GUJARAT BUDGET: વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટે કુલ ₹3560 કરોડની જોગવાઇ, જુઓ સરકારની નવી યોજનાઓ
વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું.
Published : February 18, 2026 at 3:18 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે આજે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુદેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરી રહ્યા છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વખત બજેટમાં વધારો થઈ શકે છે. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું.
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટે કુલ ₹3560 કરોડની જોગવાઇ
• વન વિસ્તાર બહારના વિસ્તારોમાં સામાજિક વનીકરણને વેગવંતુ બનાવવા ₹750 કરોડની જોગવાઇ.
• વનોના વિકાસ, સંરક્ષણ અને સંવર્ધનની કામગીરી માટે ₹667 કરોડની જોગવાઇ.
• વન્યપ્રાણીની વ્યવસ્થા અને વિકાસ માટે ₹469 કરોડની જોગવાઇ.
• વળતર વનીકરણ તેમજ અન્ય વન વિકાસલક્ષી કામગીરીઓ માટે ₹372 કરોડની જોગવાઇ.
• વનોની ગીચતા વધારવા ટકાઉ વન વ્યવસ્થાપન માટે JICA પ્રોજેકટ હેઠળ ₹258 કરોડની જોગવાઇ.
• જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે માળખાકીય સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા ₹102 કરોડની જોગવાઇ.
• 10 નવીન ઘાસ ગોડાઉન બાંધકામ અને કચ્છના બન્ની ઘાંસીયા મેદાનમાં ગ્રાસલેન્ડ રીસ્ટોરેશન માટે ₹68 કરોડની જોગવાઇ.
• સામાજિક વનીકરણ ક્ષેત્રે નર્સરીઓમાં મોટા રોપા તૈયાર કરવા ₹50 કરોડની જોગવાઇ.
• તૃણભક્ષી પ્રાણીઓ માટે બ્રીડિંગ સેન્ટર બનાવવા અને ડીસા ખાતે પ્રાણી સંગ્રહાલય બનાવવા ₹40 કરોડની જોગવાઇ.
• નદીઓના બન્ને કાંઠે સઘન વાવેતર થકી રીવરાઇન લેન્ડસ્કેપ રીસ્ટોરેશન એન્ડ ડેવલપમેન્ટ તેમજ ગ્રીન વોલ ઓફ અરવલ્લી હેઠળ ₹32 કરોડની જોગવાઇ.
• હેરીટેજ વૃક્ષોના રક્ષણ માટે એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી તેમજ હેરીટેજ ટ્રી ટુ ફાર્મર્સ માટે ₹26 કરોડની જોગવાઇ.
• ગાંધીનગર અને અમદાવાદ વિસ્તારને “વન કવચ” હેઠળ સુશોભિત કરી હરિયાળુ બનાવવા ₹25 કરોડની જોગવાઇ.
• ઇકો ટુરિઝમ અને દરિયાઇ પર્યટન વિકસાવવા તેમજ આઇલેન્ડ વિકસાવવા માટે ₹20 કરોડની જોગવાઇ.
• આદિજાતિ વિસ્તારમાં કૌશલ્ય વર્ધનથી વનવાસીઓની રોજગારીમાં સુધારો કરવા ₹10 કરોડની જોગવાઇ.
• આહવા ખાતે વન વિજ્ઞાન કેન્દ્રની સ્થાપના કરવા અને અંબાજી ખાતે લોગ હટ બનાવવા ₹8 કરોડની જોગવાઇ.
• અખિલ ભારતીય રમતગમત સ્પર્ધા-૨૦૨૬નું આયોજન કરવા ₹7 કરોડની જોગવાઇ.
આ પણ વાંચો: