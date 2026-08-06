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ગુજરાત નાણાકીય સ્થિરતા થકી બની શકે છે 2047માં વિકસિત ભારતનું ગ્રોથ એન્જિન

દેશના વિકાસમાં ગુજરાતનું આગવું યોગદાન રહ્યું છે. વર્ષ - 2047માં દેશ જ્યારે વિકસિત ભારત બનશે એ સમયે ગુજરાત તેના સહયોગ થકી અગ્રણી રાજ્ય તરીકે ઉભરશે. વિકસિત ભારત @2047માં ગુજરાતની કેવી રહેશે ભૂમિકા અંગે વાંચો પરેશ દવેનો અહેવાલ...

વિકસિત ભારત @2047માં ગુજરાતની ભૂમિકા
વિકસિત ભારત @2047માં ગુજરાતની ભૂમિકા (Etv Bharat GFX Team)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 1:20 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 2:56 PM IST

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પરેશ દવે, અમદાવાદ: ગુજરાત દેશનું ઔદ્યોગિક રીતે મહત્વનું રાજ્ય છે. ગુજરાતમાં સતત ઉદ્યોગીકરણ અને આર્થિક વૃદ્ધિ થકી હવે વૈશ્વિક હબ બનતુ જાય છે. ગુજરાતને તેના આર્થિક વિકાસમાં મહત્તમ યોગદાન બદલ વિકાસ એન્જિન કહેવાય છે. ગુજરાતની સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા 2025-26 અનુસાર ગુજરાતમાં દેશની કુલ વસ્તીના પાંચ ટકા વસે છે. દેશના અર્થતંત્રમાં ગુજરાતનો ફાળો 8.3% છે. જ્યારે રાષ્ટ્રીય ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ગુજરાતનો મોટો હિસ્સો છે. રાજ્યનું દેશના ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં ફાળો 18% જેટલો નોંધાયો છે. ગુજરાતનું કુલ ઘરેલું ઉત્પાદન (GSDP) અંદાજે ₹ 33,24,676 કરોડ છે. જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીએ 11%ની વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. ગુજરાતના સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ માટે અર્થસભર ઐદ્યોગિક નીતિઓ, જમીન સંપાદન અને ઈઝ ઓફ ડૂઈંગ બિઝનેસમાં સરળતા, સાતત્યપૂર્ણ વીજ પુરવઠો, અદ્યતન આંતરમાળખાકીય સુવિધા અને વિવિધ સરકારી નીતિઓનું અમલીકરણ જવાબદાર છે.

ગુજરાતની માથાદીઠ આવક દેશની સરેરાશ કરતાં 60% વધારે
ગુજરાતની માથાદીઠ આવક દેશની સરેરાશ કરતાં 60% વધારે (Etv Bharat GFX Team)

ગુજરાતની ગ્રોથ સ્ટોરીની વિશેષતા

ગુજરાતને દેશના ગ્રોથ એન્જિન તરીકે ઓળખાય છે. જેમાં રાજ્યનું ઔદ્યોગિક ઉપ્તાદન અને GDPમાં ફાળો મહત્વના સૂચકો છે. ગુજરાત રાષ્ટ્રીય GDPમાં 8.3%નો હિસ્સો આપે છે. દેશની કુલ નિકાસમાં ગુજરાતનો ફાળો 27% આસપાસ છે. આ સાથે ગુજરાતને ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલી સ્ટેટ બનાવવા માટે ગુજરાત ગ્લોબલ વાઈબ્રન્ટ સમીટનું નિયમિત આયોજન થાય છે. જેના કારણે ગુજરાત આજે રોકોણ મુદ્દે વૈશ્વિક હબ બનતુ જાય છે.

