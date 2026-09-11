ગુજરાતમાં એક વર્ષમાં કેન્સરના 26 હજારથી વધુ દર્દીઓ: યુવાનો ઝડપથી બની રહ્યા છે શિકાર, PM મોદીએ પણ ચેતવ્યા
ગુજરાતમાં વધી રહેલા કેન્સરના કેસો અને તમાકુના વ્યસનને લઈને ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અહેવાલે લાલબત્તી સમાન ચિંતાજનક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે.
Published : September 11, 2026 at 10:52 AM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગત મંગળવારે નવસારીમાં ભાજપના કાર્યાલયના ઉદ્ધાટન પ્રસંગે પાન-માવા ખાનારાઓ અંગે ટકોર કરી હતી. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે, માવા ખાનારા ભારત માતા કી જય બોલે અને પિચકારી મારતા જાય. વડાપ્રધાન મોદીએ આ રીતે જાહેર ભાષણમાં પાન-માવા ખાનારાઓ પર ટકોર કરી એ આમ જ નથી કરી તેની પાછળ મોટી ગંભીર બાબત છૂપાયેલી છે. આપને જણાવી દઇએ કે ગુજરાતમાં વધી રહેલા કેન્સરના કેસો અને તમાકુના વ્યસનને લઈને ગુજરાત કેન્સર એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (GCRI), અમદાવાદના વર્ષ 2024-25ના તાજા વાર્ષિક અહેવાલે એક લાલબત્તી સમાન ચિંતાજનક ચિત્ર રજૂ કર્યું છે. દેશની સૌથી મોટી કેન્સર હોસ્પિટલમાં ગણાતી GCRIમાં છેલ્લા એક જ વર્ષમાં કેન્સરના 26,290 નવા દર્દીઓ નોંધાયા છે, જ્યારે 2,90,623 દર્દીઓ ફોલોઅપ સારવાર માટે આવ્યા હતા. તમાકુનું સેવન ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે મોં અને ગળાના કેન્સર માટે સૌથી વધુ જવાબદાર પરિબળ બનીને સામે આવ્યું છે.
કેન્સર અને તમાકુનો ઘાતક સંબંધ:
GCRIના વર્ષ 2024-25ના વાર્ષિક અહેવાલ મુજબ, વર્ષ દરમિયાન 1,977 દર્દીઓએ સારવાર દરમિયાન જીવ ગુમાવ્યો છે. કેન્સર સ્ક્રીનિંગ OPDમાં નોંધાયેલા 8,994 લોકોમાંથી 5,618 લોકો તમાકુની આદત ધરાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં તપાસ કરતી 'સંજીવની રથ' કેન્સર સ્ક્રીનિંગ વાન દ્વારા એપ્રિલ 2024થી માર્ચ 2025 દરમિયાન 8,181 લોકોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, જેમાં 4,548 લોકોની 'હેડ એન્ડ નેક' સ્ક્રીનિંગ દરમિયાન 76 શંકાસ્પદ કેસ વધુ સારવાર માટે GCRI ખાતે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
- નવા કેન્સર દર્દીઓ: 26,290 (એક વર્ષમાં)
- ફોલોઅપ દર્દીઓ: 2,90,623
- કેન્સરથી મૃત્યુ: 1,977 દર્દીઓ
- સ્ક્રીનિંગ OPD તમાકુના બંધાણી: 8,994માંથી 5,618 લોકો
- ગુજરાતમાં વાર્ષિક નવા કેસ: આશરે 40,000 થી 50,000 દર્દીઓ
- તમાકુથી થતા કેન્સરનું પ્રમાણ: એકંદર કેન્સરના કેસોમાં 50% થી 60%
નિષ્ણાતનો મત: યુવાનો કેમ ઝડપથી બને છે શિકાર?
