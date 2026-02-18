ચૂંટણી પૂર્વે ગુજરાતનું મેગા બજેટ, નાણાં મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ કહ્યું ‘રાજ્યના ઇતિહાસમાં માઇલસ્ટોન સાબિત થશે’
નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે રાજ્યનું કુલ અંદાજપત્ર ₹4,08,053 કરોડનું છે, જે ગયા વર્ષની તુલનામાં ₹37,803 કરોડ જેટલું વધારે છે.
ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભામાં બજેટ રજૂ કર્યા બાદ નાણાં મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ પત્રકાર પરિષદ સંબોધતા જણાવ્યું કે, આ બજેટ રાજ્યના ઇતિહાસમાં માઇલસ્ટોન સાબિત થશે.
નાણાકીય વર્ષ 2026-27 માટે રાજ્યનું કુલ અંદાજપત્ર ₹4,08,053 કરોડનું છે, જે ગયા વર્ષની તુલનામાં ₹37,803 કરોડ જેટલું વધારે છે. મંત્રીએ જણાવ્યું કે 2035માં ગુજરાતની સ્થાપનાને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવાના અવસરે રાજ્યને વિકાસના નવા શિખરો સુધી પહોંચાડવાનું આ બજેટ લક્ષ્ય રાખે છે. રાજ્યની નાણાકીય સ્થિતિ અંગે તેમણે દાવો કર્યો કે ગુજરાત દેશના સૌથી મજબૂત નાણાકીય પ્રદર્શન કરનારા રાજ્યોમાં સામેલ છે. 2026-27 માટે ₹25,587 કરોડની મહેસૂલી પુરાંત સાથે રાજ્ય છેલ્લા એક દાયકાથી વધુ સમયથી મહેસૂલી પુરાંત જાળવી રાખી મજબૂત ટ્રેક રેકોર્ડ ધરાવે છે.
જાહેર દેવું GSDPના 27.1%ના લક્ષ્યાંક સામે 14.7% પર નિયંત્રિત હોવાનું જણાવી તેમણે રાજ્યની નાણાકીય શિસ્ત પર ભાર મૂક્યો.
આ બજેટ “GYAN” થીમ પર આધારિત હોવાનું તેમણે જણાવ્યું ગરીબ, યુવા, અન્નદાતા અને નારીશક્તિ પર કેન્દ્રિત વિકાસ મોડેલ.
રાજ્યમાં 6 પ્રદેશોને ગ્રોથ હબ તરીકે ઓળખ આપી વિકાસ માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રનો દરિયાકાંઠો, કચ્છ અને સુરત વિસ્તાર. આ સાથે રાજ્ય માટે ઇકોનોમિક માસ્ટર પ્લાન (EMP) પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા આ વર્ષને “પ્રવાસન વર્ષ” જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને સોમનાથ મંદિર ને વૈશ્વિક પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. 2026માં સોમનાથ પર થયેલા પ્રથમ આક્રમણના 1000 વર્ષ પૂર્ણ થવાના પ્રસંગને ધ્યાનમાં રાખી વિશેષ આયોજન કરાશે.
સાથે સાથે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, અંબાજી મંદિર, ધોળાવીરા અને લોથલ જેવા સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વિસ્તારોને વધુ વિકસાવી સાંસ્કૃતિક પ્રવાસનનું કેન્દ્ર બનાવાશે.
ગુજરાતને પ્રીમિયમ વેડિંગ ડેસ્ટિનેશન તરીકે સ્થાપિત કરવા “Wed in Gujarat” કેમ્પેઇન અને કોંકલેવ શરૂ કરાશે, જેથી દેશ-વિદેશના કાર્યક્રમો ગુજરાત તરફ આકર્ષાય.
નાણાં મંત્રીએ જણાવ્યું કે માળખાકીય સુવિધાઓમાં મોટો વધારો, મજબૂત નાણાકીય વ્યવસ્થા અને વિસ્તાર આધારિત વિકાસ યોજના સાથે આ બજેટ ગુજરાતને 2035 સુધી નવી ઊંચાઈ પર પહોંચાડશે.