ગુજરાતની માથાદીઠ આવક દેશની સરેરાશ કરતાં 60% વધારે
ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે ગિફ્ટ સિટી અને ધોલેરા સર સહિત સેમી કન્ડક્ટર, માઈક્રોચિપ્સ નિર્માણ અને ઓટોમોબાઈલ્સ નિર્માણ ક્ષેત્રે સતત વિકાસ, રાજ્યને નવી દિશા આપે છે. 2026ના વર્ષમાં જ રાજ્યની સરેરાશ માથાદીઠ આવક 3.1 લાખ સુધી પહોંચી છે. જે રાષ્ટ્રીય સરેરાશ કરતાં 60% વધુ છે. રાજ્યમાં કુલ 49 બંદરો (પોર્ટ) છે, રાજ્યમાં પોર્ટથી નિકાસ કરવાની વિકાસ નીતિને પણ સરકાર ઉત્તરો ઉત્તર પ્રોત્સાહન મળતું જાય છે. વિકસિત ભારત @2047ના ધ્યેયને હાંસલ કરવા માટે ગુજરાત સરકારે ગુજરાત ઉદ્યોગ નીતિ - 2026 જાહેર કરી છે. ગુજરાતે ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રેન્ડલીનેસ ઈન્ડેક્સ - 2026 જાહેર કરી દેશમાં અગ્રેસર સાબિત થયું છે. ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહક આંતરમાળખાકીય સુવિધાનો વિકાસ રાજ્યની પ્રાથમિકતા છે. ઉદ્યોગો માટે સહાયક વીજળી દેશના અન્ય રાજ્યો કરતા 29% સસ્તી છે. જેના કારણે ગુજરાતનો આર્થિક વૃદ્ધિ દર 7.4% અને GSDP વૃદ્ધિ દર 7.4%નો રહ્યો છે. રાજ્યની રાજકીય ખાધ 2.81% રહી છે.

2026-27માં ગુજરાતની અંદાજિત આવક અને ખર્ચનો અંદાજ
2026-27માં ગુજરાતની અંદાજિત આવક અને ખર્ચનો અંદાજ (Etv Bharat GFX Team)

વિકસિત ભારત @2047માં ગુજરાતની ભૂમિકા

સદીઓથી ગુજરાત મહત્વનું વેપારી કેન્દ્ર રહ્યું છે. દેશ દેશાંતર સુધી ગુજરાતનો વેપાર થતો રહ્યો છે. સુરત, ભરુચ, માંડવી, વેરાવળ સહિતના મહત્વના બંદરોથી આફ્રીકા અને યુરોપ સુધી ગુજરાતનો વેપાર થતો રહ્યો છે. દેશને આઝાદ થયાના 100 વર્ષ 2047માં થશે ત્યારે દેશ વિકસિત બનશે એવો સંકલ્પ હયાત મોદી સરકારે કર્યો છે. 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણ માટે ગુજરાતની ભૂમિકા અગ્રેસર રહેશે, જેનો ઉલ્લેખ ગુજરાત રાજ્યે વર્ષ - 2024માં જ પોતાના વિઝન ડોક્યૂમેન્ટ વિકસિત ભારત @2047માં કર્યો છે. ગુજરાતની અંદાજિત GSDP 3.5 ટ્રિલિયન ડોલર સુધી પહોંચશે એવો અંદાજ કરાયો છે. જેના ભાગરુપે રાજ્ય સરકાર 2025-26થી વિવિધ નીતિ નિર્માણને અગ્રીમતા આપી છે.

રાજ્યમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા વિકાસ માટેના ખર્ચની જોગવાઈ
રાજ્યમાં આંતરમાળખાકીય સુવિધા વિકાસ માટેના ખર્ચની જોગવાઈ (Etv Bharat GFX Team)