ETV ભારત સાથેની ખાસ વાતચીતમાં જાણીતા કેન્સર સર્જન ડૉ. દક્ષેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતમાં તમાકુ ચાવવાનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી જીભ, ગાલ, જડબું અને તાળવાના કેન્સર સૌથી વધુ જોવા મળે છે. સામાન્ય વસ્તીમાં દર એક લાખની વસ્તીએ 95 થી 96 કેન્સર દર્દીઓ હોય છે, જેમાંથી 60% થી 70% કેન્સર તમાકુના કારણે થાય છે.
તબીબોના મતે પહેલા કેન્સર 40 થી 50 વર્ષની ઉંમરે જોવા મળતું હતું, પરંતુ હવે 30 થી 40 વર્ષના યુવાનો પણ તેનો ભોગ બની રહ્યા છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ 12 થી 13 વર્ષની નાની ઉંમરે જ તમાકુનું સેવન શરૂ કરી દે છે. કેન્સર ડેવલપ થતાં 7 થી 15 વર્ષ લાગતા હોવાથી, 28 થી 30 વર્ષની વયે પહોંચતા સુધીમાં ગંભીર બીમારી સામે આવી જાય છે.
વહેલું નિદાન જ બચાવી શકે છે જીવ
હજુ પણ 60% થી 70% દર્દીઓ હોસ્પિટલમાં મોડા એટલે કે સ્ટેજ 3 અને 4માં પહોંચે છે. માત્ર 30% કરતાં ઓછા દર્દીઓ સ્ટેજ 1 અને 2માં આવે છે. સ્ટેજ 1 અને 2 દરમિયાન જો દર્દી સારવાર માટે આવે તો 2 અઠવાડિયાથી ઓછા સમયમાં અને ઓછા ખર્ચ, ઝડપી રિકવરી આવી શકે છે અને દૈનિક કાર્યમાં ઝડપથી વાપસી થઇ શકે છે જ્યારે સ્ટેજ 3 અને 4 સારવાર પાછળ 1 મહિનો કે તેથી વધુ સમય લાગે છે અને વધુ ખર્ચ, લાંબી સારવાર અને જોખમ વધારે હોય છે. મોડા આવવા પાછળનું મુખ્ય કારણ મોંના ચાંદાને સામાન્ય ગણી ઘરગથ્થુ ઉપચારો કરવા, બાયોપ્સી અને સારવારનો ડર તેમજ આર્થિક ચિંતા છે. આ ઉપરાંત, લોકોમાં એક ગેરસમજ છે કે નિકોટીનથી કેન્સર થાય છે. વાસ્તવમાં નિકોટીન એ માત્ર વ્યસન લગાડનારું તત્વ છે, જ્યારે તમાકુમાં રહેલા 300 થી વધુ અન્ય હાનિકારક કેમિકલ્સ કેન્સર માટે જવાબદાર છે.
અમેરિકાથી શરૂ થયેલી તમાકુ અને ગુજરાતના 'માવા/ફાકી'નો ઇતિહાસ
તમાકુનો છોડ મૂળ દક્ષિણ અમેરિકાનો છે, જ્યાં આદિવાસીઓ તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. ભારતમાં ઈ.સ. 1605માં પોર્ટુગીઝો દ્વારા અકબરના દરબારમાં તમાકુ લાવવામાં આવી હોવાનો ઇતિહાસ જાણવા મળી રહ્યો છે.
ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાન જેવા રાજ્યોમાં સમય જતાં ફાકી અને માવાનો જન્મ થયો. તમાકુમાં ચૂનો ભેળવવાથી નિકોટીન 7 ગણું ઝડપથી લોહીમાં ભળે છે. મજૂર વર્ગ અને ડ્રાઈવરો માટે સુવિધાજનક અને ઝડપી નશો આપે તે હેતુથી સોપારી, તમાકુ, ચૂનો અને કાથો ભેળવીને 'માવો' બનાવવાની પ્રથા શરૂ થઈ. ફાકી એ સુકી તમાકુ-સોપારીનો ભૂકો છે, જ્યારે 1970-80ના દાયકામાં ભાવનગર અને અમદાવાદમાં તેમાં સુગંધ અને ફ્લેવર ઉમેરીને તાજો 'માવો' બનાવવાનું શરૂ થયું હતું.
