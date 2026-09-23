ગુજરાતમાં B.Sc નર્સિંગ અને BPTના મેનેજમેન્ટ ક્વોટા પ્રવેશ શરૂ, જાણો ઓનલાઈન અરજી કરવાની પ્રક્રિય અને છેલ્લી તારીખ
ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન 23 સપ્ટેમ્બરથી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે અને 26 સપ્ટેમ્બરે સવારે 11 વાગ્યે મેનેજમેન્ટ ક્વોટાનું મેરીટ લિસ્ટ વેબસાઇટ પર પ્રસિદ્ધ થશે.
Published : September 23, 2026 at 8:43 PM IST
હૈદરાબાદ: શૈક્ષણિક વર્ષ 2026-27 માટે પ્રથમ વર્ષ B.Sc. નર્સિંગ અને બેચલર ઓફ ફિઝિયોથેરાપી (BPT)માં મેનેજમેન્ટ/NRI ક્વોટાની બેઠકો માટે ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોનું નામ પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલી મેરિટ યાદીમાં હોવું ફરજિયાત છે.
અખિલ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ નર્સિંગ કોલેજીસ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન દ્વારા પ્રથમ વર્ષ B.Sc. નર્સિંગ પ્રવેશ 2026-27 માટે મેનેજમેન્ટ/NRI ક્વોટાની બેઠકો અંગે વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પ્રક્રિયા ગુજરાત પ્રોફેશનલ નર્સિંગ એન્ડ એલાઈડ મેડિકલ એજ્યુકેશન કોર્સિસ, ગાંધીનગરના પ્રવેશ નિયમો મુજબ રહેશે.
B.Sc. નર્સિંગ માટે પ્રવેશ સમયપત્રક
મેનેજમેન્ટ ક્વોટાના પ્રવેશ માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન 23 સપ્ટેમ્બર 2026ના સવારે 10 વાગ્યાથી 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના સાંજે 4 વાગ્યા સુધી કરી શકાશે.
મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની મેરિટ વેબસાઈટ પર 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના સવારે 11 વાગ્યે જોઈ શકાશે. ઓનલાઈન ચોઈસ ફિલિંગ 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના બપોરે 1 વાગ્યાથી 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના સવારે 11 વાગ્યા સુધી રહેશે.
મેનેજમેન્ટ રાઉન્ડની સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના બપોરે 1 વાગ્યે કરવામાં આવશે. ફાળવવામાં આવેલી સંસ્થામાં રિપોર્ટિંગ, અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા અને પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવાની પ્રક્રિયા 28 સપ્ટેમ્બર 2026ના બપોરે 4 વાગ્યાથી 30 સપ્ટેમ્બર 2026ના બપોરે 4 વાગ્યા સુધી રહેશે.
મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો ધરાવતી સંસ્થાઓની વિગતો સંબંધિત વેબસાઈટ પર મૂકવામાં આવી છે. પ્રવેશ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત છે. દર્શાવેલી નર્સિંગ સંસ્થામાં રજીસ્ટ્રેશન સ્લીપ લઈને રૂ. 5,000 રજીસ્ટ્રેશન ફી આપીને રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું રહેશે. એડમિશન કમિટી, c/o જીએમઇઆરએસ મેડિકલ કોલેજ, ગાંધીનગરથી પણ રજીસ્ટ્રેશન ફી ભરીને રજીસ્ટ્રેશન કરી શકાશે.
ફિઝિયોથેરાપી પ્રવેશ માટે પણ પ્રક્રિયા
અખિલ ગુજરાત સેલ્ફ ફાઈનાન્સ ફિઝિયોથેરાપી કોલેજીસ સંચાલક મહામંડળ દ્વારા પ્રથમ વર્ષ બેચલર ઓફ ફિઝિયોથેરાપી પ્રવેશ 2026-27 માટે મેનેજમેન્ટ/NRI ક્વોટાની બેઠકો અંગે પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
ફિઝિયોથેરાપી માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન 23 સપ્ટેમ્બર 2026ના સવારે 10 વાગ્યાથી 25 સપ્ટેમ્બર 2026ના સાંજે 4 વાગ્યા સુધી રહેશે. મેરિટ વેબસાઈટ 26 સપ્ટેમ્બર 2026ના સવારે 11 વાગ્યે જોઈ શકાશે. ચોઈસ ફિલિંગ 26 સપ્ટેમ્બર બપોરે 1 વાગ્યાથી 28 સપ્ટેમ્બર સવારે 11 વાગ્યા સુધી રહેશે.
સીટ ફાળવણીની જાહેરાત 28 સપ્ટેમ્બર બપોરે 1 વાગ્યે થશે અને ફાળવાયેલી સંસ્થામાં રિપોર્ટિંગ તથા પ્રવેશ કન્ફર્મ કરવાની પ્રક્રિયા 28 સપ્ટેમ્બર બપોરે 4 વાગ્યાથી 30 સપ્ટેમ્બર બપોરે 4 વાગ્યા સુધી રહેશે.
જે સંસ્થાઓને મંજૂરી મળી ગઈ હશે, તે જ સંસ્થાઓમાં મેનેજમેન્ટ ક્વોટાની બેઠકો ફાળવવામાં આવશે.
મહત્વની લીંક
|સત્તાવાર નોટિફિકેશન
|લીંક
|B.Sc. નર્સિંગ
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|ફિઝિયોથેરાપી
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