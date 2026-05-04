ધોરણ 12 પરિણામ: સામાન્ય પ્રવાહમાં 92.71%, વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 84.33 વિદ્યાર્થીઓએ મેળવી સફળતા
સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વિદ્યાર્થીઓનું ઝળહળતું પ્રદર્શન
Published : May 4, 2026 at 11:20 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા વર્ષ 2026ની ધોરણ-12ની પરીક્ષાનું સામાન્ય પ્રવાહ તથા વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. બંને માધ્યમોમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા ઝળહળતું પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે અને રાજ્ય બોર્ડના સામાન્ય પ્રવાહનું પરિણામ 92.71% જ્યારે વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ 84.33 ટકા નોંધાયું છે.
ધો. 12 સામાન્ય પ્રવાહનું 92.71 % પરિણામ
26 ફેબ્રુઆરીથી 18 માર્ચ, 2026 દરમિયાન યોજાયેલી રાજ્યના 535 કેન્દ્રો પર ધોરણ 12ની સામાન્ય પ્રવાહની યોજાઈ હતી, જેમાં 4,36,572 નિયમિત પરિક્ષાર્થીઓ નોંધાયા હતા જેમાંથી 4,35,102 પરીક્ષાર્થીઓએ સફળતા મેળવી છે. આ રીતે નિયમિત પરિક્ષાર્થીઓનું રિઝલ્ટ 92.71 % આવ્યું છે. જ્યારે અગાઉના વર્ષમાં ઉત્તીર્ણ ન થયા હોય તેવા પુનરાવર્તિત ઉમેદવારો તરીકે 15,859 ઉમેદવારો નોંધાયેલા હતા તે પૈકી 14,864 ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમાંથી 9367 ઉમેદવાર સફળ થયા છે. આમ પુનરાવર્તિત ઉમેદવારોનું પરિણામ 63.02 % આવ્યું છે.
વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં 84.33 ટકા વિદ્યાર્થીઓ પાસ
બીજી તરફ રાજ્ય બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલી વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરિક્ષામાં પણ વિદ્યાર્થીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. રાજ્યનું કુલ પરિણામ 84.33 ટકા નોંધાયું છે. 156 કેન્દ્રો પર લેવાયેલી પરિક્ષામાં કુલ 1,18, 256 વિદ્યાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા જેમાંથી 93678 પરિક્ષાર્થીઓ 'પ્રમાણપત્ર મેળવવાને પાત્ર' થયેલ છે.
GSOSનું 61.60 % પરિણામ
આ પરીક્ષામાં ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ (GSOS) અંતર્ગત 35,231 નિયમિત ઉમેદવારો નોંધાયા હતા, જે પૈકી 33,505 પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમાંથી 20,638 પરીક્ષાર્થીઓ ઉત્તીર્ણ થયેલ છે. ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ (GSOS) અંતર્ગત નિયમિત ઉમેદવારોનું પરિણામ 61.60 % આવેલ છે. અગાઉના વર્ષમાં ઉત્તીર્ણ ન થયા હોય તેવા ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ (GSOS) અંતર્ગત પુનરાવર્તિત ઉમેદવારો તરીકે 7,889 ઉમેદવારો નોંધાયેલા હતા તે પૈકી 7,415 ઉપસ્થિત રહ્યા હતા તેમાંથી 4,459 ઉમેદવાર સફળ થયા છે. આમ ગુજરાત સ્ટેટ ઓપન સ્કૂલ (GSOS) અંતર્ગત પુનરાવર્તિત ઉમેદવારોનું પરિણામ 60.13 % આવ્યું છે.
