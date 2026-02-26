બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ: ધો.10નું પ્રથમ ભાષાનું પેપર શરૂ, સુરેન્દ્રનગર-નવસારીમાં ગુલાબનું ફુલ આપી વિદ્યાર્થીઓને આવકારાયા
ગુજરાતમાં અંદાજે 15 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે.
Published : February 26, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : February 26, 2026 at 11:04 AM IST
અમદાવાદ: આજથી રાજ્યભરમાં બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો છે. અંદાજે 15 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બોર્ડની પરીક્ષા આજથી શરૂ થઈ છે અને 18મી માર્ચ સુધી આ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લાની સ્કૂલોમાં ધો.10ની પરીક્ષા આપવા આવેલા વિદ્યાર્થીઓનું તિલક લગાવી અને ગુલાબનું ફુલ આપી શાળાઓ દ્વારા સ્વાગત કરીને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. સુરેન્દ્રનગર શિક્ષણ વિભાગ, પોલીસ તંત્ર અને પીજીવીસીએલ વિભાગ અને એસટી વિભાગ દ્વારા બેઠકો યોજી અને વિદ્યાર્થીઓને હાલાકીન પડે અને શાંતિપૂર્વક વાતાવરણ વચ્ચે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બોર્ડની પરીક્ષા યોજાય તે પ્રકારના પ્રયાસો શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
વિદ્યાર્થીઓને ફુલ આપીને આવકારાયા
સુરેન્દ્રનગરની વિકાસ ગર્લ્સ હાઇસ્કુલ ખાતે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર કે એસ યાજ્ઞિક તેમજ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રેમસુખ ડેલુ શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓઝા સહિતના અધિકારીઓ દ્વારા પરીક્ષા આપવા આવતા વિદ્યાર્થીઓને આવકારવામાં આવ્યા હતા અને તેમના ઉજવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. સાથે જ તેમને તિલક લગાવીને ગુલાબનું ફુલ આપવામાં આવ્યું હતું અને પેપર સારું જાય તેના શકન રૂપે સાકર આપવામાં આવી હતી.
જિલ્લામાં 32,208 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કુલ 32,208 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે. આજથી શરૂ થતી બોર્ડની પરીક્ષામાં 5000થી વધુ સરકારી કર્મચારીઓને કામે લગાવવામાં આવ્યા છે. જેમાં 3000 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને 2000 જેટલા શિક્ષણ વિભાગના કર્મચારીઓને ઉભા પગે તૈનાત રાખી અને બોર્ડની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તે માટે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરા તમામ વર્ગખંડોમાં કે જ્યાં પરીક્ષા યોજાતી હશે ત્યાં રાખવામાં આવ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે અને ડિપ્રેશન વગર પરીક્ષા આપે તે માટેના તંત્રએ પણ પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે.
1078 વર્ગખંડમાં પરીક્ષા, સીસીટીવીથી ક્લાસરૂપમાં નજર
ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 1078 જેટલા વર્ગખંડમાં બોર્ડની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે એસટી વિભાગને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે કે, ગ્રામીણ વિસ્તારના વિદ્યાર્થીઓને પરિવહન માટે હાલાકી ન પડે તે અંગેની વ્યવસ્થા કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પરીક્ષા દરમિયાન વીજ પુરવઠો ન ખોરવાય તેની તકેદારી રાખવા પીજીવીસીએલ વિભાગને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
પોલીસ વિભાગને પણ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્તમાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરા માટેનો કંટ્રોલરૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે, અને તેની બાજ નજર રાખવા માટે પણ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ત્યારે કેન્દ્રો ઉપર પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા, યુરીનલની વ્યવસ્થા કરવાની સૂચનાઓ પણ આપી દેવામાં આવી છે. ત્યારે તમામ કામગીરીને લઈ અને કર્મચારીઓ કામે લાગ્યા છે.
જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓઝાએ જણાવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આજથી બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થયો છે. ત્યારે પરીક્ષા દરમિયાન કોઈપણ પ્રકારની ગેરીતી ન થાય અથવા તો ચોરી ન થાય અને વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ માહોલ વચ્ચે પરીક્ષા આપી શકે તે માટેના પ્રયાસો તંત્રની ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યા છે આ મુદ્દે સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકોટ વિભાગ દ્વારા ફ્લાઈંગ સ્કોડ ની ટીમ ઉતારવામાં આવી છે અને તે તમામ શાળાઓ અને કેન્દ્ર ઉપર ચેકિંગ કામગીરી હાથ ધરશે. આ ઉપરાંત સીસીટીવી કેમેરા પણ સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ જ્યાં પરીક્ષા આપવા જાય છે ત્યાં પીવાના પાણી તેમજ તેમને પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા પણ શિક્ષણ વિભાગે કરી છે આ ઉપરાંત તમામ કેન્દ્ર ઉપર વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા દેવા જાય ત્યારે તેમને પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને ત્યારબાદ જ તેમને પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે કેન્દ્ર સુધી મોબાઇલ લઈ જવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે તેવું શિક્ષણ અધિકારી અરવિંદ ઓઝા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
નવસારીમાં પણ બોર્ડની પરીક્ષા શરૂ
નવસારી જિલ્લામાં પણ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની પરીક્ષાની ઉત્સાહભેર અને શિસ્તપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે શરૂઆત કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પહોંચ્યા હતા અને શાંત વાતાવરણમાં પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. જિલ્લા શિક્ષણ તંત્ર દ્વારા જરૂરી વ્યવસ્થાઓ ગોઠવવામાં આવી છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ નિર્ભય અને નિર્વિઘ્ન રીતે પરીક્ષા આપી શકાશે.
નવસારી જિલ્લામાં કુલ 34,974 વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. જેમાં ધોરણ 10માં 20,404 વિદ્યાર્થીઓ સામેલ છે. જ્યારે ધોરણ 12માં આર્ટસ અને સામાન્ય પ્રવાહના 9,549 તેમજ વિજ્ઞાન પ્રવાહના 5,021 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. પરીક્ષા સુચારૂ રીતે યોજાઈ શકે તે માટે જિલ્લામાં કુલ 112 ઇમારતોમાં 1,286 બ્લોક તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. જિલ્લામાં 122 જેટલા દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે અલાયદી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર પર કડક બંદોબસ્ત સાથે CCTV કેમેરાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેથી પારદર્શિતા જળવાઈ રહે અને ગેરરીતિ અટકાવી શકાય.
નવસારી સ્વામીનારાયણ હાઈસ્કૂલ ઇટાળવા ખાતે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી જયેશભાઈ ચૌધરી તથા શિક્ષકગણે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનું પરીક્ષા પૂર્વે સ્વાગત કર્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓને તિલક કરી, મીઠું મોં કરાવી શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી, જેના કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ વિદ્યાર્થીઓને ડર અને હાઉ વિના શાંતિપૂર્વક પરીક્ષા આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સાથે જ પરીક્ષા દરમ્યાન વિદ્યાર્થીઓને કોઈ મૂંઝવણ કે તકલીફ ન પડે તે માટે ‘સારથી’ હેલ્પલાઇન ટીમ કાર્યરત રાખવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ 1800 233 5500 પર સંપર્ક કરી માર્ગદર્શન મેળવી શકશે.
આ પણ વાંચો: