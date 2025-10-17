જામનગરના યુવા MLA રિવાબા બન્યા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી, ક્રિકેટર પતિ રવિન્દ્ર જાડેજા રહ્યા શપથગ્રહણ સમારોહમાં હાજર
ભુપેન્દ્ર પટેલના નવા મંત્રીમંડળમાં જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાને પણ સ્થાન મળ્યું છે. તેમને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનાવાયા છે.
Published : October 17, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 3:24 PM IST
જામનગર: ગુજરાત મંત્રીમંડળનું આજે વિસ્તરણ થયું છે જેમાં અનેક નવા ચહેરાઓને સ્થાન મળ્યું છે. ભુપેન્દ્ર પટેલ સરકારના આ નવા મંત્રીમંડળમાં જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રિવાબા જાડેજાને સ્થાન મળ્યું છે.
રિવાબા જાડેજાને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. નવા મંત્રીમંડળના શપથગ્રહણ સમારોહ પ્રસંગે તેમના પતિ અને ઓલરાઉન્ડર ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા પુત્રી નિધન્યબા સાથે ઉપસ્થિત રહ્યા હતાં.
કોણ છે રિવાબા ?
- મતવિસ્તાર: જામનગર ઉત્તર
- જન્મ તારીખ: 05/09/1990
- ઉંમર: 34 વર્ષ
- પેટાજ્ઞાતિ: રાજપૂત
- પતિ: રવિન્દ્ર જાડેજા
- શિક્ષણ: મિકેનિકલ એન્જિનિયર
- પક્ષ: ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)
રીવાબાનો જન્મ 5 સપ્ટેમ્બર, 1990 ના રોજ થયો હતો. તેમણે ગુજરાતના રાજકોટમાં આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસ કર્યો છે.
રિવાબા કરણી સેનાના સભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે. તેઓ કરણી સેનાની મહિલા પાંખના વડા હતા. 2019ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા તેઓ ઔપચારિક રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. રીવાબા જામનગર-સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં ખૂબ જ સક્રિય રહ્યા છે. જામનગર રવિન્દ્ર જાડેજાનું વતન છે. રીવાબાને જામનગર (ઉત્તર) મતવિસ્તારમાંથી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાના સ્થાને મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યા હતા.
રીવાબા જાડેજાએ જામનગર ઉત્તરથી આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર કરસન કરમુરને હરાવ્યા. તેમને આશરે 53,570 મતોથી હરાવીને, રીવાબા વિધાનસભામાં પહોંચ્યા. રવિન્દ્ર જાડેજાએ ચૂંટણી દરમિયાન તેમની પત્નીના સમર્થન માટે પણ પ્રચાર કર્યો હતો જે ફળ્યો. એક બાજુ ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા હાલ વિશ્વના નંબર વન ઓલરાઉન્ડર તરીકે છેલ્લા ઘણા સમયથી સ્થાન મેળવી રહ્યા છે, તેમણે ટેસ્ટમાં તેમણે વેસ્ટઈન્ડીઝ સામે ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો છે, અને ભારતીય ટીમ ટેસ્ટ મેચની ટ્રોફી જીતી છે.
રિવાબા જાડેજા માતા-પિતાના એકમાત્ર સંતાન છે અને તેઓ રાજકોટમાં એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવેલ છે. રિવાબાના લગ્ન ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે 17 એપ્રિલ, 2016માં થયાં હતાં. રિવાબા જાડેજા અને રવિન્દ્ર જાડેજાને એક પુત્રીના માતા-પિતા છે.
જાડેજા અગાઉ પોતાના સસરા અને નણંદ સાથેના વિવાદને લઈને ચર્ચામાં આવ્યા હતા જોકે બાદ, સાંસદ પૂનમ માડમ તેમજ જામનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર બીના કોઠારી સાથે પણ રિવાબા જાડેજાના ઘર્ષણે ચર્ચા જગાવી હતી.