ગુજરાતની ઔદ્યોગિક નીતિ સાથે, નાણાંકીય સ્થિરતા વિકાસ માટે પ્રેરક બને છે
ગુજરાતમાં રાજ્ય સરકારે ઉદ્યોગ નીતિ - 2026 જાહેર કરી છે, જે વિકસિત ભારતનો પાયો બનશે. ગુજરાત ગ્રીન એનર્જી, હાઈડ્રોજન એનર્જી, સેમી કન્ડકટરના નિર્માણ, ઓટોમોબાઈલ્સ ઉદ્યોગને પ્રાથમિકતા આપે છે. ગુજરાત આ સાથે ગિફ્ટ સિટી, ધોલેરા સર અને વિવિધ સેઝના માધ્યમ દ્વારા વૈશ્વિક નિર્માણ અને સેવા પ્રદાન કરનાર અર્થતંત્ર બનશે. હાલમાં ગુજરાતને દેશની આર્થિક વૃદ્ધિનું એન્જિન માનવામાં આવે છે, આ કારણે 2047માં વિકસિત ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતને એક મહત્વના રાજ્ય તરીકે જોવામાં આવે છે.

ગુજરાત વિકસિત ભારત @ 2047ના લક્ષાંકમાં ગ્રોથ અન્જિન બની શકશે - નરેન્દ્ર મોદી, પ્રધાનમંત્રી
ગુજરાત દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે, જ્યાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સ્ટેટ વિઝન ડોક્યુમેન્ટ ગુજરાત @2047 લોન્ચિંગ 2024માં કર્યું હતું. ગુજરાતના 'ગુજરાત @2047'ના ડોક્યુમેન્ટના લોચિંગ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાતે વાઈબ્રન્ટ સમિટ સહિત છેલ્લાં બે દાયકામાં વિકાસના અનેક આયામો સ્થાપિત કર્યા છે. જેના થકી ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન બન્યું છે. દેશના અમૃતકાળ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે ગુજરાત મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.

ગુજરાતની નાણાકીય સ્થિરતા થકી વિકસિત ભારત @2047માં ગુજરાતની રહેશે અગ્રીમ ભૂમિકા

વર્ષ - 2047 સુધીમાં ગુજરાતનું અર્થતંત્ર 3.5 ટ્રિલીયન ડોલર સુધી લઈ જવાનો સંકલ્પ છે. ગુજરાતની માથાદીઠ આવક 2047 સુધીમાં 38000 થી 42000 અમેરિકન ડોલર સુધી લઈ જવાનો સંકલ્પ છે. રાજ્યની રોજગારી સર્જનમાં મહિલા ભાગીદારી 42 ટકા છે, જે વધીને 75 ટકાની આસપાસ થશે.

ગુજરાતની હાલની નાણાકીય સ્થિતિ અને 2047માં કેવી હશે ગુજરાતનું અર્થતંત્ર
ગુજરાતની હાલની નાણાકીય સ્થિતિ અને 2047માં કેવી હશે ગુજરાતનું અર્થતંત્ર (Etv Bharat GFX Team)

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ગુજરાતના 2047મા વિકસિત દેશ બનાવવાના ફાળા અંગે કહ્યું હતુ કે, વિકસિત ભારત @2047ના લક્ષ્યાંકને હાસલ કરવા માટે ગુજરાતની ભૂમિકા અગ્રણી અને શક્તિશાળી ગ્રોથ એન્જિનની અદા કરશે. જે તેના નિર્માણ ગુજરાત @2047 રોડમેપથી નક્કી થાય છે.

રાજ્યમા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાતની જીએસડીપીને 3.5 ટ્રિલીયન ડોલર સુધી લઈ જવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે. દેશના અર્થતંત્રમાં પાંચ ટકાની વસ્તી ધરાવતા ગુજરાત દેશની જીડીપીમાં 8.3 ટકાનું યોગદાન આપે છે. ગુજરાત સરકારની સતત સાતત્યપૂર્ણ નીતિઓ, ઉદ્યોગો અને વિવિધ વૈશ્વિક પરિબળોને ધ્યાને રાખી આયોજનો થકી ગુજરાત વિકસિત ભારત @2047ના નિર્માણમાં ગ્રોથ એન્જિન બનશે એવું લાગે છે.

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Last Updated : August 6, 2026 at 2:56 PM IST

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DEVELOPED INDIA
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