ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ-10નું પરિણામ જાહેર, દીકરીઓએ મારી બાજી
ગુજરાત બોર્ડનું ધોરણ 10નું 83.86% પરિણામ જાહેર કરાયું છે.
Published : May 6, 2026 at 8:26 AM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. સવારે 8 વાગ્યે બોર્ડની વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન પરિણામ જાહેર કરાયું છે. વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપ નંબર દ્વારા પણ પરિણામ જાણી શકશે. ધોરણ 10માં આ વર્ષે 9 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થી નોંધાયા હતા. ધોરણ 10નું 83.86% પરિણામ જાહેર કરાયું છે.
આ વર્ષે ધોરણ 10નું નિયમિત પરીક્ષાર્થીઓનું કૂલ પરિણામ 83.86% આવ્યું છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ કન્યાઓએ મેદાન માર્યું છે. કન્યાઓનું પરિણામ 88.28% રહ્યું છે જ્યારે કુમારોના 80.12% પરિણામ આવ્યું છે.
- વધુ પરિણામ ધરાવતું કેન્દ્ર- આજોલ (જિ.ગાંધીનગર) 100%
- વધુ પરિણામ ધરાવજો જિલ્લો- નર્મદા 90.85%
- ઓછું પરિણામ ધરાવતો જિલ્લો- પંચમહાલ 76.42%
- 100% પરિણામ ધરાવતી શાળાઓ- 1697
ગ્રેડવાઇઝ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરનાર નિયમિત વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા
- A1-35508
- A2- 90863
- B1- 122184
- B2- 148215
- C1- 146647
- C2- 83621
- D- 7278
- E1*-11
