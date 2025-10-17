ETV Bharat / state

અસારવાના MLA દર્શનાબેન વાઘેલાને મળ્યું મંત્રીમંડળમાં સ્થાન, રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનાવાયા

દર્શનાબેન વાઘેલાને ભાજપે પહેલી વાર વર્ષ 2010માં વાલ્મિકી સમાજની મહિલા અને આસારવા બેઠક પરથી ટિકિટ આપી હતી.

રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બન્યા દર્શનાબેન વાઘેલા
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બન્યા દર્શનાબેન વાઘેલા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 17, 2025 at 1:50 PM IST

Updated : October 17, 2025 at 2:27 PM IST

અમદાવાદ: ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારના મંત્રીમંડળનું વિસ્તરણ થઈ ગયું છે, ઘણા નવા ચહેરાઓનો સમાવેશ આ મંત્રીમંડળમાં થયો છે, ત્યારે અમદાવાદના અસારવાથી ધારાસભ્ય દર્શનાબેન વાઘેલાને પણ તક મળી છે. દર્શનાઓ વાઘેલાનો જન્મ 1972માં થયો હતો, તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ગુજરાત વિધાનસભાના સભ્ય છે.

અમદાવાદના ડેપ્યુટી મેયર પણ રહી ચુક્યા છે, તેમણે વર્ષ 2022ની ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં અનુસૂચિત જાતિ સમુદાય માટેની અનામત બેઠક એવી આસારવા મત વિસ્તારમાંથી મેળવી હતી. દર્શનાબેન વાઘેલાએ મુકેશભાઈ વાઘેલા સાથે લગ્ન કર્યા હતા,તેમણે 1997માં મુલુંડની મહિલા કોલેજ માંથી બીકોમ કર્યુ હતું

અસારવાના MLA દર્શનાબેન વાઘેલાને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનાવાયા (Etv Bharat Gujarat)

દર્શનાબેન વાઘેલાને ભાજપે પહેલી વાર વર્ષ 2010માં વાલ્મિકી સમાજની મહિલા અને આસારવા બેઠક પરથી ટિકિટ આપી હતી. દર્શનાબેન એક શિક્ષિકા છે તેઓ એક શાળામાં પ્રિન્સિપાલ હતા, તેમના પતિ LICમાં ક્લાસ વન ઓફિસર છે.દર્શનાબેનના દીકરાનું અવસાન થઈ ગયું છે, તેમને એક દીકરી પણ છે.

દર્શનાબેન કોર્પોરેશનમાં હેલ્થ કમિટીના ડેપ્યુટી ચેરમેન તરીકે પણ જવાબદારીની નિભાવી ચૂક્યા છે. બે વર્ષ સુધી તેમણે ડેપ્યુટી મેયર તરીકે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવી હતી, દર્શનાબેન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ડેપ્યુટી મેયરની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી અને તેમાં પણ તેમણે સફળતા મળી હતી. ધારાસભ્ય માટે આસારવા માંથી મંત્રી પ્રદીપ પરમારની ટિકિટ કાપીને દર્શનાબેન વાઘેલાને ટિકિટ આપવામાં આવી હતી.

દર્શનાબેને ભાજપમાંથી અસારવા સીટ પર ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યુ હતું ત્યારે તેમને પોતાની સંપત્તિ અંગે સોગંદનામાં રજૂ કર્યા હતા જેમાં તેમની કુલ સંપત્તિ 2.76 કરોડ રૂપિયા દર્શાવી હતી. તેમની પાસે 80 લાખની મિલકત અને પતિ પાસે 1.95 કરોડની મિલકત છે. આ ઉપરાંત તેમની પાસે રોકડ બેંક ઝવેરાત રૂપિયા 17.36 લાખ અને પતિ પાસે 20.36 લાખ દર્શાવ્યા છે.

Last Updated : October 17, 2025 at 2:27 PM IST

