ધોરણ 10ની પરીક્ષા પૂર્ણ: વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા પર છવાયો હાશકારો, જાણો તેમનો વેકેશન પ્લાન!
ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10ની પરીક્ષાનો આજે છેલ્લો દિવસ, ભાવનગરની KPS સ્કૂલમાં પેપર આપીને બહાર આવેલા વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ.
Published : March 18, 2026 at 7:14 PM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં શરૂ થયેલી બોર્ડની પરીક્ષાઓનો આજે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અંતિમ દિવસ હતો. માર્ચ મહિનાના આ તડકાભર્યા દિવસે પરીક્ષા આપીને બહાર નીકળેલા વિદ્યાર્થીઓના ચહેરા પર હાશકારો જોવા મળ્યો હતો. ભાવનગર શહેરની કેપીએસ સ્કૂલ ખાતે પણ આજે 18 માર્ચના રોજ છેલ્લું પેપર આપીને વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા ત્યારે Etv ભારતે તેમની સાથે વાતચીત કરી હતી.
મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ એક વાત કહી કે આજનું પેપર નહીં, પરંતુ અગાઉ લીધેલું અંગ્રેજીનું પેપર ખૂબ જ અઘરું હતું. વિદ્યાર્થીની રક્ષા ડોંડાએ જણાવ્યું, "બધા પેપર સારા ગયા, પણ ઈંગ્લિશનું પેપર હાર્ડ હતું. હજી સુધી વેકેશનમાં શું કરવું તે નક્કી નથી." આ જ વાતને સમર્થન આપતાં અન્ય એક વિદ્યાર્થીની ખુશી મોરડીયાએ કહ્યું, "આમ તો બધું સારું, પણ ઈંગ્લિશ ખૂબ હાર્ડ હતું. અમે વેકેશનમાં મનાલી ફરવા જવાનું વિચારી રહ્યા છીએ."
વિદ્યાર્થી કૃષ્ણા કાપડિયાનો પણ આ જ મત હતો. તેણે કહ્યું કે ઓલ ઓવર બધા પેપર સારા ગયા, પરંતુ અંગ્રેજી થોડું ટફ હતું. તેણે વેકેશનમાં ફઈબાના ઘરે ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવ્યો છે. જ્યાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ફરવાની વાત કરી રહ્યા હતા, ત્યાં કેટલાક ભવિષ્યની તૈયારીમાં પણ લાગી ગયા છે. વિદ્યાર્થી દર્શન ભટ્ટે જણાવ્યું, "ગણિત સહિત બધા પેપર સારા હતા. મને 95 ટકા જેવા મળવાની અંદાજ છે અને હવે વેકેશનમાં કોઈ કોર્સ કરીશ."
પોતાની ટકાવારી અને ભવિષ્યને લઈને વિદ્યાર્થીઓ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યા. અભિષેકે જણાવ્યું કે ગણિત-વિજ્ઞાનની તૈયારી સારી હતી એટલે પેપર અઘરા ન લાગ્યા. તે આગળ સાયન્સ લેવા માંગે છે અને તેની તૈયારી વેકેશનમાં જ શરૂ કરશે. હર્ષે કહ્યું કે પરીક્ષા કેન્દ્રનું વાતાવરણ સારું હતું, ગણિત અને વિજ્ઞાન હાર્ડ લાગ્યા પણ તે CA બનવાની તૈયારી કરશે. હિત ડોડીયાએ ઉમેર્યું, "પેપર સારા હતા, શાળામાં સુવિધાઓ પણ સરસ મળી. મારે સાયન્સ લેવું છે અને 85 ટકાથી વધુ મેળવવાની આશા છે."
એકંદરે પરીક્ષા પૂર્ણ થતાં વિદ્યાર્થીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે અને હવે તેઓ આગામી વેકેશન અને ભવિષ્યના અભ્યાસ માટેની યોજનાઓ ઘડી રહ્યા છે.
