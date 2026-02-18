ETV Bharat / state

આજે ગુજરાતનું બજેટ 2026-27 રજૂ થશે, નાણામંત્રી કનુ દેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરશે

ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ થશે.

આજે ગુજરાતનું બજેટ 2026-27 રજૂ થશે,
આજે ગુજરાતનું બજેટ 2026-27 રજૂ થશે (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 18, 2026 at 9:08 AM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 9:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: ગુજરાત વિધાનસભાના સત્રના ત્રીજા દિવસે ગુજરાતનું 2026-27 માટેનું બજેટ રજૂ થશે. નાણા મંત્રી કનુદેસાઇ પાંચમી વખત બજેટ રજૂ કરશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને ધ્યાનામાં રાખીને બજેટમાં મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી શકે છે.

ચાર લાખ કરોડને પાર જઇ શકે છે ગુજરાતનું બજેટ

વર્ષ 2026-27નું નાણાકીય બજેટનું કદ ગત વર્ષના બજેટ કરતા મોટું હશે, કોમનવેલ્થ ગેમના આયોજન, મેટ્રો ટ્રેન સુવિધા, આંતર માળખાકીય સુવિધાના વિકાસ અને કલ્યાણલક્ષી યોજનાઓના કારણે વર્ષ 2026-27નું બજેટ ચાર લાખ કરોડને પાર જાય તો નવાઈ નહી રહે.

2025-26માં ગુજરાતના બજેટનું કદ કેટલું હતું?

વર્ષ 2025-26નું રુ. 3.70 લાખ કરોડનું બજેટ નાણામંત્રી કનુ દેસાઈ રજૂ કર્યું હતું. આ સમયે ગુજરાત રાજ્યનું જાહેર દેવું 3.99 લાખ કરોડ હતું. રાજ્યના પ્રત્યેક નાગરિકોના માથે રુ.57,000નું દેવું હતું. રાજ્યમાં વાર્ષિક મહેસુલી ખર્ચ રુ. 2.36 લાખ કરોડનો જ્યારે મૂડી ખર્ચ રુ. 1.34 લાખ કરોડનો હતો. રાજ્યના 5.28 લાખ પેન્શનરોને પેન્શન ચૂકવવાનો ખર્ચ રુ. 28,833 કરોડનો હતો. રાજ્ય સરકારના કુલ કર્મચારીઓની સંખ્યા 4.55 લાખની હતી. કર્મચારીઓને પગાર ખર્ચ રુ. 52,847 કરોડનો હતો. રાજ્ય સરકાર વિવિધ યોજના અને વિકાસ કાર્યક્રમો થકી સબસિડીનો કુલ ખર્ચ રુ. 27,000 કરોડનો કરતી હતી. રાજ્યની આવકની વાત કરીએ તો રાજ્ય સરકારને કુલ આવક પૈકી 43.22 ટકા આવક જીએસટી અને અન્ય કરવેરાથી પ્રાપ્ત થતી હતી. રાજ્ય સરકારને કેન્દ્રીય વેરામાં રાજ્યના હિસ્સાની આવક 13.47 ટકા હતી. રાજ્ય સરકાર જાહેર દેવું અને લોન વસુલાત થકી 30.47 ટકા આવક મેળવતી હતી, જ્યારે કેન્દ્રીય ગ્રાન્ટ અને આવકનો હિસ્સો 11.97 ટકાનો હતો. રાજ્ય સરકારનો ખર્ચ પૈકી 65.57 ટકા ખર્ચ વિકાસલક્ષી, 23.45 ટકા બિન-વિકાસલક્ષી ખર્ચ, 9.16 ટકા ખર્ચ જાહેર દેવું ચૂકવવા અને 1.31 ટકા ખર્ચ લોન અને પેશગી પાછળ કરાતો હતો.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : February 18, 2026 at 9:20 AM IST

TAGGED:

GUJARAT BUDGET 2026 27 TODAY
GUJARAT BUDGET 2026 27
FOUR LAKH CRORES BUDGET
FINANCE MINISTER KANU DESAI
GUJARAT BUDGET 2026 27

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.