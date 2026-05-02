GSEB Result: ધો. 12 બોર્ડ-GUJCETના પરિણામની તારીખો જાહેર, 4 મેએ આ રીતે વોટ્સએપ પર પણ મળશે રિઝલ્ટ
Published : May 2, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 4:58 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2026માં યોજાયેલી બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામની તારીખો જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી 4 મે 2026ના રોજ ધો.12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ અને કોમર્સ પ્રવાહના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે. આ સાથે GUJCETના પરિણામ પણ જાહેર કરવામાં આવશે.
ક્યાંથી જોઈ શકાશે પરિણામ?
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે અખબારી યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ, ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉ.ઉ.બુ.પ્રવાહ, GUJCET-2026 અને સંસ્કૃત મધ્યમાનું પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ 04/05/2026 ના રોજ સવારના 10 વાગ્યે જાહેર કરવામાં આવશે.
- વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું પરિણામ પરીક્ષાનો બેઠક ક્રમાંક(Seat Number) વેબસાઇટ www.gseb.org પર Enter કરી મેળવી શકશે.
- આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ વોટ્સએપ નંબર 6357300971 પર પોતાનો બેઠક ક્રમાંક મોકલીને પરિણામ મેળવી શકશે.
ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા વધુમાં જણાવાયું છે કે, વિદ્યાર્થીઓના માર્કશીટ, પ્રમાણપત્ર અને SR શાળાવાર મોકલવા અંગેની જાણ હવે પછીથી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા બાદ ગુણચકાસણી, દફતર ચકાસણી, નામ સુધારા, ગુણ-તૂટ અસ્વીકાર અને પરીક્ષામાં પુન:ઉપસ્થિત થવા માટેની જરૂરી સૂચનાઓ સાથેનો પરિપત્ર હવે પછીથી પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવશે તથા માર્કશીટ અને પ્રમાણપત્ર સાથે શાળાઓને મોકલી આપવામાં આવશે.
