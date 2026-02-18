GUJARAT BUDGET: ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ માટે કુલ ₹4842 કરોડની જોગવાઇ
વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. ગત વર્ષની સરખામણીએ 37,803 કરોડ વધારે છે.
Published : February 18, 2026 at 4:43 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક 4 લાખ 8 હજાર 53 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુ દેસાઇએ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. ગત વર્ષની સરખામણીએ 37,803 કરોડ વધારે છે.
ઊર્જા અને પેટ્રોકેમિકલ્સ વિભાગ માટે કુલ ₹4842 કરોડની જોગવાઇ
કિસાન સૂર્યોદય યોજના મારફત ખેડૂતો માટે દિવસના સમયે વીજ પુરવઠો આપી શકાય તે સુનિશ્ચિત કરી રાજ્યમાં ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ધરાવતાં કુલ 17 હજાર 249 ગામોમાં આવેલ ખેતી આધારિત કુલ 20 લાખ 85 હજાર વીજગ્રાહકો પૈકી 17 હજાર 52 ગામોમાં 19 લાખ 9 હજાર વીજગ્રાહકોને દિવસે વીજળી આપવામાં આવી રહેલ છે.
• આદિજાતિ, સાગરકાંઠા તથા અન્ય વિસ્તારોમાં નવા કૃષિ વિષયક વીજ જોડાણ આપવા માટે ₹1166 કરોડની જોગવાઇ.
• ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવા માટે કિસાન સૂર્યોદય યોજના અંતર્ગત ₹500 કરોડની જોગવાઇ.
• સાગરકાંઠા તથા આદિજાતિ વિસ્તારોમાં નવા સબસ્ટેશનો સ્થાપવા માટે ₹350 કરોડની જોગવાઇ.
• આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી સાતત્યપૂર્ણ અને ગુણવત્તાયુકત વીજળી પૂરી પાડવા જનજાતિય કલ્યાણ યોજના હેઠળ ₹201 કરોડની જોગવાઇ.
• પી.એમ. કુસુમ યોજના અંતર્ગત સ્ટેન્ડ અલોન-ઓફ ગ્રીડ સોલાર પાવર એગ્રીકલ્ચર પંપ માટે ₹200 કરોડની જોગવાઇ.
• રસ્તાઓના વિસ્તૃતિકરણ વખતે અડચણરૂપ હયાત ટ્રાન્સમીશન લાઇન અને સંલગ્ન વીજમાળખાનું શિફટીંગ કરવા માટે ₹125 કરોડની જોગવાઇ.
• ઊર્જા સંરક્ષણ યોજના માટે ₹100 કરોડની જોગવાઇ.
• રાજ્યના યાત્રાધામોમાં સતત વીજ પુરવઠો જળવાઈ રહે તે હેતુ ગ્રીન અને વીજસલામત ઝોન વિકસિત કરવા ₹100 કરોડની જોગવાઇ.
• હાલના ઓવરહેડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્કને અન્ડરગ્રાઉન્ડ કેબલ નેટવર્કમાં રૂપાંતર કરવા માટે ₹100 કરોડની જોગવાઇ.
• રાજ્યમાં ઈલેક્ટ્રિક વ્હિકલ(EV) ચાર્જીંગ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુવિધાઓના વિકાસ માટે ₹50 કરોડની જોગવાઇ.
• ખેતીવાડી ફીડરોના નેટવર્કની સુધારણા માટે “સર્જન યોજના” અંતર્ગત ₹25 કરોડની જોગવાઇ.
• વીજ સલામતી પ્રત્યે જન જાગૃતિ કેળવી અકસ્માત નિવારણ તથા વીજ કર્મચારીની વ્યક્તિગત સુરક્ષા માટે સાધનોની ખરીદી હેતુ ₹7 કરોડની જોગવાઇ.
• ઊર્જા ક્ષેત્રે સ્ટાર્ટઅપને પ્રોત્સાહિત કરવાના હેતુસર એનર્જી ઇનોવેશન ફંડ માટે ₹5 કરોડની જોગવાઇ.
આ પણ વાંચો: