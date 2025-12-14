ગુજરાત ભાજપના ટોચના નેતાઓ અચાનક દિલ્હી પહોંચ્યા, રાજકારણમાં ચર્ચાઓ તેજ

ETV Bharat / state

Published : December 14, 2025 at 1:40 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 2:52 PM IST

અમદાવાદ : ગુજરાતના રાજકારણમાં ફરી એકવાર ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા અચાનક દિલ્હી પહોંચતા રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું છે. આ મુલાકાતન કેમ કરવામાં આવી રહી છે, તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.

ગુજરાત ભાજપના ટોચના નેતાઓ દિલ્હી પહોંચ્યા

મહત્વની વાત એ છે કે આ ત્રણેય નેતાઓ સાથે ભાજપના સંગઠન મહામંત્રી રત્નાકર પણ દિલ્હીની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. તેમના સમાવેશથી આ બેઠકનું મહત્વ વધુ વધ્યું છે અને તેને સંગઠનાત્મક સ્તરે મોટા નિર્ણયો સાથે જોડીને જોવામાં આવી રહી છે. રાજકીય નિષ્ણાતોના મતે, આગામી સમયમાં ગુજરાત ભાજપમાં સંગઠનાત્મક ફેરફારો, જિલ્લા-પ્રદેશ સ્તરની નવી નિયુક્તિઓ અથવા જવાબદારીઓમાં ફેરબદલ થવાની સંભાવના છે.

આ ઉપરાંત આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપ દ્વારા સંગઠનને વધુ મજબૂત બનાવવાની રણનીતિ પણ આ બેઠકમાં ચર્ચાઈ શકે છે. દિલ્હી મુલાકાત બાદ ગુજરાતના રાજકારણમાં કયા મોટા ફેરફારો જોવા મળશે તેની તમામની નજર હવે આ બેઠકના પરિણામો પર ટકી છે.

