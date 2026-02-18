GUJARAT BUDGET: નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ ₹25960 કરોડની જોગવાઇ, જુઓ સરકારની નવી યોજનાઓ
વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. ગત વર્ષની સરખામણીએ 37,803 કરોડ વધારે છે.
Published : February 18, 2026 at 3:51 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું વર્ષ 2026-27નું ઐતિહાસિક 4 લાખ 8 હજાર 53 કરોડનું બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. નાણા મંત્રી કનુ દેસાઇએ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. ગત વર્ષની સરખામણીએ 37,803 કરોડ વધારે છે.
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ માટે કુલ ₹25960 કરોડની જોગવાઇ
જળસંપત્તિ પ્રભાગ માટે ₹13944 કરોડની જોગવાઇ
• દરિયામાં વહી જતાં નર્મદાના પાણીને ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના સૂકા પ્રદેશમાં વાળવા સુજલામ સુફલામ પાઇપ લાઇન યોજના માટે ₹1237 કરોડ, સૌની યોજના માટે ₹473 કરોડ તથા કચ્છની યોજના માટે ₹1333 કરોડ એમ કુલ ₹3043 કરોડની જોગવાઇ.
• હયાત સિંચાઇ માળખાના વિસ્તરણ, સુધારણા અને આધુનિકીકરણ માટે ₹1420 કરોડની જોગવાઇ.
• ચોમાસામાં દરિયામાં વહી જતાં પાણીને રોકવા માટે મોટા ચેકડેમ-વિયર બાંધવા ₹896 કરોડની જોગવાઇ.
• ડેમ સેફ્ટી માટે ₹693 કરોડની જોગવાઇ.
• સાબરમતી નદી પર કુલ 14 વિયર-બેરેજ બનાવવાના કરેલ આયોજનમાં પાંચ વિયર-બેરેજનાં કામો પૂર્ણ થયેલ છે, બાકી રહેતા કામો પૂર્ણ કરવા ₹624 કરોડની જોગવાઇ.
• આદિજાતિ વિસ્તારમાં ઉદ્વહન સિંચાઇ યોજના માટે ₹485 કરોડની જોગવાઇ.
• ડાંગ જિલ્લામાં અંબિકા, ખાપરી, પૂર્ણા અને ગીરા નદી પર 43 મોટા ચેકડેમો/વીયર બાંધકામથી 2105 હેક્ટર વિસ્તારને લાભ મળશે. જેના માટે ₹150 કરોડની જોગવાઇ.
• વલસાડ જિલ્લાના મધુબન ડેમ આધારિત ધરમપુર–કપરાડા ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજના દ્વારા 35 ગામોના 16235 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ થશે. જેના માટે ₹85 કરોડની જોગવાઇ.
• છોટાઉદેપુર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં નર્મદા આધારિત ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજનાથી 18 તાલુકાના 51480 હેક્ટર વિસ્તારમાં સિંચાઈ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવાનું આયોજન છે.
• સમુદ્રની ભરતીનું ખારું પાણી નર્મદા નદીમાં પ્રવેશતું અટકાવવા ભરૂચ જિલ્લાના ભાડભૂત ગામે બેરેજની યોજના પ્રગતિ હેઠળ છે. જે માટે ₹1700 કરોડની જોગવાઇ.
સરદાર સરોવર યોજના માટે કુલ ₹3317 કરોડની જોગવાઇ
• અમદાવાદ જિલ્લાનાં નળકાંઠાના વિસ્તારમાં(ફેઝ-૨) સિંચાઈ સુવિધા વધારવા માટે ₹600 કરોડની જોગવાઇ.
• સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનાં લખતર તાલુકાના ભાસ્કરપુરા ગામ તળાવથી ધોલેરા SIR વિસ્તારને પાઇપલાઇન દ્વારા 100 MLD પાણી પૂરું પાડવા માટે ₹300 કરોડની જોગવાઇ.
• કચ્છ જિલ્લામાં દુધઇ સબ-બ્રાન્ચ કેનાલના કામો માટે ₹230 કરોડની જોગવાઇ.
• પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર તાલુકાના 11 ગામોના કમાન્ડ વિસ્તાર બહારના વિસ્તાર માટે સિંચાઇ ઉદ્વહન પાઈપ પ્રોજેક્ટ માટે ₹80 કરોડની જોગવાઇ.
પાણી પુરવઠા પ્રભાગ માટે ₹6984 કરોડની જોગવાઇ
લોકોના આરોગ્ય અને જીવન ધોરણમાં સુધારા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ગુણવત્તાયુકત પીવાનું પાણી નિયમિત રીતે મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર પ્રયત્નો કરે છે.
• ધોલેરા Special Investment Regionને પાણીનો પ્રવાહ અવિતરપણે મળી રહે તે માટે નવીન 100 એમ.એલ.ડી બલ્ક પાઇપલાઇન નેટવર્ક માટે ₹650 કરોડના કામોનું આયોજન.
• આદિજાતિ વિસ્તારના કુલ 14 જિલ્લાઓના 651 ગામોને આવરી લેતી 26 જૂથ યોજનાઓ માટે ₹280 કરોડની જોગવાઇ.
• રાજ્યના આદિજાતિ અને અન્ય વિસ્તારો માટે મહત્વની યોજનાઓની કામગીરી જેમાં મુખ્યત્વે,
o આદિવાસી વિસ્તારના ડાંગ જિલ્લાના કુલ 276 ગામો તથા 3 શહેરોનો સમાવેશ કરતી ડાંગ જિલ્લાની જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે ₹866 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
o વાવ-થરાદ જિલ્લામાં નર્મદા મુખ્ય નહેર આધારીત 240 ગામો માટેની સુધારણા યોજના માટે ₹346 કરોડના કામો માટે જોગવાઇ.
o બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ધરોઇ જળાશય આધારીત અંબાજી જૂથ પાણી પુરવઠા યોજના માટે ₹153 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
• સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં ભવિષ્યની પીવાના પાણીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા ઢાંકીથી નાવડા બલ્ક પાઇપલાઇનના કામો પ્રગતિમાં છે. જેમાં,
o અમદાવાદ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર જિલ્લાઓ માટેની ઢાંકીથી નાવડા સુધીની બલ્ક પાઇપલાઇન માટે ₹1044 કરોડના કામો પ્રગતિ હેઠળ.
• સામાન્ય વિસ્તાર તેમજ આદિજાતિ વિસ્તારના 14 જિલ્લાના 53 તાલુકાના ગામોમાં પાણી વેરાની મહત્તમ વસુલાત કરવામાં આવે તે માટે પ્રોત્સાહક રકમ આપવા ₹63 કરોડની જોગવાઇ
• પીવાના પાણીની ગુણવત્તા અને નિયમનને વધુ સુદ્રઢ કરવા માટે તાલુકા કક્ષાએ 15 નવીન લેબોરેટરીની સ્થાપના માટે ₹15 કરોડની જોગવાઇ.