લોકમાનસ અને સામાજિક માન્યતાઓ
એક તરફ તબીબી વિજ્ઞાન તમાકુ અને માવાને અત્યંત ઘાતક ગણાવે છે, તો બીજી તરફ સમાજમાં પાન-તમાકુ સાથે જોડાયેલી જૂની માન્યતાઓ પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે.
લોકવાયકા અને અનુભવ: પાન ખાવાના શોખીન રાજકોટના દિગેશ માંકડના જણાવ્યા મુજબ, પાન-ચૂનો-સોપારીની એક જૂની પરંપરા છે. તેમના પરિવારના 100 વર્ષના ઇતિહાસમાં સાદી તમાકુવાળા પાન ખાનારાઓને કેન્સર થયું હોય તેવું જોયું નથી. અન્ય શોખીન મયંકભાઇ માંકડ જણાવે છે કે સૌરાષ્ટ્ર અને નાગર જ્ઞાતિમાં પાન ખાવાની પરંપરા જૂની છે અને તણાવ વધે ત્યારે પાન ખાવાનું પ્રમાણ વધે છે.
"પાનની પરંપરા છે, ચૂનો, કાથો, તમાકુ, પાનનું સાયન્ટિફિક રિઝન છે. ચૂનો કેલ્સીયમ, મોઢું આવી જાય, ચાંદી પડે તેથી કાથો ભભરાવવામાં આવે છે. પાન પાચક છે, તમાકુ પોતે ડાયજેસ્ટિવ છે અને સોપારી લોહી પાતળું કરે છે. આ બધી વસ્તુ શરીરને હાનિ નથી કરતી, દરેક વસ્તુનું અતિરેક થાય તો હાનિ થાય છે." દિગેશ માંકડ, પાન ખાવાના શોખીન
તમાકુ, સોપારી, ચૂનાના મિશ્રણને માવો કહેવાનું ચલણ ભાવનગરથી શરૂ થયું, ત્યાં વર્ષો જૂના પાન પાર્લરના સંચાલક યોગેશ પટેલનું કહેવું છે કે માવાની પ્રથા તો છેલ્લા 60 - 70 વર્ષથી ચાલુ છે, પહેલા ખાખરાના પાનમાં માવા બાંધવામાં આવતા હતા, હવે પ્લાસ્ટિકમાં પાન-માવા બાંધીને આપવામાં આવે છે.
જોકે, તબીબી નિષ્ણાતો સ્પષ્ટ કરે છે કે સિગરેટ 2 થી 4 મિનિટમાં પૂરી થઈ જાય છે, પરંતુ માવો કે તમાકુ ગાલમાં 2થી 4 કલાક સુધી દબાવી રાખવાથી કેન્સરનું જોખમ અનેકગણું વધી જાય છે.
સરકારી પ્રયાસો, કાઉન્સિલિંગ અને લક્ષણો છતાં તમાકુ છોડવાનો સક્સેસ રેટ હાલ માત્ર 8% જેટલો જ છે, કારણ કે તમાકુ મગજમાં ડોપામીન રિલીઝ કરે છે જેની ટેવ પડી જાય છે. ટોબેકો સિઝેશન ક્લિનિક અને દવાઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, વ્યસનમુક્તિ માટે વ્યક્તિની પોતાની મજબૂત ઈચ્છાશક્તિ સૌથી જરૂરી પરિબળ છે. જો મોંમાં લાંબા સમય સુધી લાલ-સફેદ ડાઘ કે ચાંદી રહે, તો તાત્કાલિક જાત-તપાસ કરી ડોક્ટરની સલાહ લેવી ખૂબ જ અનિવાર્ય છે.
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