સંઘર્ષ બાદ સફળતા: ધોરણ 12નાં તેજસ્વી તારલાઓનું ઉજ્જવળ પરિણામ પાછળનો પરિશ્રમ
99.9%થી લઈ મજૂર પિતાની દીકરી સુધી, સામાન્ય અને વિજ્ઞાન પ્રવાહનાં પરિણામોમાં ચમક્યા પ્રેરણાદાયી ચહેરા.
Published : May 4, 2026 at 2:30 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 12ના સામાન્ય પ્રવાહ અને વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. પરિણામો સાથે જ રાજ્યભરના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના પરિવારોમાં ખુશીનું મોજું ફરી વળ્યું છે. આ પરિણામ માત્ર અંકોની યાદી નથી, પરંતુ અનેક પરિવારોનાં સપનાં, ત્યાગ અને સતત મહેનતનું પ્રતિબિંબ છે. અમદાવાદ શહેરના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ તો પોતાના ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ સાથે પ્રેરણાદાયી કહાનીઓ પણ રચી છે.
ટ્વિંકલ ધોસાલકરે 98% ગુણ મેળવીને શાનદાર સફળતા હાંસલ કરી છે. ટ્વિંકલનું લક્ષ્ય UPSC પરીક્ષા પાસ કરીને દેશની પ્રશાસનિક સેવામાં જોડાવાનું છે. તેણે અભ્યાસ માટે સમયનું સચોટ આયોજન કર્યું, દરરોજ નિશ્ચિત કલાકો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કર્યો અને નિયમિત રિવિઝન તથા મોક ટેસ્ટ દ્વારા તૈયારી મજબૂત બનાવી. પરિવાર અને શિક્ષકોનું પ્રોત્સાહન તેના માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયું.
તાન્યા ઠક્કરે 90% ગુણ સાથે કોમર્સ ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનો નિર્ણય લીધો છે. તે B.Com સાથે ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ (CA) બનવાની તૈયારી કરશે. તાન્યાના મતે કોમર્સમાં કન્સેપ્ટ ક્લિયરિટી સૌથી જરૂરી છે, અને તેણે એકાઉન્ટ્સ અને સ્ટેટિસ્ટિક્સ જેવા વિષયોમાં નિયમિત પ્રેક્ટિસ કરીને સફળતાનો મજબૂત આધાર તૈયાર કર્યો છે.
ખુશી ભાવસારે 99.85% જેવા અદ્ભુત ગુણ મેળવીને ટોચના વિદ્યાર્થીઓમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. તેની સફળતાનું રહસ્ય સતત શિસ્ત અને સમર્પણ છે. ખુશીએ અભ્યાસને રોજિંદા રૂટિનનો ભાગ બનાવી દીધો હતો, દર અઠવાડિયે પોતાનો પ્રોગ્રેસ ચકાસતી અને જ્યાં કમજોરી જણાય ત્યાં વિશેષ મહેનત કરતી. તે CA બનીને ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રમાં નામ બનાવવા માગે છે.
ધ્રુવી ચોહાણની કહાની સૌથી વધુ પ્રેરણાદાયી છે. 93% ગુણ મેળવીને તેણે સાબિત કર્યું છે કે વિષમ પરિસ્થિતિઓ પણ સપનાને રોકી શકતી નથી. પિતા છૂટક મજૂરી કરીને પરિવાર ચલાવે છે, છતાં ધ્રુવીને અભ્યાસમાં ક્યારેય અડચણ નડવા દીધી નથી. ધ્રુવી કહે છે કે “મારા પિતાની મહેનત અને ત્યાગ જ મારી સૌથી મોટી પ્રેરણા છે.” તેણે મર્યાદિત સાધનો વચ્ચે પણ મહેનત, એકાગ્રતા અને આત્મવિશ્વાસ થકી સફળતા હાંસલ કરી છે.
રુદ્ર મોદીએ 99.9% સાથે લગભગ પરફેક્ટ સ્કોર મેળવીને સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. રુદ્ર MBBS કરીને ડોક્ટર બનવા માગે છે, પરંતુ તેનો ઉદ્દેશ્ય માત્ર વ્યક્તિગત સફળતા નથી. ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કરવાની તેની તીવ્ર ઈચ્છા છે. રુદ્રનું માનવું છે કે “સફળતા ત્યારે જ અર્થપૂર્ણ બને છે જ્યારે તે સમાજના હિતમાં ઉપયોગી બને.”
આ તમામ વિદ્યાર્થીઓની સિદ્ધિ પાછળ કેટલીક સામાન્ય બાબતો જોવા મળે છે: નિયમિતતા, સમયનું સંચાલન, સ્પષ્ટ લક્ષ્ય અને આત્મવિશ્વાસ. માતા-પિતા અને શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન તથા પોતાનું અતૂટ સમર્પણ તેમને આ મુકામ સુધી પહોંચાડવામાં નિર્ણાયક સાબિત થયું છે.
