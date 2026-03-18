ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં પોલીસ અને ગુપ્તચર એજન્સીઓની તાત્કાલિક બેઠક યોજાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 18, 2026 at 3:00 PM IST

અમદાવાદ: શહેરની સ્કૂલો અને ગુજરાત વિધાનસભાને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા રાજ્યના સુરક્ષા તંત્રમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ઈમેલ મારફતે મળેલી આ ધમકીઓને ગંભીરતાથી લઈ રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી ગઈ છે અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક યોજીને સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર સમીક્ષા કરી છે.

અમદાવાદની કેટલીક સ્કૂલો અને ગુજરાત વિધાનસભાને લક્ષ્ય બનાવીને બોમ્બ ધમકી આપતો ઈમેલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ તાત્કાલિક અસરથી નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની અધ્યક્ષતામાં હાઈ લેવલ મીટિંગ યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં પોલીસના ટોચના અધિકારીઓ, ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને સાયબર ક્રાઈમ વિભાગના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા.

બેઠક દરમિયાન રાજ્યભરમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક બનાવવા, સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ વધારવા તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને સરકારી કચેરીઓમાં વિશેષ નજર રાખવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી.

"અમદાવાદની કેટલીક સ્કૂલો અને વિધાનસભાને મળેલી બોમ્બ ધમકીઓ અંગે ગંભીરતાથી તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ મળી આવી નથી, પરંતુ તમામ સ્થળોએ સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે." - કે. એલ. રાવ, DGP ગુજરાત

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "ઈમેલના સ્ત્રોત સુધી પહોંચવા માટે સાયબર ક્રાઈમ ટીમ દ્વારા ટેકનિકલ એનાલિસિસ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઈમેલ કયા સર્વર અને આઈપી એડ્રેસથી મોકલાયો છે તેની વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. જે વ્યક્તિ કે તત્વ આ પાછળ સંકળાયેલ હશે તેના વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."

બોમ્બ ધમકીની ઘટના બાદ રાજ્યભરમાં પોલીસને હાઈ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે. અમદાવાદ સહિતના મોટા શહેરોમાં સ્કૂલો, કોલેજો, સરકારી કચેરીઓ અને જાહેર સ્થળોએ સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે. પોલીસ દ્વારા સ્કૂલોની આસપાસ પેટ્રોલિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે અને શંકાસ્પદ વાહનો અને વ્યક્તિઓ પર ચાંપતી નજર રાખવામાં આવી રહી છે.

હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રકારનો જોખમ ટાળવા માટે સુરક્ષા એજન્સીઓ સતત મોનિટરિંગ કરી રહી છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ અધિકારીઓને કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે તકેદારી રાખવાના સૂચન આપ્યા છે.

