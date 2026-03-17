ગ્રીન ગુજરાત તરફ મોટું પગલું, વન-પર્યાવરણ અને ટેક્નોલોજી માટે હજારો કરોડનું બજેટ જાહેર

વન અને પર્યાવરણ વિભાગના બજેટમાં રૂ.3559 કરોડનો જંગી વધારો, વન્યજીવન સંરક્ષણ અને સામાજિક વનીકરણને મળશે નવો વેગ.

વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટેનું બજેટ
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટેનું બજેટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 4:35 PM IST

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં પર્યાવરણ બચાવવા, નવી ટેક્નોલોજી વિકસાવવા અને આબોહવા પરિવર્તન (ક્લાઈમેટ ચેન્જ) સામે લડવા માટે ગુજરાત સરકારે વર્ષ 2026-27ના બજેટમાં મોટા પ્રમાણમાં ભંડોળ ફાળવ્યું છે. સરકારે વન અને પર્યાવરણ વિભાગ માટે ગયા વર્ષ કરતાં 3,559 કરોડ રૂપિયા વધુ ફાળવીને લીલા વિકાસને વેગ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં પણ રાજ્યને આગળ લઈ જવા વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિકી વિભાગ માટે 2,634 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જે અગાઉના વર્ષ કરતાં 10.2 ટકા વધુ છે.

વન અને વન્યજીવો માટે ખાસ કાળજી

રાજ્યના લીલા વિસ્તાર અને વન્યજીવોના સંરક્ષણ માટે અલગ-અલગ મદદની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વન્યજીવનના સંરક્ષણ અને તેમના સંવર્ધન માટે 469 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. જંગલોની સંભાળ (વન વ્યવસ્થાપન) માટે 667 કરોડ રૂપિયા અને સામાજિક વનીકરણ (લોકોની ભાગીદારીથી વૃક્ષારોપણ) માટે 750 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવ્યા છે.

ગ્રીન ગુજરાત તરફ મોટું પગલું (Etv Bharat Gujarat)

આ ઉપરાંત, વિકાસના કામો માટે જે વૃક્ષો કપાય છે તેની ભરપાઈ માટે (વળતર વનીકરણ) 372 કરોડ રૂપિયા અને JICA (જાપાન ઈન્ટરનેશનલ કોઓપરેશન એજન્સી)ના પ્રોજેક્ટ હેઠળ 258 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે.

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નવા પ્રોજેક્ટને વેગ

જંગલ વિસ્તારમાં સગવડો વધારવા માટે પાંચ વન ચેતના કેન્દ્ર અને બે વન વિશ્રામ ગૃહ બનાવવા માટે 170.82 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાંથી હાનિકારક ગાંડા બાવળને દૂર કરીને નવા વૃક્ષો વાવવા અને કચ્છના બન્ની વિસ્તારમાં ઘાસના વિકાસ માટે 96.73 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે.

પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપવા ડીસા ખાતે નવું પ્રાણી સંગ્રહાલય (ઝૂ) અને ઇકો ટુરિઝમ વિકસાવવા માટે 50 કરોડ રૂપિયા રાખવામાં આવ્યા છે.

ગ્રીન કવર વધારવા ખેડૂતોને મદદ

રાજ્યમાં લીલોતરી વધારવા માટે ટોલ સીડલિંગ તકનીકથી એક કરોડ મોટા રોપા તૈયાર કરવા 5 કરોડ ફાળવાયા છે. અરવલ્લીની ગ્રીન વોલ અને નદીકાંઠાના વિકાસ માટે 32 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે. હેરિટેજ વૃક્ષો બચાવવા અને ખેતરમાં વૃક્ષો ઉગાડવા (એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી) માટે ખેડૂતોને 26.90 કરોડ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવશે.

શહેરી વિસ્તારોમાં પણ લીલો કવચ વધારવા માટે 25 કરોડ અને આદિજાતિ વિસ્તારમાં કૌશલ્ય વિકાસ માટે 14.61 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે.

ટેક્નોલોજી અને સેમિકન્ડક્ટરને પ્રોત્સાહન

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને આગળ લઈ જવા સરકારે સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી માટે 1100 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા છે. આ મદદથી સાણંદ અને ધોલેરાને હાઇટેક હબ (ઈલેક્ટ્રોનિક્સના કેન્દ્ર) તરીકે વિકસાવવામાં આવશે. ગુજરાત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ પોલિસી માટે 150 કરોડ અને ભવિષ્યની જરૂરિયાત મુજબ કૌશલ્ય શીખવવા (ફ્યુચર સ્કિલ્સ મિશન) માટે 50 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે.

GSWAN (સરકારી સંચાર નેટવર્ક) માટે 135 કરોડ, ડિજિટલ સેવાઓ માટે 20 કરોડ અને દરિયાઈ જીવ વિજ્ઞાન (મરીન બાયોટેકનોલોજી) સંશોધન માટે 20 કરોડ ફાળવાયા છે. ઉપરાંત, પોરબંદરમાં પ્રાદેશિક વિજ્ઞાન કેન્દ્ર અને વાવ-થરાદમાં જિલ્લા વિજ્ઞાન કેન્દ્ર સ્થાપવાનું પણ આયોજન છે.

"રાજ્ય સરકાર ગ્રીન વિકાસ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબદ્ધ છે. વન વિસ્તાર વધારવો, ક્લાઈમેટ ચેન્જ સામે અસરકારક લડત આપવી અને ટેક્નોલોજીના ઉપયોગથી વિકાસને ગતિ આપવી એ સરકારની પ્રાથમિકતા છે. આ બજેટ પર્યાવરણ અને ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રમાં ગુજરાતનું સ્થાન દેશમાં વધુ મજબૂત બનાવશે." - અર્જુન મોઢવાડિયા, વન અને પર્યાવરણ મંત્રી

ક્લાઈમેટ ચેન્જ સામે લડવા સોલર અને ઇવી પર ભાર

આબોહવા પરિવર્તન (ક્લાઈમેટ ચેન્જ) સામે લડવા માટે 429 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. સરકારી ઇમારતો, હોસ્ટેલ અને શાળાઓ પર સોલર રૂફટોપ (પેનલ) લગાવવા માટે 278 કરોડ રૂપિયાની જોગવાઈ છે. બાયોગેસ પ્લાન્ટ માટે 12 કરોડ ફાળવાયા છે અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EV)ને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પણ અલગથી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. ગ્રીન સ્ટાર્ટઅપ્સ અને મિશન LIFE હેઠળના કાર્યક્રમોને પણ મદદ કરવામાં આવશે.

ગુજરાતની સિદ્ધિઓ:

  • વન વિસ્તાર બહાર લીલા કવરમાં ગુજરાત દેશમાં પ્રથમ ક્રમે છે.
  • 'એક પેડ માં કે નામ' અભિયાનમાં રાજ્ય ત્રીજા ક્રમે છે.
  • વેટલેન્ડ (ભીની જમીન)ના પ્રમાણમાં ગુજરાત 22 ટકા સાથે પ્રથમ અને મેન્ગ્રોવ કવરમાં બીજા ક્રમે છે.
  • રાજ્યમાં કુલ 11 ટકા વિસ્તાર ગ્રીન કવર હેઠળ છે.

