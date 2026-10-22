ગુજરાત કેબિનેટના 4 મોટા નિર્ણય: માત્ર રૂ.10,000માં છત પર લાગશે સોલર રૂફટોપ, ગ્રામસેવકોના ભથ્થામાં થયો વધારા
સપ્ટેમ્બર-2026માં ગુજરાતની GST આવકમાં 35 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. બીજી તરફ, રૂફટોપ સોલાર યોજનામાં રાજ્ય સરકાર અંદાજે ₹1,000 કરોડની વધારાની સબસિડી આપશે.
Published : October 22, 2026 at 7:26 AM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ગુજરાત કેબિનેટની બેઠકમાં રાજ્યના આર્થિક વિકાસ, સૌર ઊર્જાને પ્રોત્સાહન અને ગ્રામસેવકોના હિતને લગતા મહત્વના નિર્ણયો સામે આવ્યા છે. સપ્ટેમ્બર-2026માં ગુજરાતની GST આવકમાં 35 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. બીજી તરફ, રૂફટોપ સોલાર યોજનામાં રાજ્ય સરકાર અંદાજે ₹1,000 કરોડની વધારાની સબસિડી આપશે. આ ઉપરાંત, કૃષિ વિભાગના ગ્રામસેવકોના પ્રવાસ ભથ્થામાં વધારો કરવા અને શ્રમિકો માટે વધુ અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રો શરૂ કરવા અંગે પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
GST આવકમાં ગુજરાતનો 35 ટકાનો ગ્રોથ
ગુજરાતની GST આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. સપ્ટેમ્બર-2026માં રાજ્યને ₹8,167 કરોડની GST આવક થઈ હતી, જ્યારે ગત વર્ષે સમાન સમયગાળામાં આ આવક ₹6,050 કરોડ હતી. આમ, GST આવકમાં 35 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. બીજી તરફ, ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં એપ્રિલથી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યની કુલ GST આવક ₹49,858 કરોડે પહોંચી છે.
ઓછો ખર્ચ, ફાયદો વધુ...⚡ સોલારથી હવે બચત જ બચત...💡✨ મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં મળેલી રાજ્ય કેબિનેટની બેઠકમાં 'પીએમ સૂર્ય ઘર: મુફ્ત બિજલી યોજના' હેઠળ રાજ્યના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે વધારાની સ્ટેટ સબસિડીની જાહેરાત... સોલાર સિસ્ટમ લગાવવા માટે હવે સામાન્ય વર્ગે માત્ર 10% અને SC/ST વર્ગે માત્ર 5% જ ફાળો આપવો પડશે... રાજ્યના 3 લાખથી વધુ પરિવારોને થશે સીધો આર્થિક લાભ; રાજ્ય સરકાર અંદાજે ₹1000 કરોડનો ખર્ચ ભોગવશે...— Gujarat Information (@InfoGujarat) October 21, 2026
રૂફટોપ સોલાર માટે ₹1,000 કરોડની સબસિડી
રાજ્યમાં સૌર ઊર્જાના ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા સરકાર દ્વારા રૂફટોપ સોલાર માટે વધારાની સબસિડી આપવામાં આવશે. આ યોજનાથી ત્રણ લાખથી વધુ પરિવારોને સીધો લાભ મળવાનો અંદાજ છે. રાજ્ય સરકાર આ માટે અંદાજે ₹1,000 કરોડનો ખર્ચ કરશે. યોજના હેઠળ સામાન્ય વર્ગના લાભાર્થીઓએ માત્ર 10 ટકા અને અનુસૂચિત જાતિ-અનુસૂચિત જનજાતિ (SC/ST) વર્ગના લાભાર્થીઓએ માત્ર 5 ટકા ફાળો આપવાનો રહેશે.
ગ્રામસેવકોના પ્રવાસ ભથ્થામાં વધારો
કૃષિ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા ગ્રામસેવકોના પ્રવાસ ભથ્થામાં વધારો કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. અગાઉ માસિક ₹1,850 મળતા પ્રવાસ ભથ્થાને વધારીને હવે ₹2,700 કરવામાં આવ્યું છે. આ નિર્ણયથી રાજ્યના આશરે 2,900 ગ્રામસેવકોને લાભ મળશે.
પીએમ સૂર્ય ઘર: મુફ્ત બિજલી યોજના હેઠળ રાજ્યના ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે વધારાની સ્ટેટ સબસિડીની જાહેરાત https://t.co/TRq9WE9mRP— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) October 21, 2026
શ્રમિકો માટે વધુ અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રો શરૂ કરાશે
રાજ્યમાં શ્રમિકોને રાહતદરે ભોજન મળી રહે તે માટે વધુ શ્રમિક અન્નપૂર્ણા કેન્દ્રો શરૂ કરવા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સૂચના આપી છે. શ્રમિકોની જરૂરિયાત અને સ્થાનિક માંગને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં નવાં કેન્દ્રો શરૂ કરવામાં આવશે.
આમ, ગુજરાત કેબિનેટના આ નિર્ણયો દ્વારા એક તરફ રાજ્યની આવકમાં થયેલો વધારો સામે આવ્યો છે, તો બીજી તરફ સોલાર ઊર્જાને પ્રોત્સાહન, ગ્રામસેવકોને આર્થિક રાહત અને શ્રમિકો માટે ભોજનની સુવિધા વધારવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: