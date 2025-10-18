મંત્રીપદની શપથવિધિ રમેશ કટારા વતન હિંગલા પહોંચ્યા, પૌત્રીએ દાદાનું મોઢું મીઠું કરાવ્યું
મંત્રીપદની શપથવિધિ બાદ રમેશ કટારા મોડી રાત્રે વતન હિંગલા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમનું ફટાકડા ફોડી સ્વાગત કરાયું.
Published : October 18, 2025 at 9:50 AM IST
દાહોદ : ફતેપુરા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય રમેશ કટારાને ગુજરાત સરકારના મંત્રીમંડળમાં સ્થાન મળ્યું છે. ગાંધીનગર ખાતે રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે શપથ લીધા બાદ મોડી રાત્રે રમેશ કટારા પોતાના વતન ફતેપુરા તાલુકાના હિંગલા ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા. રસ્તામાં ઠેર ઠેર સમર્થકોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું.
મંત્રી રમેશ કટારા વતન હિંગલા પહોંચ્યા
ગુજરાત સરકારના મંત્રી રમેશ કટારા આવી રહ્યા હોવાની વાતથી સમર્થકો સુખસર ખાતે ફૂલ-હાર અને ફટાકડા લઈને આતુરતાથી રાહ જોઈ ઉભા હતા. મંત્રીના કાફલો આવતા જ ફટાકડા ફોડી ફૂલહારથી રમેશ કટારાનું સ્વાગત કરી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. મંત્રી રમેશ કટારા સુખસરથી વતન હિંગલા પોતાના ઘરે પહોંચ્યા હતા.
"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમજ ભાજપના મોવડી મંડળનો આભાર માનતા મંત્રી તરીકેની પોતાની જવાબદારી નિભાવી લોકોના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરીશ તેવી ખાતરી આપું છું." -- મંત્રી રમેશ કટારા
પરિવાર અને સમર્થકોએ કર્યું ભવ્ય સ્વાગત
આ તકે આતશબાજી કરીને પરિવારજનોએ કુમકુમ તિલક અને આરતી ઉતારી રમેશ કટારાનું સ્વાગત કર્યું હતું. રમેશ કટારાની પૌત્રીએ મોઢું મીઠું કરાવી મંત્રી બનેલા દાદાને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. મોડી રાત્રે રમેશ કટારાના ઘરે સમર્થકોનો જમાવડો જોવા મળ્યો હતો. ફૂલહારથી સ્વાગત કરી શુભેચ્છા પાઠવી હતી. તેમજ DJ અને ઢોલના તાલે સમર્થકો ઝૂમી ઉઠ્યા અને રમેશ કટારાને ખભે બેસાડી ડાન્સ કર્યો હતો.
મંત્રી રમેશ કટારા વતન પહોંચ્યા
દિવાળી ટાણે મંત્રી પદ મળતા હિંગલા ગામ ખાતે રમેશ કટારાના ઘરઆંગણે ડબલ દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મંત્રી તરીકે ફાળવાયેલી ગાડી પ્રથમ વખત ઘર આંગણે આવતા રમેશ કટારાના ધર્મ પત્નીએ હિન્દુ રિવાજ પ્રમાણે ગાડીની પૂજા કરી પૌત્રીના કુમકુમ પગલાં ગાડી પર પાડ્યા હતા.
