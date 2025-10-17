આજે જગદીશ વિશ્વકર્માનો અભિવાદન સમારોહ, શહેરના આ રસ્તા રહેશે બંધ
ગુજરાત ભાજપના નવનિયુક્ત પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનો અભિવાદન સમારોહનું આયોજન સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર પર કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 17, 2025 at 2:29 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખની નિયુક્તિ માટે લાંબા સમયથી રાહ જોવાઇ રહી હતી. તે બાદ હાલમાં જ ભાજપના સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માની ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ પદે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. તેના સંદર્ભમાં આજે 17 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ જગદીશ વિશ્વકર્માનો અભિવાદન સમારોહ યોજવામાં આવ્યો છે.
જગદીશ વિશ્વકર્માનો અભિવાદન સમારોહ
ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી જગદીશ વિશ્વકર્માના અભિવાદન સમારોહનું આયોજન સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ઇવેન્ટ સેન્ટર પર કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમ આજે સાંજે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે. તેને લઈને ઘણી તૈયારી કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ શહેરના એક વિસ્તારમાં રસ્તા પરિવહન માટે બંધ કરવામાં આવ્યા છે. જો તમે રિવરફ્રન્ટના આ રસ્તા પર જવા માંગતા હો તો પોલીસ કમિશનરનું આ જાહેરનામું જરૂરથી વાંચજો.
વાહનોની અવરજવર પર પ્રતિબંધ : અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર દ્વારા જાહેરનામા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, અમદાવાદ શહેરમાં 17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ (પશ્ચિમ) ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષના અભિવાદન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે કાર્યક્રમ દરમિયાન નીચે જણાવેલ માર્ગ પરથી પસાર થતો ટ્રાફિક તમામ પ્રકારના વાહનોની અવર-જવર માટે પ્રતિબંધિત/ડાયવર્ઝન કરવામાં આવે છે.
પ્રતિબંધિત માર્ગ અને વૈકલ્પિક માર્ગ : વાડજ સ્મશાનગૃહ કટથી પશ્ચિમનો રિવરફ્રન્ટ રોડ આંબેડકર બ્રિજ સુધીના બંને તરફનો માર્ગ વાહનોની અવરજવર માટે બંધ રહેશે. વાડજ સ્મશાન ગૃહ કટ થઈ વાડજ સર્કલ થઈ ઉસ્માનપુરા ચાર થઈ ઇન્કમટેક્ષ ઓવરબ્રિજ મધ્યભાગ થઈ બાટા શોરૂમ થઈ ડી-લાઈટ ચાર રસ્તા થઇ ટાઉન હોલ ચાર રસ્તા થઈ અંજલી ચાર રસ્તા તરફ અવરજવર કરી શકશે.
આ વાહનોને લાગુ નહીં પડે જાહેરનામું
આ કાર્યક્રમ સાથે સંકળાયેલ વાહનો, ફરજમાં રોકાયેલ સરકારી વાહનો, ફાયર બ્રિગેડ, એમ્બ્યુલન્સના વાહનો તેમજ આકસ્મિક સંજોગોમાં વાહન સાથે અવરજવર કરનારને આ જાહેરનામું લાગુ પડશે નહી. આ જાહેરનામાના આદેશોનું ઉલ્લઘંન કરનાર ઈસમ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023 ની કલમ-223 અને ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ કલમ 131 મુજબ શિક્ષાને પાત્ર થશે.
બપોરે 3:00 કલાકથી અમલવારી : આ જાહેરનામાનો અમલ ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ 1951 ની કલમ 33 ની જોગવાઈ હેઠળ મહત્તમ સમયમર્યાદાને આધિન રહીને આજે 17 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ બપોરે 3:00 કલાકથી કાર્યક્રમ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી કરવાનો રહેશે.
આ પણ વાંચો...