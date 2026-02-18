GUJARAT BUDGET: કોંગ્રેસના શૈલેષ પરમારનો સરકાર પર પલટવાર, ચૂંટણીલક્ષી બજેટ ગણાવ્યું
Published : February 18, 2026 at 5:35 PM IST
ગાંધીનગર : રાજ્ય વિધાનસભામાં રજૂ થયેલા બજેટ પર કોંગ્રેસે કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય શૈલેષ પરમાર એ નાણાંમંત્રીએ રજૂ કરેલા બજેટને “ચૂંટણીલક્ષી બજેટ” ગણાવી સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા.
શૈલેષ પરમારે જણાવ્યું કે ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે બજેટમાં અંદાજે 37,000 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ વધારો સંતુલિત વિકાસ માટે નથી. તેમના મત મુજબ, શહેરોના વિકાસને પ્રાથમિકતા આપીને ગામડાઓ સાથે અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે.
તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે શહેરી વિકાસ માટે 7,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારો માટે ફક્ત 69 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરાયો છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે સરકારનું ધ્યાન શહેર કેન્દ્રિત છે. કાચા મકાનોને પાકા બનાવવાની સરકારની જાહેરાતો પર પણ તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો. "જો સરકારની નીતિ સ્પષ્ટ હોય તો બજેટમાં પૂરતો વધારો કેમ નથી?" એવો પ્રશ્ન તેમણે ગૃહમાં ઉઠાવ્યો.
રાજ્યના કુટીર ઉદ્યોગ માટે ફક્ત 89 કરોડ રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે જણાવ્યું કે નાના અને પરંપરાગત ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવાની વાતો માત્ર કાગળ પર જ છે. સાથે સાથે સરદાર સરોવર યોજના માટેના બજેટમાં પણ નજીવો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂત વીજ સહાયમાં 1289 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો અને સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ 131 કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરીને તેમણે સરકારની પ્રાથમિકતાઓ પર સવાલ ઉઠાવ્યા.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે ટેક્સની આવકમાં વધારો થયો છે, તો 15મા નાણાં પંચ મુજબ રાજ્યને તેનો પૂરતો લાભ મળવો જોઈએ. પરંતુ બજેટમાં તે સ્પષ્ટ દેખાતું નથી.અંતમાં શૈલેષ પરમારે આક્ષેપ કર્યો કે આવનારી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપને રાજકીય લાભ થાય તે રીતે આ બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. વિધાનસભામાં બજેટ મુદ્દે હવે રાજકીય ઘર્ષણ વધુ તેજ બનવાની સંભાવના છે.
