ઇકોનોમિક રિજીયોન બનાવવાની જાહેરાતથી રાજ્યના નાના શહેરોનો સુગ્રથિત અને વેગવંતો વિકાસ શક્ય બનશે. જામનગરના ગ્લોબલ ટ્રેડીશનલ મેડિસીન સેન્ટરને અપગ્રેડ કરવાની જાહેરાતથી પરંપરાગત ઔષધિઓના સંશોધનને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ મળશે.

લોથલ અને ધોળાવીરાને દેશના 15 પુરાતત્વીય વિરાસત ક્લસ્ટર ટુરિઝમ ડેવલોપમેન્ટમાં સમાવેશ કરાતા ગુજરાતમાં પ્રવાસન ક્ષેત્રે “વિરાસત ભી, વિકાસ ભી”નો અભિગમ વધુ મજબૂત બનશે. દેશના 20 આઇકોનિક પ્રવાસન સ્થળો માટે 10 હજાર ટુરિસ્ટ ગાઇડ તૈયાર કરવાની યોજનાથી સ્થાનિક યુવાઓ માટે રોજગારીની નવી તકો ઊભી થશે.

કૃષિ, પશુપાલન, મત્સ્યોદ્યોગ, સ્વસહાય જૂથો અને ગ્રામિણ અર્થતંત્રને બજેટમાં પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. સાથે જ, કરદાતાઓનું સન્માન જાળવતા કરવેરા ભરવામાં થતી ભૂલને ગુનો નહીં પરંતુ ક્ષતિ તરીકે ગણાવી સજા બદલે દંડની જોગવાઈ કરાઈ છે, જે પ્રામાણિકતા અને વિશ્વાસને વધારશે.

સમગ્ર રીતે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ બજેટને સર્વસમાવેશી, સર્વસ્પર્શી અને સામાન્યમાં સામાન્ય માનવી સુધી વિકાસ પહોંચાડનારું, તેમજ વિકસિત અને આત્મનિર્ભર ભારતના લક્ષ્યને વધુ મજબૂત બનાવનારું ગણાવ્યું છે.

