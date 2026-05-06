ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ-10નું પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ મારી બાજી

ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ 10નું 83.86% પરિણામ જાહેર કરાયું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 8:26 AM IST

ગાંધીનગર: ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સવારે 8 વાગ્યે બોર્ડની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન પરિણામ જાહેર કરાયું છે. વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપ નંબર દ્વારા પણ પરિણામ જાણી શકશે. ધોરણ 10માં આ વર્ષે 9 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થી નોંધાયા હતા. ધોરણ 10નું 83.86% પરિણામ જાહેર કરાયું છે.

આ વર્ષે ધોરણ 10નું નિયમિત પરીક્ષાર્થીઓનું કૂલ પરિણામ 83.86% આવ્યું છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કન્યાઓએ મેદાન માર્યું છે. કન્યાઓનું પરિણામ 88.28% રહ્યું છે જ્યારે કુમારોના 80.12% પરિણામ આવ્યું છે.

  • વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર- આજોલ (જિ.ગાંધીનગર) 100%
  • વધુ પરિણામ ધરાવજો જિલ્લો- નર્મદા 90.85%
  • ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો- પંચમહાલ 76.42%
  • 100% પરિણામ ધરાવતી શાળાઓ- 1697

ગ્રેડવાઇઝ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર નિયમિત વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા

  1. A1-35508
  2. A2- 90863
  3. B1- 122184
  4. B2- 148215
  5. C1- 146647
  6. C2- 83621
  7. D- 7278
  8. E1*-11

